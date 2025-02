„Die Landarztpraxis“: So geht es heute am 14. Februar weiter – Folge 28 bis 32

Eingebettet in die malerische Kulisse der bayerischen Alpen entfaltet sich in „Die Landarztpraxis“ ein fesselndes Drama um menschliche Schicksale, Lebensentscheidungen und zerbrechliche Beziehungen. Nach dem Erfolg der ersten beiden Staffeln führt Sat.1 die bewegende Geschichte des Dorfs Wiesenkirchen weiter – mit neuen Herausforderungen für die Protagonisten. Seit dem 2. Januar 2025 sind die aktuellen Episoden der dritten Staffel zu sehen, in dieser Woche stehen die Folgen 28 bis 32 auf dem Programm.

Im Zentrum der Handlung stehen erneut Dr. Sarah König und Dr. Fabian Kroiß – ein Ärzte-Duo, das nicht nur beruflich, sondern auch emotional miteinander verstrickt ist. Doch ihre einstige Verlobung liegt in Trümmern, und während Sarah den Weg nach vorn sucht, droht Fabian an seinen inneren Dämonen zu scheitern. Seine zunehmende Abhängigkeit von Schmerzmitteln treibt einen Keil zwischen die beiden und lässt Sarah vor der schwierigen Frage stehen: Kann sie ihm helfen, ohne sich selbst zu verlieren? Unterstützung erhält sie ausgerechnet von Chris, einem langjährigen Freund und Kollegen aus Berlin, dessen plötzliche Ankunft in Wiesenkirchen für neue Dynamiken sorgt – nicht nur in der Praxis, sondern auch in Sarahs Gefühlswelt.

„Die Landarztpraxis“: Folge 28 der 3. Staffel am 10. Februar 2025: „Falscher Verdacht“

Sarah setzt sich weiterhin entschlossen für Fabians Rückkehr in die Praxis ein und verteidigt ihn gegenüber Alexandra. Doch als sie erfährt, dass er einem Patienten Oxycodon verschrieben hat, beginnt sie zu zweifeln. Könnte es sein, dass Fabian sich nur einen Vorwand geschaffen hat, um selbst an das starke Schmerzmittel zu gelangen?

Unterdessen sorgt eine unerwartete Wendung in der Beziehung zwischen Julian und Bianca für Aufruhr. Nach ihrer gemeinsamen Nacht steht Julian vor einer neuen Realität: Zum ersten Mal zieht er in Erwägung, eine Vaterrolle für Biancas ungeborenes Kind zu übernehmen. Doch während er sich mit dieser Vorstellung anfreundet, wird Bianca von der Situation übermannt – und denkt ernsthaft darüber nach, Wiesenkirchen den Rücken zu kehren.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 29 bis 32

Die Story geht weiter. Diese Woche bringt der Sender noch vier weitere Folgen von „Die Landarztpraxis“.

Folge 29 „Zarte Hoffnung“: 11. Februar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarah konfrontiert Fabian mit der Tatsache, dass er ihr die Oxycodon-Behandlung verschwiegen hat. Fabian sieht sich zu Unrecht verdächtigt – schließlich hat er medizinisch korrekt gehandelt. Trotzdem verspricht er Sarah, in Zukunft offener zu sein. Doch der Abstand zwischen ihnen wächst weiter. Währenddessen sorgt das Liebesleben in der Familie Raichinger für Turbulenzen: Max kämpft mit Alexandras schlechter Laune, und Basti ringt mit der Frage, ob er Becky endlich seine Gefühle gestehen soll.

Folge 30 „Auf dünnem Eis“: 12. Februar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarah sehnt sich nach unbeschwerten Momenten mit Fabian und schlägt einen gemeinsamen Tag in den Bergen vor. Doch eine unüberlegte Aktion von Fabian schürt erneut ihre Sorgen. Kann sie ihm jemals wieder voll und ganz vertrauen? Gleichzeitig setzt Max sich mit der heimlichen Beziehung zu Alexandra auseinander. Er will endlich mit Fabian darüber sprechen, doch Alexandra versucht mit aller Kraft, ihn davon abzuhalten.

Folge 31 „Schlechtes Timing“: 13. Februar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarah spürt, dass Fabian ihr etwas verschweigt, und ihre Unsicherheit wächst. Als Fabian schließlich zugibt, dass er eine Überraschung für sie geplant hat, bleibt sie misstrauisch. Ist das nur eine Ausrede, um seine Probleme zu vertuschen? Alexandra wittert ihre Chance und nutzt die Situation geschickt aus, um Sarahs Zweifel weiter zu verstärken – mit folgenschweren Konsequenzen. Sarah trifft eine impulsive Entscheidung, die alles verändern könnte.

Folge 32 „Fehlende Basis“: 14. Februar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarahs Vertrauen in Fabian ist erschüttert – so sehr, dass sie in seinen Sachen nach Beweisen sucht. Fabian ist tief verletzt und wendet sich ausgerechnet Alexandra zu. Während Sarah langsam begreift, dass ihre Beziehung vielleicht nicht mehr zu retten ist, fasst sie einen drastischen Entschluss. Zur gleichen Zeit erhält Isa eine schockierende Diagnose: Ein unentdecktes Hirnaneurysma könnte jederzeit lebensbedrohlich werden. Doch statt mit Lukas darüber zu sprechen, versucht sie, das belastende Wissen allein mit sich auszumachen.

Handlung: Worum dreht sich Staffel 3 von "Die Landarztpraxis"?

In der Serie „Die Landarztpraxis“ dreht sich alles um Dr. Sarah König, die mit ihrer Tochter Leonie dem hektischen Großstadtleben den Rücken kehrt und im beschaulichen Wiesenkirchen in Bayern einen Neuanfang wagt. Am malerischen Schliersee übernimmt sie gemeinsam mit Dr. Fabian Kroiß die örtliche Arztpraxis und stellt sich den Herausforderungen des Landlebens – sowohl medizinisch als auch menschlich. Die Dorfgemeinschaft mit ihren einzigartigen Charakteren, tief verwurzelten Traditionen und unerwarteten Konflikten bildet den emotionalen Mittelpunkt der Geschichte.

Die Serie beleuchtet den Kontrast zwischen moderner Medizin und althergebrachten Überzeugungen sowie den oft unterschätzten Spagat zwischen beruflichem Engagement und privaten Turbulenzen. In der dritten Staffel, die seit dem 2. Januar 2025 auf Sat.1 läuft, wird das Leben von Sarah und Fabian auf eine harte Probe gestellt. Nach dem geplatzten Hochzeitsversprechen müssen sie nicht nur einen Weg finden, weiterhin als Team zu funktionieren, sondern auch mit Fabians zunehmenden Problemen umgehen – insbesondere seiner Abhängigkeit von Schmerzmitteln.

Unterstützung erhält Sarah in dieser schwierigen Zeit von Dr. Chris Lehmann, einem langjährigen Freund und Kollegen aus Berlin, der nach Wiesenkirchen kommt, um ihr mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Seine Ankunft bringt neue Dynamik in ihr Leben – sowohl auf professioneller als auch auf persönlicher Ebene.

Sendetermine: Die Serie läuft montags bis freitags um 19 Uhr auf Sat.1 und ist zudem über die Streaming-Plattform Joyn abrufbar.