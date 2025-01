„Die Landarztpraxis“: So geht es heute am 21. Januar weiter – Folge 13 bis 17

Vor der traumhaften Berglandschaft der bayerischen Alpen entfaltet sich in der Serie „Die Landarztpraxis“ ein spannendes Geflecht aus bewegenden Schicksalen – mit emotionalen Höhen und Tiefen. Nach dem großen Publikumserfolg der ersten Staffel setzt Sat.1 die Geschichte um die Dorfgemeinschaft von Wiesenkirchen fort. Die neuen Folgen, die seit dem 2. Januar 2025 ausgestrahlt werden, bilden den Kern der dritten Staffel. Diese Woche präsentiert der Sender die Episoden 13 bis 17.

Im Mittelpunkt steht erneut das komplexe Zusammenspiel zwischen Dr. Sarah König und Dr. Fabian Kroiß. Die beiden Ärzte sehen sich mit einer schweren Beziehungskrise konfrontiert, die durch Fabians zunehmende Abhängigkeit von Schmerzmitteln noch verschärft wird. Während sie versuchen, ihre zerbrochene Verlobung und die damit verbundenen Wunden zu verarbeiten, stellt Fabians impulsives Verhalten Sarah vor immer größere Herausforderungen. In dieser schwierigen Phase erhält sie wertvolle Unterstützung von ihrem alten Freund Chris, einem charismatischen Mediziner aus Berlin, der nach Wiesenkirchen reist, um ihr sowohl im Beruf als auch privat beizustehen.

„Die Landarztpraxis“: Folge 13 der 3. Staffel am 20. Januar 2025: „In Schutt und Asche“

Sarah versammelt die Dorfgemeinschaft, damit jeder beim Huber-Hof hilft. Auch Chris unterstützt tatkräftig. Doch Sarah ist empört, als sie erfährt, dass Georg weiterhin gegen ihn hetzt. Als Georg später versucht, sich zu entschuldigen, eskaliert die Situation. Max offenbart Sarah zum ersten Mal, dass er eine „Beziehung“ zu Alexandra hat. Dabei macht er die Sache klein: Alexandra sei ihm viel zu kompliziert. Ausgerechnet die hört das Gespräch mit und ist verärgert.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 14 bis 17

Natürlich geht die Story weiter. In dieser Woche gibt es noch vier weitere Folgen von „Die Landarztpraxis“.

Folge 14 „Versöhnung“: 21. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Georg ist so erschüttert über Sarahs vermeintliche Affäre mit Chris, dass er zusammenbricht. Sarah und Chris gelingt es, Schlimmeres zu verhindern, doch das Ereignis bringt beide ins Nachdenken. Ist Chris‘ Anwesenheit in Wiesenkirchen der Grund für den ständigen Unfrieden? Derweil lodern die Funken zwischen Bianca und Julian erneut auf. Als Bianca ihm bei schmerzenden Muskeln mit einer Salbe hilft, entsteht eine knisternde Situation. Kann Bianca der Versuchung widerstehen oder wird die Vernunft siegen?

Folge 15 „Alles wird gut!“: 22. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarah ist überglücklich, ihre Approbation zurückzubekommen und wieder in der Landarztpraxis zu arbeiten. Gleich zu Beginn löst sie einen komplizierten medizinischen Fall und blickt optimistisch in die Zukunft. Parallel dazu besucht Georg Fabian in der Entzugsklinik, was ihn emotional stark fordert. Alexandras Hingabe für die verwaisten Eier vom Huber-Hof öffnet Max die Augen: Sie ist nicht nur außerordentlich attraktiv, sondern auch erstaunlich warmherzig. Diese Erkenntnis hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei ihm.

Folge 16 „Heile Welt“: 23. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarah wird in ihrer Praxis von zwei bewaffneten Tankstellendieben als Geisel genommen. Sie bleibt professionell und behandelt die Schusswunde eines der Täter, während sie gleichzeitig versucht, die Situation einfühlsam zu entschärfen. Zeitgleich entflammt bei Isa und Lukas ein Konflikt über das Thema Hochzeit. Während Isa keinen Trauschein benötigt, um glücklich zu sein, verspürt Lukas zunehmend den Wunsch, seine Liebe mit einer Ehe zu besiegeln.

Folge 17 „Der Held von Wiesenkirchen“: 24. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarah und Feli befinden sich weiterhin in der Gewalt der Tankstellendiebe. Trotz aller Bemühungen verschärft sich die Situation: Die Verbrecher planen, Sarah auf ihrer Flucht mitzunehmen. Sarah setzt alles daran, sich und Feli zu retten, doch die Gefahr ist greifbar. Zeitgleich sorgt Alexandras Eifersucht für Spannungen. Sie fühlt sich durch Sarahs ständige Präsenz in den Hintergrund gedrängt und bringt mit ihren bissigen Kommentaren alle gegen sich auf. Erst als Max die wahren Beweggründe hinter Alexandras Verhalten erkennt, ändert sich die Dynamik zwischen ihnen.

Handlung: Worum dreht sich Staffel 3 von "Die Landarztpraxis"?

Die Serie „Die Landarztpraxis“ erzählt die Geschichte von Dr. Sarah König, die gemeinsam mit ihrer Tochter Leonie aus dem Trubel Berlins ins idyllische, aber fiktive Dorf Wiesenkirchen in Bayern zieht. Dort, am Schliersee in Oberbayern, übernimmt sie mit ihrem Kollegen Dr. Fabian Kroiß die örtliche Arztpraxis. Inmitten dieser ländlichen Kulisse widmet sich Sarah sowohl den medizinischen Herausforderungen als auch den teils turbulenten persönlichen Geschichten der Dorfbewohner.

Im Zentrum der Handlung stehen die Hürden des Lebens abseits der Großstadt, die Beziehungen innerhalb der Dorfgemeinschaft und der Balanceakt zwischen moderner Medizin und traditionellen Werten.

Die dritte Staffel, die am 2. Januar 2025 auf Sat.1 anlief, konfrontiert Dr. Sarah König und Dr. Fabian Kroiß mit neuen beruflichen und persönlichen Prüfungen. Nachdem ihre Hochzeit geplatzt ist, kämpfen die beiden um eine professionelle Zusammenarbeit und setzen sich mit Fabians schwerem Weg aus der Tablettensucht auseinander. Dr. Chris Lehmann, ein langjähriger Freund und Arzt aus Berlin, reist nach Wiesenkirchen, um Sarah in dieser schwierigen Phase zur Seite zu stehen.

Sendetermine: Die Serie wird immer montags bis freitags um 19 Uhr auf Sat.1 sowie über die Streaming-Plattform Joyn ausgestrahlt.