"Die Landarztpraxis" Staffel 3: So geht es heute ab dem 27. Januar in den Folgen 18 bis 22 weiter

Sie Serie „Die Landarztpraxis“ ist mehr als ein klassisches Arzt-Drama. In einer kleinen malerischen Dorfpraxis spielt sich ein Stückchen Alltagsgeschichte ab und gibt Einblicke hinter die Kulissen des ländlichen Lebens. Als Zuschauer bekommen Sie tiefere Einblicke in das Leben der Landbevölkerung und die täglichen Herausforderungen, mit denen eine Landärztin in einem kleinen Ort in den Alpen konfrontiert wird.

Im Mittelpunkt der Show steht Dr. Sarah König, die ursprünglich aus der Stadt kommt. Die Ärztin muss sich schnell mit den Gegebenheiten des Landlebens vertraut machen. Anders als in der Stadt sind Ärzte nicht nur für körperliche Beschwerden die erste Anlaufstelle, sondern auch bei persönlichen Problemen. Die Serie verfolgt, wie Dr. König in ihre neue Rolle hineinwächst und den Alltag zwischen Beruf und ländlicher Idylle händelt.

Derzeit läuft bereits die dritte Staffel der Sendung auf Sat.1. Hier erfahren Sie, worum es in den Folgen 18 bis 22 geht. Diese werden vom 27. - 31. Januar täglich um 19 Uhr ausgestrahlt.

„Die Landarztpraxis“: Folge 18 der 3. Staffel am 27. Januar 2025: „Mut zur Wahrheit“

Sarah muss mit Verwunderung feststellen, dass Chris ihr aus dem Weg geht. Also stellt sie ihn zur Rede. Beim Gespräch hat sie jedoch das Gefühl, dass er etwas verheimlicht. Sie glaub, das liegt an den Folgen der Geiselnahme, ahnt aber nicht, dass Chris ein ganz anderes Problem hat. Währenddessen genießen Alexandra und Max ihre heimliche Anziehung. Als die beiden beinahe auffliegen, bedient sich Alexandra einer Notlüge und behauptet, dass Max sich verletzt hat. Also muss Max mitspielen und die Lüge von nun an decken.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 19 bis 22

In der Woche vom 27. - 31. Januar gibt es natürlich noch vier weitere Folgen. So geht es für Dr. Sarah König weiter:

Folge 19 „Wahrheit und Lüge“: 28. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Noch immer geht Chris auf Abstand und Sarah muss an Annemaries Worte denken: Könnte Chris wirklich Gefühle für sie haben? Diese Sorgen müssen sich jedoch zunächst hinten anstellen, denn Wiesenkirchen wird von der Tollwut heimgesucht. Lukas trifft derweilen die nächste Vorkehrung für den Antrag. Er besorgt einen Verlobungsring für Isa. Doch dabei gibt es ein Problem: als er auf der Arbeit von einer aggressiven Katze angefallen wird, verliert er den Ring.

Folge 20 „Nicht jeder Gast ist willkommen“: 29. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Die akute Tollwut-Gefahr in Wiesenkirchen versetzt die Ärzte in höchste Alarmbereitschaft. Während sie Impfschutz für die Dorfbevölkerung organisieren, überzeugt Chris Sarah davon, dass er keine Gefühle für sie hat. Sarah ist erleichtert. Doch dann wird Chris von einem tollwütigen Hund gebissen. Auch Isa hat schreckliche Angst um Lukas. Hat er sich wegen des Katzenbisses mit Tollwut infiziert?

Folge 21 „Risiken und Nebenwirkungen“: 30. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarah organisiert die Tollwut-Impfung für Chris. Jede weitere Hilfe von ihr lehnt er wegen seiner heimlichen Gefühle für sie aber ab. In der Nacht kommt es bei Chris zu einer heftigen Impfreaktion, also nimmt ihn Sarah doch mit nach Hause und pflegt ihn gesund. Das steigert Chris‘ Gefühle nur noch mehr. In der gleichen Zeit wird Fabian aus der Entzugsklinik entlassen und will nach Wiesenkirchen zurückkehren, um Sarah zurückzugewinnen.

Folge 22 „Überraschende Rückkehr“: 31. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarah bringt Chris fürs Erste bei sich unter, um seine Genesung betreuen zu können. Natürlich brodelt dadurch die Gerüchteküche in Wiesenkirchen. Die Leute fragen sich, ob der Arzt aus Berlin nun bei der Ärztin eingezogen ist. Während Sarah also Georg davon überzeugt, dass zwischen Chris und ihr nur Freundschaft ist, bedankt dieser sich bei ihr für die Hilfe mit einem Abendessen zu zweit. Doch als es gerade schön ist, steht plötzlich ein geschockter Fabian in der Tür.