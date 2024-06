"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Darum geht es in den Folgen 38 bis 42

Die Sat.1-Sendung "Die Landarztpraxis" läuft mit Staffel 2 im TV. Wie geht die Handlung weiter? Hier gibt es alle Infos zu den Folgen 38 bis 42 ab dem 1. Juli.

Vor der malerischen Kulisse der bayerischen Berge geht die Sat.-1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" in die nächste Runde. Ab Montag, dem 1. Juli 2024, werden die Episoden 38 bis 42 im Fernsehen ausgestrahlt. Dabei erwarten die Zuschauer neue Entwicklungen am Schliersee rund um die tragenden Figuren Isa, Daniel und Lukas. Worum genau sich die Folgen aus der Woche vom 1. bis zum 5. Juli 2024 drehen, erfahren Sie hier.

"Die Landarztpraxis": Folge 38 der 2. Staffel am 1. Juni 2024

Folge 38: Gewissheit

In der ersten Folge der kommenden Woche beschäftigt Isa nach ihrem Kuss mit Daniel die Frage, ob ihre alte Vertrautheit als Grundlage ausreicht, um die Beziehung wieder aufleben zu lassen. Ein plötzlicher Notruf, der sie erreicht, lässt sie fürchten, dass Lukas in Gefahr ist. Dabei erkennt Isa, für wen ihr Herz wirklich schlägt. Sie berichtet Sarah von dieser Erkenntnis, allerdings hört Daniel wütend mit. Sarah selbst hat ebenfalls einen turbulenten Tag, denn ihre Brautkleid-Anprobe wird jäh unterbrochen.

"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Darum geht es in Folgen 39 bis 42

Wie üblich geht die Geschichte der "Landarztpraxis" bis zum Ende der Woche weiter, also bis Freitag, dem 5. Juli. Das ist die Handlung der neuesten Folgen von "Die Landarztpraxis":

Folge 39: Falsches Timing

Isa hat sich fest vorgenommen, Daniel klarzumachen, dass sie sich für Lukas entschieden hat. Zwar will sie ihrem Noch-Ehemann in seiner Not beistehen, jedoch soll er sich keine Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft machen. Überraschenderweise steht Daniel der lebensrettenden Operation seines Hirntumors plötzlich offen gegenüber. Allerdings soll der Eingriff in den USA stattfinden. Er will, dass Isa ihn begleitet – immerhin hat sie versprochen, für ihn da zu sein. Isa steckt somit Zwiespalt.

Folge 40: Kopf über Herz

Die Entscheidung ist gefallen: Isa teilt ihrer Familie schweren Herzens mit, dass sie Daniel zur Operation seines Hirntumors nach Chicago begleiten wird. Während Sarah, Fabian und Georg dagegen sind, dass Isa ihr eigenes Glück derart zurückstellt, lässt diese sich von Lukas auffangen. Trotz eines nahen Moments ändert sich nichts an Isas Entschluss, mit ihrem schwerkranken Noch-Ehemann in die USA zu reisen. Sie ahnt nicht, dass Alexandra ein Verdacht beschleicht, der alles durcheinander bringen könnte.

Folge 41: Ein ungeheuerlicher Verdacht

Während Isa sich mit gemischten Gefühlen auf ihre Abreise mit Daniel vorbereitet, geht Alexandra ihrem ungeheuerlichen Verdacht auf den Grund. Tatsächlich findet sie heraus, dass Daniel in Wahrheit kerngesund ist und seinen Hirntumor nur vortäuscht, um Isa zu beeinflussen. Alexandra sind jedoch die Hände gebunden, als Daniel sie heftig bedroht. Währenddessen versucht Fabian, seinen bedenklichen Schmerzmittel-Konsum zu verheimlichen, indem er Sarah angeblich die Macht über seine Tabletten gewährt.

Folge 42: Im letzten Moment

Am Tag der Abreise weiß weiterhin nur Alexandra, dass Daniels Hirntumor und die angebliche Operation in den USA eine einzige Lüge sind. Jedoch hat Daniel sie an die ärztliche Schweigepflicht gebunden. Während Alexandra überlegt, was sie unternehmen soll, verabschiedet sich Isa von Wiesenkirchen – und von Lukas. Derweil gerät Fabian unter Druck, da sein Körper immer mehr Schmerzmittel verlangt. Wie soll er an die ersehnten Tabletten kommen, ohne sich selbst zu verraten?

Worum dreht sich die Handlung von "Die Landarztpraxis", Staffel 2?

Die Handlung der zweiten Staffel beginnt damit, dass Fabian sich nach einem schweren Autounfall in der Reha erholt. Unterstützt wird er dabei von seiner neuen Freundin Sarah. Isa, Fabians Schwester, kehrt derweil nach zwanzig Jahren in die Ortschaft Wiesenkirchen am Schliersee zurück, um in der Praxis zu helfen und die schwierige Beziehung zu ihrem Vater Georg zu verbessern. Die Rückkehr führt zu einem Wiedersehen mit ihrer Jugendliebe Lukas, wobei alte Gefühle wieder aufflammen. Unterdessen sucht Max' Ex-Frau Marie nach fünfzehn Jahren den Kontakt zu ihrem Sohn Basti, was für beide eine emotionale Herausforderung darstellt.

Dr. Sarah König und ihre Tochter Leo stehen nach wie vor im Mittelpunkt der Serie, die sich sowohl mit medizinischen als auch persönlichen Themen auseinandersetzt. Die Sendetermine der neuen Episoden sind immer montags bis freitags um 19 Uhr und sind sowohl im traditionellen TV-Programm als auch auf Joyn verfügbar.