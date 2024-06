Die Sat.1-Sendung "Die Landarztpraxis" läuft mit Staffel 2 im TV. Wie geht die Handlung weiter? Hier sind die Informationen zu den Folgen 23 bis 27 ab 10. Juni

Vor einer faszinierenden Bergkulisse entfaltet die Serie "Die Landarztpraxis" große Gefühle. Nach dem Erfolg der ersten Staffel im Jahr 2023 setzt der Sender die Geschichte rund um Dr. Sarah König fort. Die Serie spielt weiterhin in einem fiktiven Dorf, dem malerischen Wiesenkirchen am Schliersee.

Seit dem 7. Mai 2024 läuft die zweite Staffel von "Die Landarztpraxis" auf Sat.1. Sendetermine: Die neuen Episoden laufen montags bis freitags um 19 Uhr, sowohl im traditionellen TV-Programm als auch auf der Streaming-Plattform Joyn.

Die Staffel beginnt damit, dass Fabian nach einem schweren Autounfall in der Reha behandelt wird, wobei ihn seine neue Freundin Sarah unterstützt. Fabians Schwester Isa kehrt nach zwanzig Jahren zurück, um in der Praxis zu helfen und gleichzeitig die Beziehung zu ihrem Vater Georg zu verbessern. Auch ihre alte Liebe Lukas tritt wieder in ihr Leben. Parallel dazu sucht Max' Ex-Frau Marie nach fünfzehn Jahren den Kontakt zu ihrem Sohn Basti. Wie die Geschichten weitergehen, zeigt sich in den Folgen 23 bis 27, die ab dem 10. Juni 2024 ausgestrahlt werden.

"Die Landarztpraxis": Folge 23 der 2. Staffel am 10. Juni 2024

Ein neues Team wird geboren

Fabian plant, nach seinem Unfall wieder mit Sarah in der Praxis zusammenzuarbeiten, genau wie früher. Dies sorgt bei Isa und Alexandra für Unruhe, da sie um ihre Positionen bangen. Doch bei der Behandlung eines Patienten erkennt Fabian ernüchtert, dass er noch nicht bereit ist, wieder als Arzt zu praktizieren. Dadurch entsteht überraschend ein völlig neues Team in der Landarztpraxis. Während Isa zufrieden auf die neue Situation anstößt, ist ihr nicht bewusst, was sich draußen mit ihrem getrennten Ehemann Daniel abspielt ...

"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Darum geht es in den Folgen 23 bis 27

Damit ist die Geschichte natürlich noch lange nicht zu Ende. Diese Woche gibt es vier weitere Folgen von "Die Landarztpraxis":

Folge 24: Sorge wider Willen

Nach Daniels Zusammenbruch befindet sich Isa in einem inneren Konflikt. Sie möchte die Trennung von ihrem Noch-Ehemann konsequent aufrechterhalten, doch ihre Sorgen um ihn lassen ihr keine Ruhe. Als pflichtbewusste Ärztin untersucht sie ihn schließlich. Am nächsten Tag verlangt Daniel jedoch überraschend, von Alexandra behandelt zu werden. Isa spürt, dass Daniel etwas vor ihr verbirgt. Sie ahnt nicht, dass Daniel Alexandra ein Geheimnis anvertraut hat und sie zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Folge 25: Verzeih mir

Seit einigen Monaten ist Fabian bewusst, dass eine Intrige seines Vaters Georg dafür verantwortlich war, dass er und Sarah erst so spät zueinander gefunden haben. Trotz der Bitten von Sarah und Isa kann und will Fabian seinem Vater nicht vergeben. Doch mit Daniels Ankunft im Dorf, den sowohl Georg als auch Fabian als Gefahr für Isa betrachten, verbünden sich die beiden erstmals seit langer Zeit gegen einen gemeinsamen Feind. Könnte dieser Moment der Zusammenarbeit Fabian dazu bewegen, seinem Vater zu verzeihen?

Folge 26: Andenken

Nachdem Fabian und sein Vater Georg ihren Streit beigelegt haben, ist die Familie Kroiß wieder harmonisch vereint. Isa erkennt, dass es an der Zeit ist, das Grab ihrer Mutter zu besuchen – ein Schritt, den sie lange vermieden hat. Fabian wird klar, dass er seine Beziehung zu Sarah offiziell machen will, und plant heimlich einen romantischen Heiratsantrag. Doch eine Herausforderung bleibt: Wie wird Alexandra auf die Bitte um eine rasche Scheidung reagieren?

Folge 27: Abschied für immer?

Am Tag, an dem Daniel das Dorf verlässt, entschließt sich Isa zu einem letzten Treffen mit ihm. In einem respektvollen Gespräch verabschieden sie sich voneinander. Isa fühlt sich befreit und bereit, ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen, als ein unerwarteter Anruf alles verändert. Zur gleichen Zeit kümmert sich Sarah um eine junge Patientin, die in schwierigen Verhältnissen mit ihrer Mutter lebt. Trotz ihrer Bemühungen stößt Sarah bei der verschlossenen Frau auf Widerstand.