„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Start, Folgen und Sendetermine - Was ist bekannt?

Seit Oktober 2023 läuft „Die Landarztpraxis“ wöchentlich auf SAT.1. Die erfolgreiche Vorabendserie spielt in der fiktiven Ortschaft Wiesenkirchen, die am Schliersee in den bayerischen Alpen liegt. Dorthin kehrt die alleinerziehende Dr. Sarah König mit ihrer Tochter Leo in der ersten Staffel zurück, um Fabian Kroiß mitzuteilen, dass er der Vater der Teenagerin ist. Im Laufe der Staffel nähern sich Sarah und Fabian, der ebenfalls Arzt ist, wieder an.

Zu Beginn der zweiten Staffel stehen Fabians Schwester Isa und dessen Jugendliebe Lukas im Zentrum der Handlung. Aber auch Sarah und Fabian sind weiterhin Teil der Serie - Letzterer erholt sich in Staffel 2 von einem schweren Verkehrsunfall, der ihm am Ende der ersten Staffel widerfahren ist. Isa vertritt ihn während seiner Reha in der Arztpraxis.

Die letzte Folge der 2. Staffel von „Die Landarztpraxis“ läuft am 29. August, aber bereits jetzt steht fest, dass es eine weitere Staffel der Vorabendserie geben wird. Was ist über Staffel 3 bereits bekannt? Wie viele Folgen gibt es und wann erscheinen diese? Wie lauten die Sendetermine? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier.

„Die Landarztpraxis“: Wann startet Staffel 3?

Am 28. August 2024 läuft die letzte Folge der zweiten Staffel von „Die Landarztpraxis“ im SAT.1. Wann es danach mit Staffel 3 weitergeht, ist Stand jetzt (August 2024) noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass die Dreharbeiten zur neuen Staffel noch in diesem Jahr beginnen. Auch die neuen Folgen werden vor einem atmosphärischen Bergpanorama gedreht, die Produktion übernimmt die Firma filmpool entertainment. Im TV dürften die einzelnen Episoden dann erst 2025 zu sehen sein. Denkbar wäre auch ein Start Mitte Dezember 2024 - dann sollte nämlich die 1. Staffel der neuen Sat.1-Vorabendserie „Die Spreewaldklinik“ enden. Sobald ein konkretes Datum für den Start von „Die Landarztpraxis“, Staffel 3 feststeht, finden Sie die entsprechenden Infos hier.

Staffel 3 von „Die Landarztpraxis“: Das sind die Sendetermine

Da noch kein Starttermin bekannt ist, kann auch über die Sendetermine zum jetzigen Zeitpunkt nur gerätselt werden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Sender SAT.1 seinem Veröffentlichungsrhythmus treu bleibt und nach dem Staffelstart montags bis freitags neue Folgen der Vorabendserie im TV ausstrahlt. Los geht es voraussichtlich wie immer abends um 19 Uhr. Parallel dazu dürften die Episoden auch auf der Plattform Joyn zur Verfügung stehen. Die genauen Sendetermine werden an dieser Stelle ergänzt, sobald sie feststehen.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Worum dreht sich die Handlung?

Über den Inhalt der neuen Folgen kann ebenfalls nur gemutmaßt werden. Ein Teil der Handlung dürfte sich aber wieder um die Partnerschaft zwischen Sarah und Fabian drehen, deren Beziehung durch Fabians lange verheimlichte Abhängigkeit von Schmerzmitteln einen schweren Knacks erlitten hat. Weitere Storylines könnten mit Fabians Noch-Ehefrau Alexandra, seiner Schwester Isa und Leo, seiner und Sarahs Tochter, zusammenhängen. Der Cast der dritten Staffel ist bislang noch nicht bekannt, bis auf eine Ausnahme: Caroline Frier aka Dr. Sarah König ist auch in Staffel 3 von „Die Landarztpraxis“ wieder mit dabei.

Wie viele Folgen hat Staffel 3 von „Die Landarztpraxis“?

Staffel 1 der deutschen Vorabendserie bestand aus 60 Folgen, die zweite Staffel gestaltete sich mit 80 Episoden schon etwas umfangreicher. Eingefleischte Fans von „Die Landarztpraxis“ dürfen sich freuen, denn die dritte Staffel der Serie wird mit insgesamt 120 Folgen noch einmal um einiges länger als ihre beiden Vorgänger.

Dass „Die Landarztpraxis“ eine weitere Staffel bekommt, begründet SAT.1-Chef Marc Rasmus so: „Die Serie lockt mehr Menschen um 19 Uhr zu SAT.1, aber – und das ist elementar – auch zu Joyn. Die Zahlen auf Joyn sind in Staffel zwei höher als in der ersten Staffel, und schon unsere Erwartungen für die erste Staffel wurden damals übertroffen. Man muss diese Serie nicht erklären, weil sie zu 100 Prozent SAT.1 ist. Ein tolles Gesamtpaket.“