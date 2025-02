„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Sendetermine, Handlung und alle Infos

Seit Oktober 2023 gibt es die Serie „Die Landarztpraxis“ auf SAT.1. Die erfolgreiche Vorabendserie spielt in der fiktiven Ortschaft Wiesenkirchen, die am Schliersee in den bayerischen Alpen liegt. Dorthin kehrt die alleinerziehende Dr. Sarah König mit ihrer Tochter Leo in der ersten Staffel zurück, um Fabian Kroiß mitzuteilen, dass er der Vater der Teenagerin ist. Im Laufe der Staffel nähern sich Sarah und Fabian, der ebenfalls Arzt ist, wieder an.

Zu Beginn der zweiten Staffel stehen Fabians Schwester Isa und dessen Jugendliebe Lukas im Zentrum der Handlung. Aber auch Sarah und Fabian sind weiterhin Teil der Serie - Letzterer erholt sich in Staffel 2 von einem schweren Verkehrsunfall, der ihm am Ende der ersten Staffel widerfahren ist. Isa vertritt ihn während seiner Reha in der Arztpraxis.

Die letzte Folge der 2. Staffel von „Die Landarztpraxis“ lief am 29. August. Jetzt ist die dritte Staffel gestartet. Was ist über die dritte Staffel bekannt? Wie viele Folgen gibt es und wann erscheinen sie? Wie lauten die Sendetermine? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier.

„Die Landarztpraxis“: Staffel 3 - Wann kommen die neuen Folgen?

Am 28. August 2024 lief die letzte Folge der zweiten Staffel von „Die Landarztpraxis“ auf SAT.1. Die dritte Staffel der TV-Serie startete nun pünktlich zum Jahresbeginn 2025. Die Ausstrahlung begann am Donnerstag, 2. Januar 2025, um 19 Uhr. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel laufen schon seit Sommer 2024. Auch die neuen Folgen werden vor einem atmosphärischen Bergpanorama gedreht, die Produktion übernimmt die Firma filmpool entertainment. Im TV erscheinen die einzelnen Episoden dann ab Januar 2025. Damit wird eine andere Vorabendserie abgelöst: Mitte Dezember 2024 endet nämlich die 1. Staffel der neuen Sat.1-Arztserie „Die Spreewaldklinik“.

Parallel dazu stehen die Episoden auch auf der Plattform Joyn zur Verfügung. Wie gewohnt gibt es die Folgen online zuerst: Der Streamingdienst startet bereits Ende 2024 mit der Veröffentlichung neuer Folgen. Bei Joyn erfolgt der Start von Staffel 3 am Freitag, dem 27. Dezember 2024.

„Die Landarztpraxis“: Sendetermine von Staffel 3

Fest steht auch: Der Sender bleibt seinem Veröffentlichungsrhythmus treu. Die neuen Folgen der Vorabendserie werden wieder täglich von Montag bis Freitag um 19 Uhr im TV ausgestrahlt, heißt es bei SAT.1. Kurz nach dem Beginn des neuen Jahres lief am 2. Januar 2025 die erste Folge der dritten Staffel. Knapp eine Woche vorher wurde die erste Folge online im Stream über Joyn veröffentlicht: am Freitag, dem 27. Dezember 2024.

Start: 27. Dezember 2024 auf Joyn & 2. Januar 2025 auf Sat.1

Sendetermine im TV: Montags bis freitags immer um 19 Uhr auf Sat.1

Die konkreten Sendetermine der 3. Staffel sehen wie folgt aus. Diese werden hier schrittweise ergänzt:

Folge 1 „Die Kraft der Liebe“: 2. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 2 „Alles auf Anfang“: 3. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 3 „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“: 6. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 4 „Fluchtinstinkt“: 7. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 5 „Der Hilferuf“: 8. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 6 „Ein unverhofftes Wiedersehen“: 9. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 7 „Wer ist Dr. Berlin?“: 10. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 8 „Ein ziemlich guter Start“: 13. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 9 „Gerüchteküche“: 14. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 10 „Mehr als Freundschaft“: 15. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 11 „Wer nicht wagt, ...“: 16. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 12 „Vertrauensfrage“: 17. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 13 „In Schutt und Asche“: 20. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 14 „Versöhnung“: 21. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 15 „Alles wird gut!“: 22. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 16 „Heile Welt“: 23. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 17 „Der Held von Wiesenkirchen“: 24. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 18 „Mut zur Wahrheit“: 27. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 19 „Wahrheit und Lüge“: 28. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 20 „Nicht jeder Gast ist willkommen“: 29. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 21 „Risiken und Nebenwirkungen“: 30. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 22 „Überraschende Rückkehr“: 31. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 23 „Ende oder Neuanfang?“: 3. Februar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 24 „Sprung ins Ungewisse“: 4. Februar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 25 „Vertrauensbeweis“: 5. Februar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 26 „Wiedereinstieg“: 6. Februar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 27 „Anziehungskraft“: 7. Februar 2025, 19 Uhr, Sat.1

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Handlung - Worum geht es in den neuen Folgen?

In Staffel 3 versuchen Dr. Sarah König und Dr. Fabian Kroiß, nach ihrer geplatzten Hochzeit einen Neuanfang zu wagen und Fabians Tablettensucht gemeinsam zu überwinden. Doch Sarah wird erneut schwer enttäuscht, als Fabian sie wieder in eine Krise stürzt. Unterstützung erhält sie von ihrem besten Freund Chris, einem charmanten Arzt aus Berlin, der nach Wiesenkirchen am Schliersee kommt, um ihr beizustehen.

Die Beziehung zwischen Sarah und Fabian steht also erneut im Fokus, belastet durch Fabians lange verheimlichte Schmerzmittelabhängigkeit. Auch andere Figuren spielen eine zentrale Rolle: Fabians Noch-Ehefrau Alexandra, seine Schwester Isa sowie Leo, die gemeinsame Tochter von Sarah und Fabian, nehmen in den Nebenhandlungen eine wichtige Rolle ein.

Besetzung von „Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Die Schauspieler im Cast

An den Hauptdarstellern von „Die Landarztpraxis“ wird sich auch in Staffel 3 nichts ändern. Caroline Frier spielt Dr. Sarah König, Oliver Frank taucht in die Rolle von Dr. Fabian Kroiß. Leo - die Tochter von Sarah und Fabian - wird von Katharina Hirschberg verkörpert. Isabelle Kroiß wird von Diane Willems gespielt. Die Besetzung im Überblick:

Caroline Frier als Dr. Sarah König

Katharina Hirschberg als Leo König

Oliver Franck als Dr. Fabian Kroiß

Alexander Koll als Max Raichinger

Diane Willems als Isabelle „Isa“ Kroiß

Michael Raphael Klein als Lukas Seidl

Sophie Melbinger als Marie Raichinger

Christian Hoening als Dr. Georg Kroiß

Katrin Anne Heß als Dr. Alexandra Seeberger-Kroiß

Marion Mathoi als Resi Hinterwimmer

Rosetta Pedone als Bianca Marino

Antonio Putignano als Donato Marino

Gioele Viola als Emilio Marino

Fenja Gerhardter als Feli Marino

Simon Lucas als Basti Raichinger

Neuzugänge in Staffel 3 von „Die Landarztpraxis“: Diese Darsteller sind neu dabei

Zwei Änderungen bei der Besetzung sind für Staffel 3 allerdings vorgenommen worden. Es gibt zwei neue Gesichter. Das sind die Neuzugänge in Staffel 3 von „Die Landarztpraxis“:

Dr. Chris Lehmann ist neu dabei und wird von „Doctor’s Diary“-Star Kai Schumann gespielt.

Sina Zadra ist als Bergretterin Becky Lamminger mit von der Partie.

Wie viele Folgen hat Staffel 3 von „Die Landarztpraxis“?

Staffel 1 der deutschen Vorabendserie bestand aus 60 Folgen, die zweite Staffel gestaltete sich mit 80 Episoden schon etwas umfangreicher. Eingefleischte Fans von „Die Landarztpraxis“ dürfen sich freuen, denn die dritte Staffel der Serie wird mit insgesamt 122 Folgen noch einmal um einiges länger als ihre beiden Vorgänger.

Dass „Die Landarztpraxis“ eine weitere Staffel bekommt, begründet SAT.1-Chef Marc Rasmus so: „Die Serie lockt mehr Menschen um 19 Uhr zu SAT.1, aber – und das ist elementar – auch zu Joyn. Die Zahlen auf Joyn sind in Staffel zwei höher als in der ersten Staffel, und schon unsere Erwartungen für die erste Staffel wurden damals übertroffen. Man muss diese Serie nicht erklären, weil sie zu 100 Prozent SAT.1 ist. Ein tolles Gesamtpaket.“

Übertragung von „Die Landarztpraxis“ im TV und Stream

Staffel 3 von „Die Landarztpraxis“ wird genau wie die ersten beiden Staffeln im TV auf Sat.1 übertragen. Die Serie läuft jedoch nicht nur im linearen TV-Programm. Auch auf Joyn kann man „Die Landarztpraxis“ streamen. Auf Joyn+ kann man außerdem immer montags alle fünf neuen Folgen der Woche vor der Ausstrahlung im TV ansehen.