„Die Landarztpraxis“, Staffel 4: Start und Sendetermine - Wann geht es weiter?

Mit dem Abschluss der Sendetermine von „Die Landarztpraxis“ im Juni 2025 ist Staffel 3 der Vorabendserie zu Ende gegangen. In 122 Episoden wurde der berufliche und private Alltag der Hauptfiguren Dr. Sarah König und Dr. Fabian Kroiß begleitet. Im Mittelpunkt der Serie steht die Gemeinschaftspraxis in Wiesenkirchen am Schliersee, in der ein Team rund um Landärztin Dr. Sarah König die medizinische Versorgung für Einheimische und Gäste sicherstellt. Das Spektrum der Patienten reicht dabei von Urlaubern und Wanderern bis zu örtlichen Landwirten.

In Staffel 3 dreht sich vieles um das komplizierte Verhältnis zwischen Sarah und Fabian. Nach der geplatzten Hochzeit wollen die beiden einen Neuanfang wagen, beruflich wie privat. Doch Fabians heimliche Abhängigkeit von Schmerzmitteln stellt ihre Beziehung erneut auf die Probe. Unterstützung bekommt Sarah von Chris, einem befreundeten Arzt aus Berlin, der nach Wiesenkirchen kommt, um ihr beizustehen. Auch abseits des Hauptduos gibt es einiges zu erzählen: Fabians Noch-Ehefrau Alexandra, seine Schwester Isa und Tochter Leo bringen eigene Geschichten mit, die die Handlung zusätzlich bereichern.

Im Anschluss an das Finale der dritten Staffel von „Die Landarztpraxis“ steht nun eine Frage im Raum: Kommt eine vierte Staffel der Vorabendserie? Hier in diesem Artikel fassen wir alle bisher bekannten Informationen zu einer möglichen Fortsetzung, dem geplanten Start und den Sendeterminen kompakt zusammen.

Start von „Die Landarztpraxis“, Staffel 4: Wann geht es weiter?

Die Serie „Die Landarztpraxis“ bekommt definitiv eine vierte Staffel. Der Sender Sat.1 hat dies mittlerweile offiziell bestätigt. Schon seit einigen Wochen laufen die Dreharbeiten zu den neuen Folgen. Wirklich überraschend ist das nicht: Wie das Medienportal DWDL meldet, lief die dritte Staffel zwar mit eher verhaltenem Start, konnte sich im Verlauf aber deutlich stabilisieren. Besonders bei den 14- bis 49-Jährigen legte die Serie zu und erreichte zuletzt einen Wochenmarktanteil von 4,7 Prozent. Der Wert bringt sogar ein Plus von einem Prozentpunkt im Vergleich zum bisherigen Staffelrekord. Einen wichtigen Anteil daran hatten offenbar die Abrufe über die Streaming-Plattform Joyn.

Schon vor der offiziellen Bestätigung mehrten sich die Anzeichen für eine Fortsetzung der Sat.1-Serie „Die Landarztpraxis“. Wie das Fachportal digitalfernsehen.de berichtet, wurden bereits im Juni 2025 erste Vorbereitungen für Dreharbeiten getroffen. So sei unter anderem nach einem Baby für eine Rolle gesucht worden. Offiziell nahm Sat.1 erst kürzlich Stellung bezüglich der Produktion einer vierten Staffel. Die Ausstrahlung der dritten Staffel bis Ende Juni 2025 dürfte der Grund für die lange Zurückhaltung des Senders gewesen sein.

Schauspielerin Fenja Gerhardter äußerte sich auf ihrem Instagram-Kanal nun auch zur Zukunft der Serie. In einem kurzen Video, das offenbar in ihrer Garderobe aufgenommen wurde, kündigte sie die vierte Staffel an und deutete an, dass ihre Figur Feli Marino weiterhin Teil des Casts sein wird.

Ob weitere Haupt- oder Nebenfiguren wie Caroline Frier in ihrer Rolle als Sarah ebenfalls zurückkehren, ist derzeit bislang nicht bekannt. Sobald nähere Informationen zum Start der vierten Staffel von „Die Landarztpraxis“ bekannt gegeben werden, erfahren Sie es hier in diesem Artikel.

„Die Landarztpraxis“: Sendetermine von Staffel 4

Nach dem Ende der dritten Staffel von „Die Landarztpraxis“ wird bei Sat.1 zunächst Staffel 2 von „Die Spreewaldklinik“ ausgestrahlt. Insgesamt werden 126 neue Episoden der Vorabendserie veröffentlicht.

Die vierte Staffel von „Die Landarztpraxis“ soll jüngsten Informationen zufolge nochmals umfangreicher werden. Insgesamt soll die neue Staffel, die derzeit produziert wird, 240 Folgen umfassen. Demnach werden die neuen Geschichten aus dem fiktiven Wiesenkirchen, gedreht rund um den „Landarztpraxis“-Drehort Schliersee, das Vorabendprogramm bei Sat.1 im kompletten Jahr 2026 füllen. Neben der bekannten Praxis im fiktiven Ort Wiesenkirchen wird künftig auch das Nachbardorf Weilhausen eine zentrale Rolle spielen. Sobald es konkrete Sendetermine gibt, informieren wir Sie natürlich auch hierzu in diesem Artikel.