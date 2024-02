"Die Neue und der Bulle - Ein Duisburg-Krimi": Sendetermine, Handlung und Übertragung

"Die Neue und der Bulle" läuft Mitte Februar im Free-TV. Wir haben alle Infos zum Krimi rund um Sendetermine, Handlung, Darsteller sowie Übertragung und Wiederholung.

RTL präsentiert mit "Die Neue und der Bulle - Ein Duisburg-Krimi" einen neuen Ermittlerkrimi, als Film-Doppelpack. Die Handlung dreht sich um die ehemalige Kneipenwirtin Conny Majewski und ihren eher ruppigen Kripo-Kollegen Oliver Dierks. Verpackt in Ruhrpottcharme, dauern die beiden Teile "Plötzlich Bulle" und "Versteck am Fluss" jeweils 90 Minuten.

Sie wollen mehr zum Duisburg-Krimi erfahren? Wer sind die Schauspieler? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Wann sind die Sendetermine und worum geht es überhaupt? Das erfahren Sie hier bei uns.

"Die Neue und der Bulle - Ein Duisburg-Krimi": Sendetermine und Sendezeit

Die Ausstrahlung von "Die Neue und der Bulle" ist in zwei Filme aufgeteilt. Die erste Folge wird am 13. Februar 2024 übertragen. Der zweite Sendetermin fällt eine Woche später auf den 20. Februar 2024. Beide Ausstrahlungen haben ihren Sendeplatz jeweils zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL bekommen. Zudem sind beide Filmteile eine Woche vorab bereits über den sendereigenen Streamingdienst RTL+ verfügbar.

Hier sind die Sendetermine der beiden Folgen des Krimis noch einmal im Überblick:

Folge 1 "Plötzlich Bulle": Dienstag, 13. Februar 2024, um 20.15 Uhr

Folge 2 "Versteck am Fluss": Dienstag, 20. Februar 2024, um 20.15 Uhr

Handlung von "Die Neue und der Bulle - Ein Duisburg-Krimi": Worum geht es?

In die "Die Neue und der Bulle" tauscht Conny Majewski ihre Kneipen-Theke gegen eine Polizei-Dienstmarke, um einen Mordfall in Duisburg aufzuklären. Dies ermöglicht ein Quereinsteiger-Programm der Duisburger Polizei, welchem sie sich anschließt. Zusammen mit ihrem etwas ungewöhnlichen Partner Oliver Dierks stürzt sie sich in die Ermittlungen eines scheinbaren Selbstmordes, deckt dabei aber von Zeit zu Zeit brisante Zusammenhänge auf.

Unter anderem kommt die Tatsache ans Licht, dass ihr Vorgesetzter Dierks selbst von Gangstern angeschossen wurde, die für den Tod eines Bekannten verantwortlich sind. Als später noch eine Entführung bei den Ermittlungen hinzukommt, entwickelt sich die Situation der beiden Polizisten schnell zu einem nervenaufreibenden Katz-und-Maus-Spiel.

Darsteller in "Die Neue und der Bulle": Die Besetzung des "Duisburg-Krimis"

In den Hauptrollen spielen Caroline Peters als Cornelia "Conny" Majewski und Serkan Kaya als Oliver Dierks. Peters ist unter anderem aus der Komödie "Der Vorname" bekannt, während Kaya bereits beim "Tatort" in verschiedene Folgen zu sehen war. Weitere bekannte Darsteller wie Merlin Rose ("Der Lehrer"), Sarah Bauerett ("Deadlines") und Moritz Führmann ("Harter Brocken") ergänzen das Ensemble.

Hier folgt zur Vollständigkeit ein Überblick zu allen Schauspielern und ihren Rollen in "Die Neue und der Bulle":

Schauspieler Rolle Caroline Peters Cornelia Majewski Serkan Kaya Oliver Dierks Merlin Rose Arndt Frühauf Sarah Bauerett Simone Lambertz Moritz Führmann Maik Majewski Bineta Hansen Polly Majewski Lola Klamroth Annegret Kampe Stephan Bieker Wolle Denis Schmidt Tommy Vita Tepel Kerstin Kais Setti Tarik Bashar Charif Ounis Hamid Bashar Beate Abraham Irmgard Dressler Claudius Steffens Tilman Grünberg Uwe Fellensiek Marko Brunnert Karsten Jaskiewicz Chris Brunnert Cem Öztabakci Kioskbetreiber Nora Boeckler Britta Trautmann Konstantin Gerlach Niklas Behrens Henriette Heine Polizistin Steffen Reuber Patrick Bontenakels Laura Fernández Reporterin Marvin Gronen Milan Stephanek David Rott Robert Kampwirth Wolf Danny Homann Kai Gellert Patrick Isermeyer Tom Seifert Antje Hamer Theresa Kampwirth Leon Seidel Denis Papke Nadja Zwanziger Lisa Peckeloh Eva Luca Klemmt Julia Mertens

Übertragung von "Die Neue und der Bulle - Ein Duisburg-Krimi" im TV und Stream

Die Übertragung der beiden Filmteile übernimmt RTL. Somit laufe die beiden Folgen im Free-TV. Die beiden Ermittler gibt es jedoch auch online im Stream auf RTL+ zu sehen. Dort sogar schon ab dem 6. Februar 2024, jeweils exklusiv eine Woche vor der Ausstrahlung im Fernsehen.

"Die Neue und der Bulle": Gibt es eine Wiederholung?

Die Folgen können auch nach der Erstausstrahlung im TV in der Mediathek von RTL+ abgerufen werden, sodass Zuschauer dort die Möglichkeit haben, die beiden Krimiteile nachzuholen. Eine Wiederholung im klassischen Sinne, also im linearen Fernsehen bei RTL, ist bislang nicht angekündigt.