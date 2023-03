"Die perfekte Minute": Alle Infos zum Comeback der Spielshow

"Die perfekte Minute" ist wieder bei Sat.1 zu sehen. Wir liefern Ihnen alle Infos rund um die Sendetermine, Sendezeit, Übertragung im TV oder Stream, Wiederholung und die Moderatorin der Show.

Perfektes Comeback? Das wird sich jeden Tag aufs Neue zeigen. Sat.1 holt seine zwischen 2010 und 2014 schon einmal gelaufene Spielshow "Die perfekte Minute" zurück - diesmal in sein Vorabend-Programm. Wie bereits die Vorgänger-Staffeln 1 bis 3, die damals sogar zur Primetime bis zu 14,4 Prozent Marktanteil einfuhren, wird auch die Neuauflage von Ulla Kock am Brink moderiert. Der Sender verfolgt damit weiter seine Strategie, neue und alte Spielshows wieder ins Programm aufzunehmen. Im Gegensatz zu den unzähligen Quizshows, die die deutsche TV-Landschaft bevölkern und bei denen die Zuschauer fleißig zuhause mitraten können, gibt es bei "Die perfekte Minute" allerdings nichts zum Miträtseln. Der Unterhaltungswert der Sendung ist damit in einem erheblichen Maße von den jeweiligen Kandidaten abhängig.

Doch worum geht es bei der Spielshow eigentlich genau? Die Antwort darauf, sowie alle Infos rund um die Sendetermine und die Übertragung der "neuen" Spielshow, finden Sie hier.

"Die perfekte Minute": Sendetermine und Sendezeit

"Die perfekte Minute" läuft seit dem 13. März 2023 montags bis freitags auf Sat.1. Anders als in der Vergangenheit hat es die Spielshow diesmal aber nicht in die Primetime geschafft. "Die perfekte Minute" muss sich mit einem Platz im Vorabend-Programm um 19.00 Uhr begnügen.

Wann? Montag-Freitag

Montag-Freitag Uhrzeit? 19.00 Uhr

19.00 Uhr Wo? Sat.1

Übertragung von "Die perfekte Minute" im TV und Stream

Sollten Sie ein Anhänger des konventionellen Fernsehens sein, können Sie die "Die perfekte Minute" ganz normal im linearen TV-Programm von Sat.1 verfolgen. Wenn Sie es lieber digital mögen oder zur Zeit des Vorabend-Programms etwas anderes oder gar etwas besseres vorhaben sollten, dürfen wir Sie auf Joyn verweisen. Das ist der Streaming-Dienst des Medien-Unternehmens ProSiebenSat.1. Er überträgt die Sendungen der Gruppe zeitgleich zur TV-Übertragung.

Gibt es eine Wiederholung der Spielshow "Die perfekte Minute"?

Jawoll, die gibt es! Der Streaming-Dienst Joyn hält alle Sendungen noch eine ganze Weile zum Abruf für Sie bereit. Im Stream sind daher alle Folgen auch nach der Ausstrahlung weiterhin verfügbar. Im linearen Fernsehprogramm wird es dagegen keine Wiederholungen von "Die perfekte Minute" geben. Doch das ist auch gar nicht nötig, denn es gibt schließlich täglich neue Ausgaben der Spielshow, die gesendet werden.

60 Sekunden Nervenkitzel bei "Die perfekte Minute": So funktioniert die Spielshow

Die Kandidatinnen und Kandidaten treten in Duos gegeneinander an. Sie absolvieren Geschicklichkeitsspiele, die mit ganz normalen Alltagsgegenständen bewerkstelligt werden können. Zeitlimit: exakt 60 Sekunden - die "perfekte Minute" also. Die Teams können in maximal zehn Runden bis zu 25.000 Euro ergattern und mit nach Hause nehmen. Der besondere Gag an der Gameshow: Alle potentiellen Challenges sind den Teilnehmern und Teilnehmerinnen schon vorab bekannt - sie können also in aller Ruhe in heimischer Umgebung trainieren. Doch selbst wenn die Aufgaben zunächst total leicht erscheinen, können sie in einer stressigen Studio-Atmosphäre durchaus ihre Tücken haben.

"Die perfekte Minute" - Moderatorin Ulla Kock am Brink führt durch die Spielshow

Ulla Kock am Brink wurde unter dem Namen Ursula Eva Maria Kock am Brink am 10. Juli 1961 in Mülheim an der Ruhr geboren. Nach ihrem Abi am Heinrich-Heine-Gymnasium schrieb sie Volleyball-Berichte für eine Lokalausgabe der WAZ, fühlte sich allerdings für den Beruf einer Journalistin nicht geeignet. Sie studierte deshalb zwischen 1981 und 1984 die Fächer Sozialwissenschaft, Germanistik und Spanisch, nach 1984 auch Sonderpädagogik. Trotz ihrer Bedenken im Hinblick auf Medien arbeitete sie nebenberuflich für unterschiedliche Sendungen des WDR und wurde dabei von keinen Geringeren als Jürgen von der Lippe, Rudi Carrell und John de Mol für das Fernsehen entdeckt.

Ulla Kock am Brink zeigte ein besonders Händchen für Spielshows, moderierte allerdings auch Sendungen wie den "Deutschen Fernsehpreis". Außer den ersten drei Staffeln von "Die perfekte Minute" moderierte sie beispielsweise die Show "Der Bastelkönig" und die Doku-Reihe "Die große Welt der kleinen Menschen" bei Sat.1.