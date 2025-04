"Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz": Start, Sendetermine und Übertragung im TV und Stream

RTL bringt 2025 mit „Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz“ eine neue Spielshow ins deutsche Fernsehen. Im Mittelpunkt stehen Bilderrätsel, die von den Kandidatinnen und Kandidaten in eine logische Reihenfolge gebracht werden müssen.

Grundprinzip der Sendung ist es, dass die Teilnehmer ihr Allgemeinwissen auf die Probe stellen müssen. Der Haken ist, dass die Antworten nicht, wie gewohnt, gesagt oder aufgeschrieben werden. Sie müssen über eine Reihe von Bildern, Texten oder Symbolen dargestellt werden. Die Fragen könnten beispielsweise lauten: „Wie sieht die richtige Reihenfolge in unserem Sonnensystem aus?“ oder „Wie ist ein klassischer Toast Hawaii aufgebaut?“.

Das Spiel umfasst 12 Gewinnstufen mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad. Gewinnstufe sechs gilt dabei als Sicherheitsstufe: Wer diese Frage korrekt beantwortet, sichert sich ein Preisgeld von 7.500 Euro. Wer alle 12 Fragen richtig löst und die Antworten korrekt darstellt, gewinnt 200.000 Euro.

Wann startet die Show? Wo wird sie übertragen? Gibt es eine Wiederholung? Und wer übernimmt die Moderation? In diesem Artikel finden Sie Antworten auf diese Fragen zur neuen RTL-Quizshow „Die perfekte Reihe - Das Bilder-Quiz“„

„Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz“: Start und Sendetermine

Im Frühjahr startet eine neue Spielshow von RTL. Den genauen Start hat der Sender bereits bekannt gegeben. Die erste Folge läuft am 28. April 2025. Ausgestrahlt wird sie um 21.15 Uhr, direkt nach „Wer wird Millionär?“. Die erste Folge dauert 43 Minuten. Die weiteren Folgen werde dann in doppelter Länge ausgestrahlt. Neben dem Starttermin gab RTL zwei weitere Folgen bekannt.

Hier finden Sie eine Auflistung der Sendetermine:

Folge 1: 28. April 2025 ab 21.15 Uhr, RTL

Folge 2: 05. Mai 2025 ab 20.15 Uhr, RTL

Folge 3: 12. Mai 2025 ab 20.15 Uhr, RTL

„Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz“ 2025: Übertragung im TV und Stream

„Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz“ 2025 wird Ende April auf RTL ausgestrahlt. Zusätzlich zur regulären TV-Ausgabe ist eine Wiedergabe über den sendereigenen Streaminganbieter RTL+ möglich. Wer die Show online ohne Werbung streamen möchte, benötigt allerdings ein Abonnement. Der Einstiegspreis für das RTL+ Basis-Abo liegt derzeit bei 5,99 Euro pro Monat.

Wann läuft die Wiederholung von „Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz“ 2025?

Eine Wiederholung im regulären TV-Programm von RTL ist derzeit nicht bekannt. Wer die Ausstrahlung verpasst hat, hat jedoch die Möglichkeit, alle Folgen nachträglich auf dem Streamingdienst RTL+ abzurufen. Dort stehen die Episoden nach der TV-Ausstrahlung zur Verfügung und können jederzeit gestreamt werden.

Das ist Moderator Daniel Hartwich bei „Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz“ 2025:

Moderator Daniel Hartwich ist in den meisten deutschen Haushalten ein bekanntes Gesicht. Man kennt ihn aus zahlreichen Fernsehshows wie „Das Supertalent“ (seit 2008) und aktuell ist er bei „Let’s Dance“ zu sehen. Neben diesen Unterhaltungsshows war er bereits in einer Quizshow als Moderator tätig. Wegen schlechter Quoten wurde die Sendung „Ohne Limit“ bereits nach der zweiten Folge abgesetzt. Ende April geht mit ihm dann eine weitere Show an den Start: „Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz“. Wie man es von Daniel Hartwich kennt, ist es nicht nur eine reine Quizshow – Studioaktionen und verschiedene Einspieler sorgen zusätzlich für Abwechslung.