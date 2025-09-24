„Die Polizistin und die Todesstille“: Teil 2 des ZDF-Krimis kommt - was ist bekannt?

Mit „Die Polizistin und die Todesstille“ kommt ein zweiter Teil des ZDF-Krimis „Die Polizistin“ ins Fernsehen. Teil eins, „Die Polizistin und die Sprache des Todes“ erschien 2024 und hatte knapp die 6-Millionen-Zuschauer-Marke geknackt, hieß es von THE SPOT media & film. Die Krimireihe dreht sich um die Sonderermittlerin und Fallanalystin Gloria Acheampong, die das BKA bei Mord-Ermittlungen unterstützt.

Wann kommt eine der neue Teil der Reihe? Worum geht es in „Die Polizistin und die Todesstille“? Alle Infos, die bisher rund um Termin, Besetzung und Handlung von „Die Polizistin und die Todesstille“ bekannt sind, gibt es hier.

„Die Polizistin und die Todesstille“: Termin – wann kommt der ZDF-Krimi?

Ein genaues Datum steht bisher noch nicht fest. Die Dreharbeiten in Frankfurt am Main und im Taunus dauerten bis zum 23. Juni 2025 an. Hauptdarstellerin Thelma Buabeng antwortete Ende Mai 2025 auf einen User-Kommentar auf ihrem Instagram-Profil, der sich nach einem Starttermin erkundigt hatte: „Irgendwann nächstes Jahr..wir drehen ja noch.“

Viel mehr Informationen scheint es zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu geben. Sollte sich das ändern, informieren wir Sie an dieser Stelle.

Bis dahin können Sie in der ZDF-Mediathek unter anderem die Serie „Morden im Norden“ streamen und sich auf den Start der 12. Staffel freuen oder die neue ZDF-Serie „Boarders – Welcome to St. Gilbert's“, die aktuell auf ZDFneo läuft, verfolgen.

Besetzung von „Die Polizistin und die Todesstille“: Diese Darsteller sind dabei

Neben der BKA-Polizeirätin Gloria Acheampong, gespielt von Thelma Buabeng, sind auch unter anderem Nico Holonics als Ronny Engels und Marc Benjamin als Nikki Caspari Teil der Besetzung.

Hier finden Sie eine Übersicht der bisher bekannten Darstellerinnen und Darsteller in „Die Polizistin und die Todesstille“:

Thelma Buabeng - Gloria Acheampong

Nico Holonics - Ronny Engels

Marc Benjamin - Nikki Caspari

Carlo Ljubek - Leon Graf

Slavko Popadić - Milan Stepanovic

Haley Louise Jones - Emma

Den Überblick zur Besetzung erweitern wir, sobald es neue Informationen gibt.

„Die Polizistin und die Todesstille“: Handlung - darum geht es im ZDF-Krimi

Laut dem Mediendienst THE SPOT media & film soll die BKA-Ermittlerin Acheampong im zweiten Teil der ZDF-Reihe „Die Polizistin“ bei einem Einsatz in einem Maisfeld erscheinen. Hier wurde die Leiche eines Kollegen, der im Drogenmilieu als verdeckter Ermittler gearbeitet hat, in einem offenen Kofferraum gefunden. Kurz darauf wird ein weiteres Mordopfer entdeckt. Dabei handelt es sich um Nikki Caspari, der für den in der Gastronomie und im Drogenhandel tätigen Leon Graf gearbeitet hat. Zwei Drogenfahnder vom LKA decken allerdings die kriminellen Machenschaften. Die Frau der getöteten Nikki Caspari Emma möchte sich für den Tod ihres Mannes rächen.

Im ersten Teil „Die Polizistin und die Sprache des Todes“ wurde in einem dänischen Kanal die Leiche einer Frau gefunden, die nach dem gleichen Muster ermordet wurde wie drei weitere Opfer eines verurteilten Serienmörders. Der Film geht der Frage nach, ob der inhaftierte Frauenmörder womöglich unschuldig hinter Gittern sitzt oder ein Nachahmungstäter sein Unwesen treibt. Haben es die Ermittlerinnen und Ermittler möglicherweise mit mehreren Tätern zu tun? Den Krimi können Sie kostenlos in der ZDF-Mediathek ansehen.