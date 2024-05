Die "RTL-Wasserspiele": Kandidaten - Welche Teilnehmer sind dabei?

Die "RTL-Wasserspiele" begrüßen zum dritten Mal prominente Teilnehmer in der Sendung. Doch wer sind die Kandidaten der neuen Ausgabe? Hier erfahren Sie es.

Um den Titel König oder Königin der " RTL-Wasserspiele" zu gewinnen, treten prominente Kandidaten an und stellen sich den klitschnassen Herausforderungen. Für die Dreharbeiten ging die Reise zunächst auf die kanarische Insel Teneriffa in den Siam Park. Dort haben sich die Teilnehmer acht Spielen gestellt, in denen sie ihre Wassertauglichkeit und ihre Schwimmfähigkeiten beweisen mussten. Der Siam Park ist einer der größten Wasserparks der Welt mit mehr als 29 Rutschen und dem "Tower of Power" mit 28 Meter freiem Fall. Außerdem gibt es ein Wellenbecken mit Wellen von bis zu 4 Metern Höhe.

Den Kandidaten wird alles abverlangt. Mal müssen sie am Kran über das Wellenbecken schwingen und mal werden sie mit 60 km/h über das Wasser gezogen. Doch wer nimmt an der Wasserschlacht auf RTL teil? Wer könnte König oder Königin der "RTL-Wasserspiele" in der dritten Ausgabe der Sendung werden? Hier stellen wir Ihnen die teilnehmenden Kandidaten vor.

"RTL-Wasserspiele": Die Kandidaten im Überblick

Insgesamt nehmen acht Kandidaten und Kandidatinnen an der Sendung teil. Mit dabei sind bekannte Gesichter aus der Promi- und Influencerszene, die sich ihrer Gaben sicher sind und behaupten, die Wasserspiele meistern zu können. Ob das so auch stimmt? Das sehen wir dann bei der TV-Übertragung der Sendung. Hier finden Sie die teilnehmenden Promis im Überblick:

Antonia Hemmer

Antonia Hemmer. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die 24-jährige Content-Creatorin, die immer mal wieder auch im Fernsehen zu sehen ist, freut sich auf den Besuch des Siam Parks, da Wasserparks und Freibäder ein wichtiger Teil ihrer Kindheit sind. Wasser sei ihr Element, sagt sie. Allerdings seien Höhen nicht so ihre Stärke.

Isi Glück

Isie Glück. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Isi Glück ist 33 und Partygängerin. Das Konzept der Sendung findet sie herausfordernd, aber dennoch witzig. Sie hält die "Wasserspiele" für "ein witziges Konzept, bei dem man über sich selbst lachen kann und es dennoch auf Kampfgeist und Teamfähigkeit ankommt." Auch in ihrer Kindheit war sie gerne im Wasser.

Jess Maura

Jess Maura. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Für die 27 Jahre alte Jess Maura, die beruflich Schauspielerin ist, sind sommerliche Temperaturen quasi eine Einladung zu einem Freibadbesuch. Sie hat große Lust auf das Konzept der Sendung, da sie schon als Kind gerne schwimmen ging.

Nina Moghaddam

Nina Moghaddam. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Nina Moghaddam ist nicht nur Moderatorin, sondern auch Coach. Die 43-Jährige liebt verrückte Herausforderungen und ist ein echter Adrenalinjunkie. Sie ist nach eigener Aussage eine absolute Wasserratte und der Besuch eines Wasserparks ist für sie in jedem Urlaub ein Muss.

Adriano Salvaggio

Adriano Salvaggio. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Der 29-jährige Logistiker liebt Sport und Action. Außerdem ist er echt ehrgeizig, sodass er auch beim Probieren einer neuen, ihm unbekannten Sportart, direkt gewinnen möchte. Dennoch hat er auch entspannte Gefühle gegenüber Freibädern und Wasserparks, da er als Kind gerne dort Zeit verbrachte.

Pascal Hens

Pascal Hens bei "RTL-Wasserspiele" Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Der ehemalige Handballspieler Pascal Hens, der mittlerweile als TV-Handball-Experte tätig ist, ist 44 Jahre alt. Seine Gründe für die Teilnahme an der Sendung sind seine Liebe für das Wasser und Wasserparks. Zudem verbindet er mit Wasserparks eine Menge Spaß und Erinnerungen an die eigene Kindheit.

Serkan Yavuz

Serkan Yavuz bei "RTL-Wasserspiele" Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Serkan Yavuz ist Reality-TV-Teilnehmer und Podcaster. Der 27-Jährige sagt zu seiner Teilnahme an den Wasserspielen, dass er jede Art von Spielen und Herausforderungen liebt.

Valentin Lusin

Valentin Lusin bei "RTL-Wasserspiele" Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Profitänzer und Choreograf Valentin Lusin ist 37 Jahre alt. Auf die Frage warum er an den Wasserspielen teilnimmt, nennt er sein Sternzeichen: Fische. Mit Wasserparks verbindet er Spaß und Sonne.