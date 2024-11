"Die Spreewaldklinik" auf Sat.1: Übertragung, Besetzung und Handlung

Der Spreewald mit seinen idyllischen Kanälen im Nordosten Deutschlands ist ein beliebtes Ziel für Urlauber - und nun auch Schauplatz einer neuen Sat. 1-Serie. Unter dem Titel "Die Spreewaldklinik" zeigt der Sender in rund 80 Folgen die großen und kleinen zwischenmenschlichen Geschichten rund um das Krankenhaus. Im Mittelpunkt der Handlung: Dr. Lea Wolff, die als Ärztin von Hamburg aus in die Spreewaldklinik kommt. Aber sie ist nicht nur in medizinischer Mission im Spreewald unterwegs, sondern sucht nach ihrer Tochter, die sie vor 20 Jahren zur Adoption freigegeben hat.

Gezeigt wird die Serie unter der Woche auf Sat.1. Damit ist sie der Nachfolger der beiden Vorabendserien "Die Landarztpraxis" und "Das Küstenrevier", wobei es von ersterer mittlerweile bereits eine zweite Staffel gab.

Sie wollen wissen, seit wann und wo man "Die Spreewaldklinik" ansehen kann, welche Darsteller im Cast sind und wie viele Episoden es gibt? Im Folgenden haben wir alle Informationen für Sie rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Besetzung, Handlung und Folgen der Serie auf Sat.1.

"Die Spreewaldklinik": Start und Sendetermine der Vorabendserie

„Die Spreewaldklinik“ ist gestartet: Los ging es am Donnerstag, dem 29. August 2024. Die Serie läuft seitdem genau wie zuvor „Die Landarztpraxis“ von Montag bis Freitag im Vorabendprogramm des Senders. Die Sendetermine im Überblick:

Start: Donnerstag, 29. August 2024

Sendetermine: Montags bis freitags immer um 19 Uhr auf Sat.1

„Die Spreewaldklinik": Wie viele Folgen gibt es in Staffel 1?

Bereits vor dem Start wurde die Anzahl der Folgen bekanntgegeben: 80 Episoden der neuen Vorabendserie "Die Spreewaldklinik" wurden den Zuschauerinnen und Zuschauern versprochen. Hier können Sie alle Folgen und die dazugehörigen Titel nachlesen, sobald diese von Sat.1 verkündet werden.

Folge 1 „Loslassen“: 29. August 2024, 19 Uhr, Sat.1

Folge 2 „Neuanfang“: 30. August 2024, 19 Uhr, Sat.1

Folge 3 „Lügen und Bekenntnisse“: 2. September 2024, Sat.1

Folge 4 „Alles auf eine Karte“: 3. September 2024, Sat.1

Folge 5 „Fehler mit Folgen“: 4. September 2024, Sat.1

Folge 6 „Narben der Vergangenheit“: 5. September 2024, Sat.1

Folge 7 „Freundschaftsdienste“: 6. September 2024, Sat.1

Folge 8 „Zukunftsträume“: 9. September 2024, Sat.1

Folge 9 „Rettungsanker“: 10. September 2024, Sat.1

Folge 10 „Geschwisterliebe“: 11. September 2024, Sat.1

Folge 11 „Zerreißprobe“: 12. September 2024, Sat.1

Folge 12 „Nichts als die Wahrheit“: 13. September 2024, Sat.1

Folge 13 „Trauerarbeit“: 16. September 2024, Sat.1

Folge 14 „Der Geist von Börnow“: 17. September 2024, Sat.1

Folge 15 „Beziehungsgeflechte“: 18. September 2024, Sat.1

Folge 16 „Berauscht“: 19. September 2024, Sat.1

Folge 17 „Katerstimmung“: 20. September 2024, Sat.1

Folge 18 „Erkenntnisse“, 23. September 2024, Sat.1

Folge 19 „Es ist kompliziert“, 24. September 2024, Sat.1

Folge 20 „Ein anderes Gesicht“, 25. September 2024, Sat.1

Folge 21 „Verbundenheit“, 26. September 2024, Sat.1

Folge 22 „Blackout“, 27. September 2024, Sat.1

Folge 23 „Schweigen oder Pflicht?“, 30. September, Sat.1

Folge 24 „Konsequenzen“, 1. Oktober 2024, Sat.1

Folge 25 „Einsamkeit“, 2. Oktober 2024, Sat.1

Folge 26 „Alte Wunden“, 4. Oktober 2024, Sat.1

Folge 27 „Dein Platz ist hier“, 7. Oktober 2024, Sat.1

Folge 28 „Reden ist Gold“, 8. Oktober 2024, Sat.1

Folge 29 „Ballast“, 9. Oktober 2024, Sat.1

Folge 30 „Der Kuss“, 10. Oktober 2024, Sat.1

Folge 31 „Jeder hat sein Päckchen“, 11. Oktober, Sat.1

Folge 32 „Zweifel“, 14. Oktober 2024, Sat.1

Folge 33 „Um Haaresbreite“, 15. Oktober 2024, Sat.1

Folge 34 „Diebesgut“, 16. Oktober 2024, Sat.1

Folge 35 „Alles nur aus Liebe“, 17. Oktober 2024, Sat.1

Folge 36 „Schwein gehabt“, 18. Oktober 2024, Sat.1

Folge 37 „Spurensuche“, 21. Oktober 2024, Sat.1

Folge 38 „Überraschung“, 22. Oktober 2024, Sat.1

Folge 39 „Wahrheit oder Lüge“, 23. Oktober 2024, Sat.1

Folge 40 „Am Haken“, 24. Oktober 2024, Sat.1

Folge 41 „Abstand“, 25. Oktober 2024, Sat.1

Folge 42 „Unbeantwortete Fragen“, 28. Oktober 2024, Sat.1

Folge 43 „Gedenken“, 29. Oktober 2024, Sat.1

Folge 44 „In der Falle“, 30. Oktober 2024, Sat.1

Folge 45 „Fast verloren“, 31. Oktober 2024, Sat.1

Folge 46 „Mutterliebe“, 1. November 2024, Sat.1

Folge 47 „Der Einzug“, 4. November 2024, Sat.1

Folge 48 „Ausnahmesituation“, 5. November 2024, Sat.1

Folge 49 „Flucht“, 6. November 2024, Sat.1

Übertragung von "Die Spreewaldklinik" im TV und Stream

Genauso wie schon "Das Küstenrevier" und "Die Landarztpraxis" zuvor kann man "Die Spreewaldklinik" in gewohnter Manier im linearen TV beim Sender Sat.1 verfolgen. Dafür muss man lediglich den eigenen Fernseher pünktlich einschalten und auf dem Sofa Platz nehmen. Darüber hinaus gibt es aller Voraussicht nach auch die Möglichkeit, die Serie auf der Streamingplattform Joyn sowohl live zu verfolgen als auch einzelne Folgen dort im Nachgang anzusehen.

Handlung von "Die Spreewaldklinik": Darum geht es in der Serie

"Die Spreewaldklinik" erzählt die Geschichte der Ärztin Dr. Lea Wolff. Vor 20 Jahren hat sie ihre Tochter zur Adoption freigegeben, jetzt quält sie deshalb das schlechte Gewissen. Um ihre Tochter wiederzufinden, macht sie sich auf den Weg von Hamburg in den Spreewald und nimmt in der dortigen Klinik eine Stelle als Ärztin an. Hier findet sie ihre berufliche Erfüllung und setzt sich täglich für die Menschen in ihrem neuen Heimatort ein. An ihrer Seite sind die Chefärztin Dr. Barbara Berg und die junge Krankenschwester Nico, mit der sich Dr. Lea Wolff sofort versteht - vielleicht verbindet die beiden Frauen mehr als nur ihr Arbeitsplatz?

Was für die entsprechende Prise Drama natürlich nicht fehlen darf, ist eine verzwickte Liebesgeschichte. Für diesen Part sind in "Die Spreewaldklinik" voraussichtlich Leas Jugendliebe Paul und der attraktive Erik zuständig. Laut Sat.1 dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine Serie mit „einer starken weiblichen Hauptfigur, [...] einem dunklen Geheimnis, einer ordentlichen Prise Liebe, charakterstarken Figuren und viel Herz" freuen.

Gedreht wird die Serie in der Stadt Lübben im Spreewald - laut Sat.1 Senderchef Marc Rasmus ein Alleinstellungsmerkmal für die Sendung: "Die Serie zeigt den Spreewald, wie ihn nur wenige Menschen kennen: lebensfroh, hell, mit unberührter Natur – ein wahrer Sehnsuchtsort." Als Kulisse dient nach Angaben der Stadt Lübben vor allem das dortige Klinikum Dahme-Spreewald.

Besetzung von "Die Spreewaldklinik": Das sind die Darsteller im Cast

Wer in "Die Spreewaldklinik" operiert und reanimiert, ist bereits geklärt. Hauptdarstellerin Sina-Valeska Jung spielte Mitte der 2000er-Jahre bereits in der ARD-Serie "Verbotene Liebe" mit und war auch schon in "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zu sehen. Gänzlich unvertraut ist sie mit Krankenhaus-Serien also nicht.

Das sind die wichtigsten Darsteller in "Die Spreewaldklinik" in der Übersicht:

Sina-Valeska Jung als Dr. Lea Wolff

Muriel Baumeister als Dr. Barbara Berg

Isabel Hinz als Krankenschwester Nico

Daniel Scholz als Paul

Daniel Buder als Erik

Produziert wird "Die Spreewaldklinik" von der ndF Hamburg; Produzent ist Johannes Pollmann, ausführende Produzentin Barbara Süvern. Die Serie wird vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert.