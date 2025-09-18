„Die Stefan Raab Show“ 2025: Sendetermine und Übertragung - wann läuft die Show?

Stefan Raab hat durch seine TV-Formate wie „TV total“, das von 1999 bis 2015 lief, die deutsche Fernsehlandschaft über viele Jahre geprägt. Dazu kamen erfolgreiche Shows wie „Schlag den Raab“, „Schlag den Star“ und der „Bundesvision Song Contest“. Nach einer Sendepause feierte der Entertainer 2025 dann sein Comeback im TV mit Sendungen wie „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“. Und nun kommt er mit einer weiteren Show zurück.

Die „Stefan Raab Show“ ist ein Unterhaltungsformat bei RTL, in dem Stefan Raab regelmäßig auf aktuelle Ereignisse und gesellschaftliche Themen eingeht. Die Sendung kombiniert Studioaktionen, Stand-up, Straßenumfragen und Gespräche mit prominenten Gästen. Vor dem Start sorgte Raab mit kurzen Live-Ausgaben und Ankündigungen über soziale Medien für Aufmerksamkeit. Die Premiere bestand aus 15-minütigen Sendungen, die mit humorvollen Einspielern, Kommentaren zum Zeitgeschehen und einem Studiogast eröffnet wurden.

Wann kommt „Die Stefan Raab Show“? Wann sind die Sendertermine? Und wie kommt man an Tickets? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zum neuen Raab-Unterhaltungsformat finden Sie hier.

„Die Stefan Raab Show“ 2025: Wann ist der Start?

„Die Stefan Raab Show“ startete am Dienstag, dem 16. September 2025, im Fernsehen. Die ersten vier Teaser-Folgen dauern nur 15 Minuten und werden bis zum 19. September live auf RTL ausgestrahlt. Danach folgen mittwochs um 20.15 Uhr neue Ausgaben.

Sendetermine von „Die Stefan Raab Show“: Wann laufen die Folgen?

Wie bereits erwähnt, ist nach der ersten Woche immer am Mittwoch eine neue Folge bei RTL zu sehen. Wir haben eine Übersicht der Sendetermine erstellt:

Dienstag, 16. September 2025: 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr ( RTL )

Mittwoch, 17. September 2025: 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr ( RTL )

Donnerstag, 18. September 2025: 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr ( RTL )

Freitag, 19. September 2025: 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr ( RTL )

Mittwoch, 24. September 2025: 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr ( RTL )

Mittwoch, 1. Oktober 2025: 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr ( RTL )

Mittwoch, 8. Oktober 2025: 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr ( RTL )

Mittwoch, 15. Oktober 2025: 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr ( RTL )

„Die Stefan Raab Show“: Übertragung im Free-TV und Stream

„Die Stefan Raab Show“ wird im Free-TV bei RTL ausgestrahlt und ist damit für alle Zuschauerinnen und Zuschauer klassisch im linearen Fernsehen zu sehen. Parallel dazu läuft jede Ausgabe auch im RTL+-Live-Stream.

Gibt es eine Wiederholung der „Stefan Raab Show“?

Sollten Sie eine Ausgabe der Show verpasst haben, ist das kein Problem. Jede Episode ist nach der Ausstrahlung im TV bei RTL+ online verfügbar. Neben der Verfügbarkeit bei RTL+ sind die ersten Folgen auf dem RTL-YouTube-Kanal zu sehen.

Wo gibt es Tickets für „Die Stefan Raab Show“?

Möchten Sie „Die Stefan Raab Show“ live miterleben? Über die offizielle Website haben Sie die Möglichkeit, Tickets für die Aufzeichnungen zu erwerben. Die erste Show wurde jedoch bereits am 16. September 2025 aufgezeichnet. Veranstaltungsort ist das EMG Studio 1 in Hürth, wo die Sendung jeweils von 20 Uhr bis 20.30 Uhr produziert wird. Der Eintrittspreis liegt bei 15 Euro pro Person. Nach dem Kauf erhalten Besucherinnen und Besucher ihr Ticket in Form eines QR-Codes, der am Einlass vorgezeigt wird.