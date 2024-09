"Die Superduper Show" bei ProSieben: Das Format wurde bereits nach Folge 1 abgesetzt

Im September 2024 ging Moderatorin Katrin Bauerfeind auf ProSieben mit einer eigenen Show an den Start, in der auch die „Tokio Hotel“-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz mitwirkten. Die Sendung trägt den Titel „Die Superduper Show“ und sollte eigentlich ein neues Konzept verfolgen: In jeder Folge sollten fünf prominente Gäste dazu herausgefordert werden, eine eigene Mini-Show zu entwickeln und zu inszenieren. Dabei liegt der besondere Clou darin, dass die Vorgaben und Inspirationen für diese Shows von Kindern stammen. Bill und Tom Kaulitz, Schauspielerin Annette Frier und Schauspieler Edin Hasanovic wären in jeder Episode feste Bestandteile des Programms gewesen.

Allerdings hatte sich ProSieben den Start von „Die Superduper Show“ anders vorgestellt. Enttäuschende Einschaltquoten brachten den Sender dazu, das neue Format vorzeitig aus dem TV-Programm zu nehmen.

Sie möchten trotzdem mehr über das neue TV-Format „Die Superduper Show“ erfahren? Warum wurde die Show abgesetzt? Hier in diesem Artikel lesen Sie alle wichtigen Infos rund um die Show von Moderatorin Katrin Bauerfeind und den Kaulitz-Zwillingen.

ProSieben hat „Die Superduper Show“ nach Folge 1 abgesetzt

Der Fernsehsender ProSieben hat sein neues Format „Die Superduper Show“ nach nur einer Folge eingestellt. „„Die Superduper Show“ hat am Dienstagabend ihr Publikum leider nicht gefunden. Deshalb nehmen wir die Show aus dem Programm“, teilte ein Sprecher des Senders in Unterföhring mit. Die Auftaktfolge hatte in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lediglich einen Marktanteil von 5,7 Prozent erzielt.

Allerdings sollen die restlichen drei Folgen nicht ganz in Vergessenheit geraten. ProSieben gab bekannt, dass der Sender immer noch an das Potenzial des Formats glauben würde. Daher sollen die drei nicht ausgestrahlten Folgen 2025 auf einem anderen Sendeplatz zurückkommen.

Wie viele Folgen hätte „Die Superduper Show“ auf ProSieben gehabt?

Das neue TV-Format „Die Superduper Show“ besteht eigentlich aus insgesamt vier Folgen. In jeder Ausgabe treten fünf Prominente in fünf verschiedenen Mini-Shows gegeneinander an, um den Zuschauern eine abwechslungsreiche Unterhaltung zu bieten.

Sendetermine von „Die Superduper Show“ auf Prosieben

Die Show wurde am 17. September 2024, erstmalig ausgestrahlt. Eigentlich sollte die „Die Superduper Show“ immer dienstags zur Primetime über die Bildschirme laufen. Nun wurde die Show aber vorzeitig aus dem Programm genommen. Hier haben wir eine Liste mit den eigentlich geplanten Sendeterminen von „Die Superduper Show“ für Sie:

Folge 1: Dienstag, 17. September 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 2: Dienstag, 24. September 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 3: Dienstag, 1. Oktober 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 4: Dienstag, 8. Oktober 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

„Die Superduper Show“: Übertragung im TV und Stream

Wie bereits erwähnt wurde die „Die Superduper Show“ im Free-TV beim Sender ProSieben ausgestrahlt. Kein Wunder, denn „Die Superduper Show“ wurde von SEO Entertainment im Auftrag von ProSieben produziert.

Doch auch online im Stream gibt es „Die Superduper Show“ seit September 2024 zu sehen. Dafür können Sie auf das kostenlose Angebot des Streaming-Anbieters Joyn zurückgreifen. Dort werden alle Folgen von „Die Superduper Show“ zeitgleich zur TV-Ausstrahlung übertragen.

Welche Teilnehmer sind bei „Die Superduper Show“ dabei?

In der neuen Show „Die Superduper Show“ auf ProSieben treten fünf Prominente in vier Folgen gegeneinander an, um jeweils eine kreative Mini-Show zu präsentieren. Mit dabei sind unter anderem Annette Frier, die Brüder Bill und Tom Kaulitz, Edin Hasanovic sowie ein wöchentlich wechselnder prominenter Gast. Die Besonderheit: Die Ideen und Konzepte für die Shows stammen von Kindern im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Am Ende jeder Folge entscheidet das Studiopublikum, wer die beste Mini-Show des Abends inszeniert hat. Hier lesen Sie, welche Promis in den einzelnen Folgen von „Die Superduper Show“ mitwirken:

Gast in Folge 1: Wigald Boning

Gast in Folge 2: Palina Rojinski

Gast in Folge 3: Arabella Kiesbauer

Gast in Folge 4: noch nicht bekannt

„Die Superduper Show“: Wer moderiert das neue TV-Format?

Die Moderation bei „Die Superduper Show“ übernimmt in allen Folgen von Katrin Bauerfeind. Die 42-Jährige wurde in Aalen geboren, ist dort aufgewachsen und absolvierte auch ihr Abitur in Aalen. Anschließend schloss sie 2007 den Diplom-Studiengang Technikjournalismus an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ab. Schon während des Studiums moderierte sie von 2005 bis 2007 die Web-TV-Sendung „Ehrensenf“ und erhielt 2007 den New Media Award. Ihre TV-Karriere begann noch im gleichen Jahr beim Sender 3sat mit dem Berlinale-Journal, gefolgt von Auftritten bei „TV total“ und der „Harald Schmidt“-Show. 2008 war sie unter anderem in der Reihe 1-2-3 Moskau zu sehen.

Katrin Bauerfeind übernimmt 2024 die Moderation bei "Die Superduper Show" auf ProSieben. Foto: Britta Pedersen, dpa

Ab 2019 moderierte Katrin Bauerfeind den Podcast „Frau Bauerfeind hat Fragen“ und führte durch die Talkshow „Bauerfeind – Die Show zur Frau“. Zusätzlich war sie in der Comedy-Serie „Frau Jordan stellt gleich“ zu sehen. 2020 bis 2021 war sie des Öfteren Gast bei „Joko & Klaas gegen ProSieben“. Seit 2021 leitet sie das Finale von „Wer stiehlt mir die Show?“. Im April 2022 startete sie den Podcast „Bauerfeind + Kuttner“ zusammen mit Sarah Kuttner.