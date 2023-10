"Die Therapie": Start, Folgen & Handlung der Serie

Die Serie zu Sebatian Fitzeks erstem Thriller "Die Therapie" soll in diesem Jahr erscheinen. Alle Infos zum Start der Serie, der Handlung und der Besetzung finden Sie hier.

Der Autor Sebastian Fitzek dürfte vielen ein Begriff sein. Sein Buch "Die Therapie" wurde nun verfilmt und wird bald als Serie über die Bildschirme flimmern. Das Buch wurde bereits im Jahr 2006 veröffentlicht und stellte Rekorde auf. Mehrere Millionen Exemplare hat der Bestseller-Autor verkauft. Jetzt steht die passende Serie in den Startlöchern. Für den wohl erfolgreichsten Autor Deutschlands ist es die erste Serienverfilmung. Wann ist der Start? Worum geht es und wie viele Folgen wird es geben? Alle wichtigen Infos zur Serie "Die Therapie" und zum offiziellen Teaser finden Sie hier.

"Die Therapie": Wann ist der Start der Serie?

Lange war unbekannt, wann die Serie genau an den Start geht. Jetzt steht das Datum endgültig fest. Am Donnerstag, dem 26. Oktober 2023, wird die erste von sechs Folgen auf Amazon Prime verfügbar sein.

"Die Therapie": Handlung der Serie

Worum geht es eigentlich in der Serie "Die Therapie"? Die dreizehnjährige Tochter von Psychiater Viktor Larenz verschwindet spurlos. Es gibt keine Zeugen, keine Leiche und keine Spuren. Vier Jahre lang bleibt der Fall ungelöst und nach einer Weile zieht sich der Vater in ein abgelegenes Ferienhaus zurück. Eines Tages bekommt er eine neue Patientin, die von Wahnvorstellungen gequält wird. In diesen erscheint immer wieder ein kleines Mädchen, das spurlos verschwindet, genau wie Viktors Tochter. Er beginnt die Therapie, eine Therapie die nach und nach zu einem Verhör wird. Der Psychiater spielt ein Katze-und-Maus-Spiel mit seiner Patientin.

Insgesamt wird die Serie aus sechs einzelnen Folgen bestehen. In welchem Turnus die Episoden zur Verfügung stehen werden ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald es dazu genauere Informationen gibt, finden Sie diese selbstverständlich hier.

Besetzung und Schauspieler in "Die Therapie"

Das Deutsche Original soll eine High-End Serie werden. Neben den Regisseuren Thor Freundenthal und Iván Sáinz-Pardo, den Produenten Regina Ziegler und Barbara Thielen gehören da natürlich auch erstklassige Schauspieler und Schauspielerinnen dazu. In den Hauptrollen werden unter anderem Stephan Kampwirth, Trystan Pütter, Helena Zengel, Emma Bading, Andrea Osvárt, Axel Milberg, Paula Kober und Martin Feifel zu sehen sein.

"Die Therapie": Trailer

Auch einen offiziellen Trailer gibt es bereits. Der Thriller zieht die Zuschauer und Zuschauerinnen in seinen Bann. Voller Spannung, Verrücktheit und Wahnsinn teasert er den Serienstart an.

Teaser: "Die Therapie"

Der Autor Sebastian Fitzek im Portrait

Sebastian Fitzek wurde 1971 in Berlin geboren, studierte dann Jura und arbeitete zunächst als Journalist. Als Volontär startete er beim Radio und wurde später sogar Mitglied der Programmdirektion. "Die Therapie" war 2006 tatsächlich sein erstes Buch und wurde direkt zu einem Bestseller. Seitdem schreibt der heute 51-Jährige Thriller, und das sehr erfolgreich. Im März 2024 soll sein neues Buch "Peili" erscheinen und sich in die Reihe seiner erfolgreichen Bücher eingliedern.