„Die Unzerquizbaren“: Wer schafft es, Elton und Raab zu besiegen? Alle Infos zur Show

Mit „Die Unzerquizbaren“ präsentiert RTL ein neues Format für den Samstagabend, in dem fünf Kandidaten gegen das erfahrene Quiz-Duo Elton und Stefan Raab antreten. Ziel ist es, in mehreren Runden mehr Fragen korrekt zu beantworten als die prominenten Gegner. Raab und Elton bringen langjährige Erfahrung aus zahlreichen TV-Quizformaten mit, während die Herausforderer mit Wissen, Strategie und Konzentration versuchen, das Duo zu übertreffen. Die Sendung wird von Laura Wontorra moderiert und musikalisch begleitet von der Band Heavytones. Insgesamt können bis zu 100.000 Euro erspielt werden. Wie funktioniert das Ganze? Wann geht es los? Wie liegen die Sendetermine? Wie steht es um die Übertragung und die Wiederholung? Wir verraten es Ihnen.

Wann ist der Start von „Die Unzerquizbaren“?

„Im Winter bei RTL und vorab auf RTL+.“ So vage drücken die Medienleute von RTL sich selten aus, aber wir müssen uns vorläufig damit abfinden. Wie üblich: Wir lassen nicht locker und melden uns, sobald was durchsickert.

Tickets für Aufzeichnungen von „Die Unzerquizbaren“ gibt es aber immerhin – man kann also in Hürth bei Köln dabei sein. Und auch Bewerbungen als Kandidatin oder Kandidat werden offenbar angenommen - für diverse Raab-Formate.

Die Sendetermine für „Die Unzerquizbaren“

Naturgemäß auch hier: Fehlanzeige. Kein Starttermin, keine Sendetermine. Wir bleiben dran.

Übertragung von „Die Unzerquizbaren“ im TV und Stream: Wo läuft die Show?

Die Nutzung des klassisch-linearen Fernsehens gestaltet sich unkompliziert: Zuschauer schalten zur festgelegten Sendezeit von „Die Unzerquizbaren“ den Fernseher ein und wählen per Fernbedienung den gewünschten RTL-Kanal. Wer hingegen zeitlich flexibel bleiben oder verschiedene Endgeräte nutzen möchte, kann jederzeit auf den Streaming-Dienst RTL+ zurückgreifen.

Die kostenlose Variante von RTL+ bietet eine breite Auswahl an Inhalten aus dem Programm der RTL-Gruppe, die nach der TV-Ausstrahlung für mindestens sieben Tage online verfügbar sind. Eine einfache Registrierung genügt, um darauf zuzugreifen. Für den Empfang von Live-Übertragungen ist jedoch ein kostenpflichtiges Upgrade auf die „Basic“-Version erforderlich, das ab 5,99 Euro pro Monat erhältlich ist (Stand: September 2025). Weitere Details zu den aktuellen Konditionen sind jederzeit auf der offiziellen Website des Anbieters abrufbar.

Übrigens: Produziert wird „Die Unzerquizbaren“ von Raab Entertainment im Auftrag von RTL.

Gibt es eine Wiederholung von „Die Unzerquizbaren“?

Eine lineare Wiederholung von „Die Unzerquizbaren“ im klassischen TV-Programm zeichnet sich bislang nicht ab. Aber auch hier steht RTL+ Ihnen hilfreich zur Seite – die Show wird dort noch eine ganze Weile zum Streamen abrufbar sein.

So läuft das Quiz „Die Unzerquizbaren“ ab

Das Spiel erstreckt sich über vier Runden. Die Kandidatinnen und Kandidaten treten nicht nur gegeneinander an, sondern stellen sich gleichzeitig dem ultimativen Doppelpack: Elton und Stefan Raab – die scheinbar unschlagbaren Quiz-Giganten. Die beiden müssen sich stets auf eine gemeinsame Antwort einigen, was ihre Stärke zur echten Herausforderung macht. Runde für Runde scheiden Herausforderer aus, bis schließlich nur noch eine Person im großen Finale direkt gegen die Entertainer antritt. Wer schafft es, das Dream-Team zu bezwingen?