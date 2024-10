„Die Verräter“ 2024: Manchen dieser Kandidaten dürfen Sie auf keinen Fall vertrauen

In der Show „Die Verräter“ versammeln sich 16 Prominente in einem Schloss. Unter ihnen befinden sich geheime Verräter, die im Verborgenen agieren und die nur den Zuschauern bekannt sind. Die Herausforderung besteht darin, diese Verräter zu entlarven, bevor sie die loyalen Mitspieler ausschalten. Wer strategisch klug spielt, kann bis ins Finale gelangen und hat die Möglichkeit, bis zu 50.000 Euro zu gewinnen. Sollte es jedoch noch aktive Verräter im Spiel geben, werden die sich den Preis sichern.

In einem geist-reichen Schloss erleben unsere Promis einen unaufhaltsamen Horrortrip voller Verrat, Misstrauen und schockierender Wendungen. Über packende Folgen hinweg werden sie in einen düsteren Albtraum aus Manipulation und Täuschung gezogen, denn unter ihnen verbergen sich skrupellose Verräter, die alles tun, um den begehrten Silberschatz im Wert von bis zu 50.000 Euro an sich zu reißen. Gelingt es den Loyalen, die Verräter rechtzeitig zu entlarven und den Schatz zu sichern? Oder werden die hinterhältigen Verräter ihre Gegner überlisten und bis zum nervenaufreibenden Finale triumphieren? Mit eisernem Mut führt Gastgeberin Sonja Zietlow durch das finstere Spektakel „Die Verräter – Vertraue Niemandem! Halloween-Special“.

Und hier, ganz ohne Spoiler-Alarm: Wir enthüllen schonungslos, wer in der Show auf RTL++ dabei ist.

Kandidaten bei „Die Verräter“ 2024: Diese Täuscher, Lügner und mörderischen Intriganten spuken durchs Schloss

Im Oktober geht es los mit der neuen Staffel von „Die Verräter - Vertraue Niemandem!“. Der Sender hat schon mal diese notorischen Verräter nominiert. Erkennen Sie die üblichen Verdächtigen der Show, die exklusiv bei RTL+ läuft?

Bruce Darnell (67): Der emotionale Choreograf, der als Juror in Casting-Shows wie „Germany’s Next Topmodel“ berühmt wurde

Gerda Lewis (31): Influencerin und ehemalige Bachelorette, die durch Reality-TV bekannt wurde

Helge Mark (30): TikTokker und Schauspieler

Jan Sosniok (56): Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle in der Serie „Berlin, Berlin“ bekannt wurde

Jessica Haller (34): Influencerin und Content Creatorin, bekannt aus ihrer Teilnahme bei „Die Bachelorette“

Kevin Kuske (45): Einer der erfolgreichsten Bobfahrer der Welt mit zahlreichen olympischen Medaillen

Oana Nechiti (36): Eine bekannte Profitänzerin aus der Show „Let’s Dance“, die durch ihre Choreografien überzeugt

Susan Sideropoulos (43): Schauspielerin, die vor allem durch „GZSZ“ berühmt wurde

Thomas Drechsel (37): Schauspieler, ebenfalls aus „GZSZ“ bekannt, der für seine authentische Darstellung steht

Dana Schweiger (56): Unternehmerin und Ex-Frau von Til Schweiger, die in der Medienwelt einen eigenen Platz gefunden hat

Gülcan Kamps (42): Moderatorin, die vor allem durch ihre Arbeit auf VIVA bekannt wurde

Jimi Blue Ochsenknecht (32): Schauspieler und Sänger aus der berühmten Ochsenknecht-Familie

Marina Hoermanseder (38): Österreichische Modedesignerin

Massimo Sinató (42): Profitänzer bei „Let’s Dance“, bekannt für seine eindrucksvollen Auftritte

Oliver Korittke (56): Schauspieler, der für seine Rollen in TV-Serien und Filmen wie „Die Musterknaben“ bekannt ist

Philipp Boy (37), ehemaliger Kunstturner