„Die Verräter - Vertraue Niemandem!“ 2025: Sendetermine und Übertragung von Staffel 3

Intrigen, Verrat und überraschende Wendungen – „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ geht in die nächste Runde und verspricht wieder Gänsehautmomente für die Zuschauer. In der neuen Staffel ziehen 16 prominente Teilnehmer in das mysteriöse „Verräter“-Schloss ein. Hier erwarten sie sechs fesselnde Episoden voller Psychospielchen, scharfsinniger Täuschung und packender Herausforderungen. Am Ende steht ein begehrter Silberschatz im Wert von 50.000 Euro – doch nicht jeder wird das Ziel erreichen.

Moderiert von Sonja Zietlow, wird das Spiel zu einer kniffligen Gratwanderung zwischen Vertrauen und Misstrauen. Jeder Schritt birgt die Gefahr, selbst zum Opfer von Verrat zu werden. Wer ist loyal, und wer spielt ein doppeltes Spiel? Die Teilnehmer müssen sowohl taktisch als auch psychologisch auf der Höhe sein, um ihre Gegner zu überlisten.

Seit wann läuft „Die Verräter“ 2025? Wo kann ich die Sendung ansehen? Antworten auf diese Fragen sowie alle Infos rund um die Sendetermine bekommen Sie hier.

„Die Verräter“ 2025: Seit wann läuft Staffel 3 im TV?

Die neue Staffel von „Die Verräter“ startete am Dienstag, dem 29.04.2025, um 20.15 Uhr im Free-TV.

„Die Verräter“ 2025: Sendetermine der Show

Die Sendung geht mit sechs neuen Folgen an den Start. Seit dem 29. April 2025 erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer jede Woche am Dienstag, um 20.15 Uhr, eine neue Episode. Daraus ergeben sich folgende Sendetermine:

„Die Verräter“ Staffel 3: Übertragung im TV und Stream

Die Show wurde übrigens mit dem Deutschen Fernsehpreis für „Beste Unterhaltung Reality“ ausgezeichnet. Sie wird von der All3Media-Tochter Tower Productions produziert. Simultan zum Sendestart bei RTL sind auf RTL+ die ersten beiden Folgen verfügbar, danach gibt es dort die neue Folge jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung. Die vorige Staffel, ein „Halloween-Special“, lief exklusiv beim Streamingdienst RTL+.

RTL+ funktioniert so: Die “Basic“-Version (kein Live, Werbeunterbrechungen) kostet 5,99 Euro im Monat. Die „Premium”-Ausgabe allerdings, die man zum Beispiel für Live-Sendungen oder – wie in diesem Fall – für Vorab-Ausstrahlungen braucht, kostet 8,99 Euro monatlich. Dafür läuft die Werbung nur vor der Sendung. (Stand: April 2025). Infos zu den Konditionen finden Sie stets auf der Website des Anbieters.

„Die Verräter“ Staffel 3: Gibt es eine Wiederholung?

Bisher ist nicht bekannt, ob es im linearen Fernsehen Wiederholungen der jeweiligen Episoden gibt. Für den Fall, dass Sie eine verpasste Folge nachschauen möchten, sind Sie auf ein RTL+-Abonnement angewiesen. Dort stehen die Episoden nach Veröffentlichung jederzeit zum Abruf bereit. Auch Staffel 1 sowie das Halloween-Special können Sie dort nachträglich ansehen.

Ablauf und Spielprinzip von „Die Verräter“ 2025

In „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ treten 16 Prominente gegeneinander an, doch nicht alle spielen mit offenen Karten. Zu Beginn ernennt Schlossherrin Sonja Zietlow im Geheimen einige von ihnen zu Verrätern. Diese bewegen sich unerkannt in der Gruppe, während nur sie selbst – und die Zuschauer – ihre wahre Identität wissen.

Das Spiel dreht sich um Täuschung, Manipulation und Strategie: Jede Nacht wählen die Verräter heimlich ein Opfer aus, das aus dem Spiel scheidet. Doch auch sie sind in Gefahr, denn täglich berät die Runde, wer enttarnt und hinausgewählt werden soll.

Zwischen Strategie und Täuschung sind die Promis dennoch auf Zusammenarbeit angewiesen. In verschiedenen Missionen sammeln sie Silberbarren im Wert von bis zu 50.000 Euro. Doch am Ende steht die große Frage: Wer bekommt die ganze Kohle? Zahlt Treue oder Verrat sich aus?

„Die Verräter“ 2025: Diese Begriffe müssen Sie kennen

Die Presse-Website von RTL hat uns mit diesem nützlichen Glossar bewaffnet:

Dolch : Man kann ihn in der Waffenkammer gewinnen. Bei Abstimmungen am Runden Tisch hat ein Spieler zwei Stimmen statt nur einer.

Erpressung: Bleibt nur ein Verräter übrig, muss er einen Loyalen erpressen, der gezwungen ist, Verräter zu werden, andernfalls scheidet er aus.

Frühstücksraum: Hier erfahren die Spieler beim gemeinsamen Essen, wer in der Nacht von den Verrätern ermordet wurde.

Konklave : Ort, an dem sich die Verräter nachts zum Mord beraten, außer bei Erpressung, Verführung oder Todesliste.

Loyale : Sie gewinnen, indem sie alle Verräter verbannen. Am Spiele-Ende teilen verbleibende Loyale das Silber gleichmäßig.

Missionen : Teams arbeiten zusammen, um durch sportliche und geistige Herausforderungen Silberbarren im Wert von 50.000 Euro zu gewinnen.

Runder Tisch : Versammlungsort, an dem ein Spieler durch Mehrheitsbeschluss verbannt wird. Ausnahme: Folge 1, in der Verräter durch Sonja Zietlow bestimmt werden.

Schutzschild : Eine Verteidigungswaffe aus der Waffenkammer, die vor Mord schützt, jedoch nicht vor Verbannung.

Silberschatz : Silberbarren, die in Missionen gewonnen werden. Sowohl Loyale als auch Verräter streben nach möglichst viel Silber.

Todesliste : Verräter setzen Spieler auf eine Liste statt zu morden. Betroffene können durch Missionen Begnadigungen erspielen.

Verbannung : Am Runden Tisch wird ein Spieler durch Mehrheitsentscheidung verbannt. Jeder muss seine Wahl begründen.

Verführung : Sind zwei Verräter übrig, können sie statt Mord einen Loyalen verführen. Dieser kann das Angebot ablehnen und bleibt dann loyal.

Verräter : Ihr Ziel ist es, der Verbannung zu entgehen und Loyale zu überzeugen, ihresgleichen zu verbannen. Übriggebliebenes Silber wird unter überlebenden Verrätern geteilt.

Waffenkammer : Ein Raum im Schloss, der durch Missionserfolge zugänglich wird. Hier lassen sich Schutzschild und Dolch gewinnen.