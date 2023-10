"Die Verräter - Vertraue Niemandem!": Das sind die Sendetermine der Krimi-Show

"Die Verräter - Vertraue Niemandem!" ist eine neue Reality-Krimi-Show. Hier erfahren Sie alles rund um die Sendetermine und Übertragung der Show.

"Die Verräter - Vertraue Niemandem!" ist die deutsche Version der Show "The Traitors". Die ursprünglich aus Holland stammende Show wird mittlerweile in mehr als einem Dutzend Länder gezeigt. Doch egal in welcher Version der Show, die Grundidee ist immer dieselbe: 16 prominente Kandidaten nehmen in einem Schloss an einer Schatzjagd Teil. Doch sie sind nicht alle auf derselben Seite - drei von ihnen sind Verräter, die den Schatz nicht teilen möchten und dafür Nacht für Nacht morden. Diese gilt es zu entlarven, wenn die Promis diese Schatzjagd heil überstehen möchten. Schließlich geht es in Finale um stolze 50.000 Euro, die es zu gewinnen gibt. Leichtfertige Entscheidungen werden daher wohl eher nicht getroffen.

Eine solche Show lebt natürlich auch von den mitmachenden Promis. Von bekannten Schauspielern bis hin zu echten Weltmeistern wird den Zuschauern auch an dieser Front bei "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" so einiges geboten. Wann und wo die neue Reality-Krimi-Show zu sehen ist, erfahren Sie hier bei uns.

"Die Verräter - Vertraue Niemandem!": Seit wann läuft die Reality-Krimi-Show

Nachdem "The Traitors" in Holland 2021 das Licht der Welt erblickt hat, hat der Start der Reality-Krimi-Show in Deutschland nicht lange auf sich warten lassen. "Die Verräter - Vertraue niemandem!" ging hierzulande am 20. September 2023 an den Start.

Sendetermine von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!"

Der Kampf um den Schatz ist nicht an einem Tag entschieden. Das würde den Verrätern ja auch gar nicht genügend Zeit geben, ihr Unwesen zu treiben. Daher erstrecken sich auch die Sendetermine von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" über mehrere Wochen. In insgesamt sechs Folgen versuchen die prominenten Teilnehmer, den Verrätern auf die Spur zu kommen - während diese Versuchen, die anderen loszuwerden.

Gezeigt wird das Erfolgsformat immer zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. RTL bringt die Folgen von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" wöchentlich am Mittwochabend.

Das sind die Sendetermine von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" im TV bei RTL:

Folge 1: 20. September, 20.15 Uhr

20. September, 20.15 Uhr Folge 2: 27. September, 20.15 Uhr

27. September, 20.15 Uhr Folge 3: 4. Oktober, 20.15 Uhr

4. Oktober, 20.15 Uhr Folge 4: 11. Oktober, 20.15 Uhr

11. Oktober, 20.15 Uhr Folge 5: 18. Oktober, 20.15 Uhr

Folge 6: 25. Oktober, 20.15 Uhr

Neben der Ausstrahlung im TV gibt es auch noch die Möglichkeit, "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" im Stream zu sehen. Auf RTL+ gibt es die Episoden sogar immer eine Woche im Voraus. Außerdem werden dort am ersten Tag bereits zwei Folgen der Reality-Krimi-Show veröffentlicht, sodass die Übertragung im Stream bereits zwei Wochen vor der im TV zum Ende kommt.

Das sind die Sendetermine von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" im Stream auf RTL+:

Folge 1: 13. September

13. September Folge 2: 13. September

13. September Folge 3: 20. September

20. September Folge 4: 27. September

27. September Folge 5: 4. Oktober

4. Oktober Folge 6: 11. Oktober

"Die Verräter - Vertraue Niemandem!": Übertragung im TV und Stream

Das international erfolgreiche Format der Reality-Krimi-Show "The Traitors" ist unter dem Namen "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" von RTL nach Deutschland geholt worden. Der Privatsender zeigt die neue Show immer wöchentlich zur Primetime im TV. Auch einen Stream für "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" bietet RTL an. Dieser ist auf dem sendereigenen Streamingdienst RTL+ zu finden.

Im Stream sind die Folgen der Reality-Krimi-Show sogar schon vor ihrer Erstausstrahlung im TV zu sehen. Wer auf dieses Angebot zurückgreifen möchte, muss allerdings ein RTL+-Abo abschließen. Ein solches kostet zwischen 6,99 Euro und 18,99 Euro im Monat.

Moderatorin von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!"

Moderiert wird "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" von RTL-Urgestein Sonja Zietlow. Die Moderatorin ist auch für andere Top-Sendungen der RTL-Mediengruppe zuständig, wie etwa für das "Dschungelcamp". Daher ist sie mit Promis unter Stress bestens vertraut und kann das Geschehen entsprechend für die Zuschauer einordnen.

Ihre Menschen- bzw. Promikenntnis darf Sonja Zietlow auch schon direkt in der ersten Folge von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" unter Beweis stellen. Denn die Moderatorin darf selbst auswählen, welche der drei Kandidaten zu Verrätern werden und die anderen Nacht für Nacht "ermorden".

"Die Verräter - Vertraue Niemandem!": Diese Kandidaten sind dabei

Bei "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" werden insgesamt 16 Kandidaten zusammen in ein Schloss gesperrt. Sie befinden sich auf Schatzsuche, doch drei von ihnen sind Verräter. Diese wollen den anderen den Garaus machen und den Schatz für sich haben. Ob ihnen das gelingt, hängt ganz wesentlich von der Spielweise der anderen 13 Kandidaten ab.

Das sind die 16 Kandidaten, die bei "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" gemeinsam in das Schloss gehen: