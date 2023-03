"Die Wollnys" 2023: Sendetermine und Übertragung - alle Infos

RTL2 zeigt 2023 neue Folgen von "Die Wollnys". Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung zeigen wir Ihnen hier.

"Die Wollnys" melden sich 2023 zurück: In Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie geht es wieder turbulent zu. Das möchte sich der Sender RTL2 natürlich nicht entgehen lassen und so wurde die Familie auch für Staffel 15 wieder in ihrem Alltag begleitet.

Seit 2013 ist die Familie regelmäßig auf den deutschen Bildschirmen zu sehen. Seitdem ist viel passiert: Mutter Silvia hat mit Harald einen neuen Partner an ihrer Seite gefunden und ist selbst mittlerweile Oma zahlreicher Enkelkinder geworden. Auch in den neuen Folgen erwartet eines von Silvias Kindern erstmalig ein Kind. Um welches Wollny-Mitglied es sich dabei handelt, erfahren Sie hier in diesem Artikel. Zusätzlich lesen Sie alle wichtigen Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, sowie zur Wiederholung von "Die Wollnys" 2023.

"Die Wollnys" 2023: Das sind die Sendetermine bei RTL2

Auch 2023 werden die neuen Folgen "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" in Doppelfolge ausgestrahlt. Die genaue Anzahl der Folgen steht allerdings noch nicht fest. Da "Die Wollnys" in den letzten Jahren für mindestestens acht Wochen am Stück ausgestrahlt wurden, prognostizieren wir auch für Staffel 15 folgende Sendetermine:

Folge 1: Mittwoch, 15. Februar 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 2: Mittwoch, 15. Februar 2023, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 3: Mittwoch, 22. März 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 4: Mittwoch, 22. März 2023, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 5: Mittwoch, 01. März 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 6: Mittwoch, 01. März 2023, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 7: Mittwoch, 08. März 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 8: Mittwoch, 08. März 2023, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 9: Mittwoch, 15. März 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 10: Mittwoch, 15. März 2023, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 11: Mittwoch, 22. März 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 12: Mittwoch, 22. März 2023, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 13: Mittwoch, 29. März 2022, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 14: Mittwoch, 29. März 2023, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 15: Mittwoch, 05. April 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 16: Mittwoch, 05. April 2023, 21.15 Uhr, RTL2

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wo läuft die Übertragung von "Die Wollnys" im TV und Stream?

Im Free-TV gibt es die neuen Folgen von "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" immer mittwochs, um 20.15 Uhr beim Sender RTL2 zu sehen. Wer die neuen Folgen zeitgleich zur TV-Ausstrahlung lieber online sehen möchte, kann dafür das Angebot der Streaming-Plattform RTL+ nutzen. Hierfür wird allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, welches für 4,99 Euro im Monat zu haben ist.

Sie möchten nicht warten und die neuen Folgen von "Die Wollnys" 2023 schon vorab sehen? Kein Problem! Auf RTL+ werden die Folgen bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung gestellt.

Wo läuft Staffel 15 von "Die Wollnys" als Wiederholung?

Falls Sie die neuen Folgen zur TV-Ausstrahlung verpasst haben, können Sie diese ganz bequem und kostenfrei sieben Tage lang beim Streaming-Dienst RTL+ abrufen. Um die Folgen auch noch zu einem späteren Zeitpunkt sehen zu können, wird erneut eine monatliche Gebühr von 4,99 Euro fällig.

Lesen Sie dazu auch

Wann und ob es eine Wiederholung der einzelnen Folgen im Free-TV gibt, steht bislang noch nicht fest.

Staffel 15 von "Die Wollnys": Loredana ist schwanger

Jetzt ist es auch bei Silvias Nesthäkchen soweit: Tochter Loredana erwartet in Staffel 15 ein Kind. Es gibt allerdings ein Problem, denn ihr Freund und zukünftiger Vater wohnt in der Türkei. Wie ergeht es Loredana mit der weiten Entfernung? Wie wird die Familie mit der Situation umgehen? Und wird Loredanas Partner bei der Geburt dabei sein können?

Gleichzeitig wird den Wollnys bewusst, dass sie in ihrem Lieblingsurlaubsland nicht länger nur auf Hotels und Ferienwohnungen angewiesen sein wollen, sondern gerne ein eigenes Ferienhaus in der Türkei hätten. Wird die Großfamilie ihren Wunsch umsetzen können? (AZ)