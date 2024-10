„Die Wollnys“ 2024: Alle Infos rund um Sendetermine & Übertragung von Staffel 20

„Die Wollnys“ sind mittlerweile ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens. Auch im Jahr 2024 gewähren sie wieder Einblicke in ihr turbulentes Familienleben. In den neuen Episoden können die Zuschauer Neues über Deutschlands wohl bekannteste Großfamilie erfahren. Hier kommen für Sie alle Infos rund um die 20. Staffel von „Die Wollnys“.

„Die Wollnys“ 2024: Sendetermine von Staffel 20

Staffel 20 läuft seit Mittwoch, den 14. August 2024 auf RTL 2 - so wie es vorher vom Sender angekündigt wurde. Seit dem Start der Staffel laufen die neuen Folgen zur besten Sendezeit: 20.15 Uhr, Primetime.

Da die einzelnen Staffeln von "Die Wollnys" immer unterschiedlich lang sind, gestalten sich Vorhersagen zu den konkreten Sendeterminen etwas schwierig - der Sender hat sich bisher auch noch nicht in Gänze öffentlich festgelegt. Die vorherige Staffel hatte zwölf Folgen, die jeweils im Doppelpack ausgespielt wurden. Nimmt man diese Zahl als Maßstab, sind dies die voraussichtlichen Sendetermine:

„Die Wollnys“ 2024: Mittwoch, 14. August, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 1: „Silvia flüchtet in die Türkei“

Folge 2: „Lavinia und Tim haben wieder Streit“

„Die Wollnys“ 2024: Mittwoch, 21. August, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 3: „Nikolaus-Trip nach Myra“

Folge 4: „Auf den Spuren des heiligen Nikolaus“

„Die Wollnys“ 2024: Mittwoch, 28. August, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 5: „Schnulleralarm bei der Großfamilie!“

Folge 6: „Silvia hat Sehnsucht nach der alten Heimat Neuss“

„Die Wollnys“ 2024: Mittwoch, 4. September, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 7: „Karneval & Beziehungsjubiläum: Die Wollnys im Orgastress!“

Folge 8: „10 Jahre Silvia & Harald! Ein Jubiläum mit Hindernissen“

„Die Wollnys“ 2024: Mittwoch, 11. September, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 9: „Estefanias Video-Dreh“

Folge 10: „Aurelios Beschneidung in der Türkei“

„Die Wollnys“ 2024: Mittwoch, 18. September, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 11: „Die Wollnys werden Selbstversorger“

Folge 12: „Landwirtschaft ist kein Zuckerschlecken“

„Die Wollnys“ 2024: Mittwoch, 25. September, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 13: „Sarah-Jane & Tinush in Love“

„Die Wollnys“ 2024: Mittwoch, 2. Oktober, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 14: „Loredana sucht ein Kleid fürs Beschneidungsfest!“

„Die Wollnys“ 2024: Mittwoch, 9. Oktober, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 15: „Silvia ist krank!“

„Die Wollnys“ 2024: Mittwoch, 16. Oktober, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 16: „Silvia geht ins Krankenhaus!“

„Die Wollnys“ 2024: Mittwoch, 23. Oktober, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 17: „Flugverbot für Silvia Wollny!“

Folge 18: „Kommt Silvia gut in Deutschland an?“

„Die Wollnys“ 2024: Mittwoch, 30. Oktober, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 19: „Die Kinder sorgen sich um Silvias Gesundheit“

Folge 20: „Entwarnung nach Silvias Arztbesuch“

„Die Wollnys“ 2024: Mittwoch, 6. November, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 21: „Sarah-Jane & Tinush auf Korfu“

Folge 22: „Servet crash Silvias Erntedankfest“

Staffel 20: Übertragung von „Die Wollnys“ 2024

Die lineare Ausstrahlung findet man ganz konventionell im TV, sobald man die RTL2-Taste auf seiner Fernbedienung drückt. Zudem sind alle Folgen der Staffel 20 nach der ersten Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos beim Streaming-Anbieter RTL+ verfügbar.

„Die Wollnys“ 2024: Gibt es eine Wiederholung von Staffel 20?

Ja, die gibt es. Aber wie bereits im vorigen Absatz erwähnt: Nach einer Woche kostet das Geld. Die Basis-Version RTL+ „Free“ ist zwar komplett gratis - hier kann man die Shows der Sendergruppe (RTL, Vox, ntv & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren.

Die “Premium”-Version jedoch, die man für „Die Wollnys“ nach einer Woche (und auch für Live-Übertragungen) braucht, belastet das Budget der Nutzer mit 6,99 Euro monatlich. Aktuelle Infos zu den Konditionen finden Sie jederzeit auf der Website des Anbieters.

„Die Wollnys“ 2024: Darum dreht sich die Familien-Saga

Die Großfamilie der Wollnys besteht inzwischen aus stolzen 14 Mitgliedern über drei Generationen. Es ist kaum überraschend, dass bei so vielen Kindern und Enkelkindern jede Menge Konflikte und Dramen entstehen. Die aus Neuss stammende Familie hat nie einen Mangel an Problemen, sodass auch 2024 spannende und unterhaltsame Geschichten zu erwarten sind. Unter anderem gibt es Schwierigkeiten mit dem Ferienhaus in der Türkei - und die Planung einer gemeinsamen Taufe für die jüngsten Familienmitglieder gestaltet sich komplizierter als ursprünglich gedacht.

Der Sender hat uns enthüllt, welche konkreten Aufregungen in Staffel 20 zu erwarten sind

Die Großfamilie ist zurück in der Türkei und möchte sich selbst versorgen. Mit dem landwirtschaftlichen Projekt auf dem neuen Gemüseacker hoffen Peter und Servet bald frisches Obst und Gemüse für die Familie ernten zu können.

Silvia feiert zehn Jahre mit Harald und fragt sich, wie ihm ihr Liebesbrief gefallen wird. Estefania bereitet die Veröffentlichung zweier neuer Songs und den Dreh eines Musikvideos vor, während sie gleichzeitig ihren 22. Geburtstag mit einer Pyjama-Party feiert.

Im Hause Wollny wird Karneval gefeiert – in Ratheim herrscht Ausnahmezustand. Wer gewinnt den Kamelle-Wettbewerb und sammelt die meisten Süßigkeiten?

Nach der Beschneidung von Servets und Loredanas Sohn Aurelio steht das große Beschneidungsfest an. Servet möchte ein großes Fest mit über 1000 Gästen feiern, während Loredana eine kleinere Feier bevorzugt. Können sie sich einigen?

Außerdem lernen die Zuschauer Tinush kennen, Sarah-Janes Freund seit fast vier Jahren. Wegen beruflicher Verpflichtungen führen die beiden eine Fernbeziehung zwischen Düsseldorf und Ratheim.