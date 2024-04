Diese 54 neue Gratis-Sender kommen nach Deutschland

Im April 2024 gibt es wieder neue TV-Sender. Und davon gleich 54 Stück. Welche genau das sind und wie Sie sie empfangen können, lesen Sie in diesem Artikel.

Die Zeiten des linearen Fernsehens sind vorbei? Wohl eher nicht. Zumindest nicht, wenn es nach den Sendern geht. Denn immer wieder werfen sie neue Ableger auf den Markt.

Der TV-Anbieter Sky hat erst kürzlich bekannt gegeben, dass im April fünf neue Sender an den Start gehen. Dafür haben sich drei für immer vom Markt verabschiedet.

Nun sollen gleich 54 neue Sender kommen. Das hat Sony Pictures Entertainment in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

54 neue TV-Sender im April: Was für Sender sind das?

Laut der Mitteilung will Sony sein Portfolio an Streaming-Kanälen erweitern. Diese sollen auf LG Channels, Samsung TV Plus und TiVo+ verfügbar sein.

Insgesamt 54 neue Sender durch Sony One sollen europaweit über die Kanäle laufen. Starten soll Sony One im April in Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Großbritannien, Italien, Frankreich und Deutschland.

Folgende Sender sollen dann verfügbar sein:

Sony One Comedy TV : Laut der Pressemitteilung sollen hier Comedy-Serien, wie "The Nanny" oder "Seinfeld", laufen.

Laut der Pressemitteilung sollen hier Comedy-Serien, wie "The Nanny" oder "Seinfeld", laufen. Sony One Thriller TV : Dieser Sender soll Sony zufolge seinen Schwerpunkt auf "spannenden Abenteuern" und Kriminalfällen haben. Als Beispiele werden die Serien " Breaking Bad " oder " Better Call Saul " genannt.

Dieser Sender soll zufolge seinen Schwerpunkt auf "spannenden Abenteuern" und Kriminalfällen haben. Als Beispiele werden die Serien " " oder " " genannt. Sony One Faves: Auf diesem Sender sollen nostalgische Serien, wie "Dawson's Creek", laufen.

Auf diesem Sender sollen nostalgische Serien, wie "Dawson's Creek", laufen. Sony One Comedy HITS: Sony zufolge sollen auf diesem Sender "klassische, zitierfähige Komödien" laufen. Darunter " Jerry Maguire " oder "Easy A".

zufolge sollen auf diesem Sender "klassische, zitierfähige Komödien" laufen. Darunter " " oder "Easy A". Sony One Action HITS: Serien wie "Men in Black" oder Filme wie "District 9" sollen auf dem Action- bwziehungsweise Abenteuersender laufen.

Serien wie "Men in Black" oder Filme wie "District 9" sollen auf dem Action- bwziehungsweise Abenteuersender laufen. Sony One Shark Tank: Shark Tank ist das amerikanische Äquivalent zu "Höhle der Löwen". Auf diesem Sender sollen lauter Folgen der Investoren-Reality-Serie gezeigt werden.

Shark Tank ist das amerikanische Äquivalent zu "Höhle der Löwen". Auf diesem Sender sollen lauter Folgen der Investoren-Reality-Serie gezeigt werden. Sony One Dragons' Den: "In dem Reality-Format, das sich hinter 'Shark Tank' verbirgt, präsentieren aufstrebende Unternehmer ihre Geschäftsideen vor millionenschweren Investoren, in der Hoffnung, Investitionsgelder zu erhalten", heißt es hierzu in der Mitteilung von Sony .

"In dem Reality-Format, das sich hinter 'Shark Tank' verbirgt, präsentieren aufstrebende Unternehmer ihre Geschäftsideen vor millionenschweren Investoren, in der Hoffnung, Investitionsgelder zu erhalten", heißt es hierzu in der Mitteilung von . Sony One Blacklist: Auf diesem Kanal werden lauter Folgen der Serie "Blacklist" gezeigt.

Wann die restlichen der 54 Sender in Deutschland auf den Markt kommen, ist bislang noch nicht bekannt.

