"Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen": Sendetermine, Übertragung - alle Infos

Danni Büchner kennen die meisten wahrscheinlich aus der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland". Acht Jahre lang war sie ein fester Bestandteil der Auswanderer-Doku. Mittlerweile ist die Mutter von fünf Kindern auch in anderen Reality-Formaten zu sehen. Kürzlich kämpfte sie bei "The 50" um 50.000 Euro Preisgeld für ihre Community. Jetzt ist sie mit "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" wieder im TV zu sehen. In der neuen Reality-TV-Show sollen Zuschauerinnen und Zuschauer noch privatere Einblicke in das Leben der Familie bekommen und Eindrücke vom turbulenten Leben auf Mallorca sammeln können.

Wann startete die neue Serie und was sind die Sendetermine? Die Antwort darauf und weitere nützliche Informationen zur Show und Danni Büchner selbst finden Sie hier.

"Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen": Wann war der Start der Reality-Show?

Der Starttermin für "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" wurde schon vor einiger Zeit bekannt gegeben. Vier Folgen sind für die Sendung angesetzt. Die erste Episode lief am 25. September 2024. Übertragen wurde die erste Folge um 21.15 Uhr auf RTL2.

"Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen": Was passiert? Wie lauten die Sendetermine?

Die insgesamt vier Folgen wurden von RTL2 angekündigt. Die Serie soll den Alltag der alleinerziehenden Mutter mit ihren fünf Kindern zeigen. Zwischen Selbstständigkeit, Umzugsplänen und ihren Kindern versucht Danni Büchner alles unter einen Hut zu bekommen. Gleichzeitig will sie ihre Kinder bei ihren Träumen unterstützen. Joelina macht eine Ausbildung zur Flugbegleiterin. Jada hat vor kurzem ihr Jurastudium in Palma begonnen und träumt davon, endlich in eine eigene Wohnung zu ziehen. Doch die Vorstellung, eine WG mit ihrer älteren Schwester zu gründen, bringt einige Herausforderungen mit sich. Schon bevor die erste Wohnungsbesichtigung stattfindet, knistert es, und zusätzlich ist noch völlig unklar, ob Joelina als Stewardess auf Mallorca bleiben kann oder doch zurück nach Deutschland gehen muss.

Sollten die beiden Schwestern tatsächlich ausziehen, wird das aktuelle Haus der Familie zu groß. Deshalb schaut sich die Familie bereits nach einer kleineren Unterkunft um. Volkan hingegen plant, noch eine Weile im „Hotel Mama“ zu wohnen – ein Gedanke, der vor allem Diego beruhigt, da er nicht auf die Gesellschaft seines älteren Bruders verzichten möchte. Mutter Danni überlegt unterdessen, neue berufliche Wege einzuschlagen: Vielleicht eine Rückkehr in die Gastronomie, mit einer Investition in die Bar ihrer Freundin Jessi?

Die acht Jahre alten Zwillinge Jenna und Diego fordern viel Zeit von ihrer Mama - Taxi-Service zur Schule oder zum Training: Danni muss stets Gewehr bei Fuß stehen. Den Familientrubel auf Mallorca zeigt RTL2 zu den folgenden Terminen:

Folge 1: 25. September 2024, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 2: 2. Oktober 2024, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 3: 9. Oktober 2024, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 4: 16. Oktober 2024, 21.15 Uhr, RTL2

Nach der Ausstrahlung sind alle Folgen auch für sieben Tage kostenfrei auf der Streaming Plattform RTL+ abrufbar.

Wer ist Danni Büchner aus "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen"?

Danni Büchner wurde durch "Goodbye Deutschland" bekannt. Acht Jahre lang war sie ein fester Bestandteil der Auswanderer-Doku. 2015 lernte sie in Mallorca ihren späteren Mann Jens Büchner kennen, dieser verstarb jedoch im Jahr 2018 an Lungenkrebs. Seitdem kümmert sich Danni als alleinerziehende Mutter um ihre fünf Kinder.

Auch in anderen Reality-TV Formaten war sie bereits zu sehen. In den letzten Jahren sah man sie beispielsweise bei "The 50", "Volles Haus", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" oder "Promi Big Brother". Jetzt bekommt sie mit "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" zum ersten Mal ihre eigene Show. Hier finden Sie noch einmal die wichtigsten Informationen über Danni Büchner auf einen Blick:

Name: Daniela Büchner

Geburtsdatum: 22. Februar 1987

Alter: 46 Jahre

Geburtsort: Düsseldorf

Wohnort: Mallorca

Kinder: Töchter Joelina (*1999) und Jada (*2004), Sohn Volkan (*2002) und die Zwillinge Diego (*2016) und Jenna (*2016)

"Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" - so läuft die Übertragung

Die Reise nach Malle gestaltet sich im linearen Fernsehprogramm völlig problemlos - einfach zur angegebenen Zeit die RTL2-Taste auf der Fernbedienung drücken, und schon landen Sie wohlbehalten auf dem Aeroport de Son Sant Joan, wie die Mallorquiner ihn nennen.

Für den digitalen Empfang gilt Folgendes: Die Episoden sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar Im Anschluss daran (und auch für Live-Sendungen) muss man auf den Premium-Bereich des Streaming-Anbieters umschwenken. Wenn Werbe-Einblendungen einen nicht stören, geht das schon ab 5,99 Euro im Monat (Stand: Oktober 2024). Aktuelle und weiterführende Infos finden Sie auf der Website des Anbieters. „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ wird übrigens von Picture Puzzle Medien produziert.

