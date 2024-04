"Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen": Start und Sendetermine

"Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" rund um das Leben von Danni Büchner ist eine neue Reality-TV-Show auf RTL2. Was ist bisher bekannt und wann ist der Start?

Danni Büchner kennen die meisten wahrscheinlich aus der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland". Acht Jahre lang war sie ein fester Bestandteil der Auswanderer-Doku. Mittlerweile ist die Mutter von fünf Kindern auch in anderen Reality-Formaten zu sehen. Kürzlich kämpfte sie bei "The 50" um 50.000 Euro Preisgeld für ihre Community. Jetzt ist sie mit "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" wieder im TV zu sehen. Wann startet die neue Serie und was sind die Sendetermine? Alle aktuellen Infos zur Sendung finden Sie hier.

"Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen": Was ist zum Start bekannt?

Ein genauer Starttermin für "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Fest steht bisher nur, dass die Produktion für die vier neuen Folgen bereits gestartet ist. Die Veröffentlichung ist noch für dieses Jahr geplant. Auch auf Instagram haben Danni Büchner und RTL2 lediglich bekannt gegeben, dass die neue Folgen bald kommen sollen. Die Zuschauer und Zuschauerinnen müssen sich also wohl noch etwas gedulden. Sobald es neue Informationen gibt, finden Sie diese hier.

"Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen": Sendetermine

Insgesamt vier neue Folgen wurden von RTL2 angekündigt. Die Serie soll den Alltag der alleinerziehenden Mutter mit ihren fünf Kindern zeigen. Zwischen Selbstständigkeit, Umzugsplänen und ihren Kindern versucht Danni Büchner alles unter einen Hut zu bekommen. Gleichzeitig will sie ihre Kinder bei ihren Träumen unterstützen. Joelina will eine Ausbildung zur Stewardess machen, Jada will Jura studieren und modeln und Diego will Profifußballer werden. Wann genau die Folgen veröffentlicht werden, steht bisher nicht fest. Sobald neue Informationen bekannt sind, werden diese hier ergänzt:

Folge 1: Termin steht noch nicht fest, RTL2

Folge 2: Termin steht noch nicht fest, RTL2

Folge 3: Termin steht noch nicht fest, RTL2

Folge 4: Termin steht noch nicht fest, RTL2

Wer ist Danni Büchner?: "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen"

Danni Büchner wurde durch "Goodbye Deutschland" bekannt. Acht Jahre lang war sie ein fester Bestandteil der Auswanderer-Doku. 2015 lernte sie in Mallorca ihren späteren Mann Jens Büchner kennen, dieser verstarb jedoch im Jahr 2018 an Lungenkrebs. Seitdem kümmert sich Danni als alleinerziehende Mutter um ihre fünf Kinder.

Auch in anderen Reality-TV Formaten war sie bereits zu sehen. In den letzten Jahren sah man sie beispielsweise bei "The 50", "Volles Haus", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" oder "Promi Big Brother". Jetzt bekommt sie mit "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" zum ersten Mal ihre eigene Show. Hier finden Sie noch einmal die wichtigsten Informationen über Danni Büchner auf einen Blick:

Name: Daniela Büchner

Geburtsdatum: 22. Februar 1987

22. Februar 1987 Alter: 46 Jahre

46 Jahre Geburtsort: Düsseldorf

Wohnort: Mallorca

Kinder: Töchter Joelina (*1999) und Jada (*2004), Sohn Volkan (*2002) und die Zwillinge Diego (*2016) und Jenna (*2016)

