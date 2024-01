Diese Dschungelcamp-Kandidaten sind bereits gestorben

Schon seit 20 Jahren läuft das Dschungelcamp im deutschen TV. Inzwischen weilen nicht mehr alle der prominenten Teilnehmer unter uns. Welche Kandidaten sind bereits gestorben?

Seit dem 19. Januar 2024 laufen die Sendetermine von Staffel 17 des Dschungelcamps. Das bedeutet: Zwölf Kandidaten und Kandidatinnen müssen sich im australischen Dschungel wieder neuen Ekelherausforderungen stellen und hoffen, dass möglichst viele Zuschauer und Zuschauerinnen für sie anrufen. Denn nur so können sie am Ende Dschungelkönig oder -königin werden.

Das Format gibt es seit genau 20 Jahren, bereits 2004 lief die allererste Staffel des Dschungelcamps im TV. Seitdem folgte fast jedes Jahr eine neue Ausgabe, an der jeweils um die 12 Kandidaten teilnahmen. Doch nicht alle von ihnen sind heute noch unter uns. Das sind laut RTL die Teilnehmer des Dschungelcamps, die bereits verstorben sind:

Helmut Berger (†78)

Helmut Berger (2013). Foto: Tobias Hase, picture alliance/dpa

Der Österreicher Helmut Berger wurde in erster Linie als Schauspieler bekannt. 2013 wagte er sich ins Dschungelcamp, verließ die Sendung allerdings bereits am dritten Tag wegen gesundheitlicher Probleme wieder. Nach seinem Auftritt in der Sendung arbeitete er noch weiter als Schauspieler, um sich dann 2019 aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Berger ist am 18. Mai 2023 im Alter von 78 Jahren in seiner Heimatstadt Salzburg friedlich eingeschlafen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Willi Herren (†45)

Lesen Sie dazu auch

Willi Herren (Archiv). Foto: Henning Kaiser, picture alliance/dpa

Willi Herren erlangte zu Beginn seiner Karriere vor allem als Schauspieler Bekannheit. So spielte er beispielsweise in der "Lindenstraße" und in "Der bewegte Mann" mit. Herren war außerdem Dschungelcamper der ersten Stunde: 2004 nahm er an der zweiten Staffel der Sendung teil. Für die Auszeichnung als Dschungelkönig reichte es damals nicht ganz, Siegerin wurde Désirée Nick. Beliebt bei den Zuschauern war Herren aber allemal, schließlich stand er am Ende mit Nick und Isabel Varell im Finale. Herren wurde 2021 leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Der Schauspieler starb im Alter von 45 Jahren.

Costa Cordalis (†75)

Costa Cordalis (Archiv). Foto: Marius Becker, picture alliance/dpa

Auch er war ein Dschungelcamp-Urgestein: Costa Cordalis nahm an der allerersten Staffel 2004 teil - und schaffte es sogar bis zum Dschungelkönig. Anscheinend eine prägende Erfahrung, schließlich veröffentlichte er später inspiriert durch die Show das Lied "Jungle Beat". Cordalis starb im Sommer 2019 aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Er wurde 75 Jahre alt.

Daniel Küblböck (†35)

Daniel Küblböck (2015). Foto: Henning Kaiser, picture alliance/dpa

Bekannt wurde Küblböck ursprünglich durch seine Teilnahme am RTL-Castingformat " Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) im Jahr 2003. Nur ein Jahr später war auch er unter den ersten Bewohnern der deutschen Version des Dschungelcamps: 2004 zog er gemeinsam mit Costa Cordalis ins australische Outback. 2015 wirkte er dann bei einem weiteren RTL-Format mit und versuchte sein Glück auf der Tanzfläche von "Let's Dance".

Anfang September 2018 dann die überraschende Meldung: Während einer Schiffsreise durch den Atlantik verschwand er spurlos, mutmaßlich ging er über Bord. 2021 wurde Küblböck offiziell für tot erklärt.

Werner Böhm (†78)

Werner Böhm (2013). Foto: Jens Kalaene, picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Werner Böhm wurde vor allem als Sänger bekannt - unter anderem unter dem Künstlernamen "Gottlieb Wendehals" mit dem Song "Polonäse Blankenese". Auch Böhm war in der ersten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei. Er schaffte es damals auf den fünften Platz.

Werner Böhm verstarb im Sommer 2020 in seiner Wahlheimat Grand Canaria im Alter von 78 Jahren an Herzversagen.

Günther Kaufmann (†64)

Günther Kaufmann (2010). Foto: Fredrik von Erichsen, picture alliance / dpa

Schauspieler Günther Kaufmann war 2009 in der vierten Staffel des Dschungelcamps zu sehen. Für den Sieg reicht es nicht, denn in dieser Staffel wurde Ingrid van Bergen zur Dschungelkönigin ernannt; Kaufmann belegte den sechsten Platz.

2012 brach Kaufmann auf offener Straße in Berlin zusammen. Er starb im Alter von 64 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes.

Walter Freiwald (†65)

Walter Freiwald (2010). Foto: Monika Skolimowska, picture alliance/dpa

Bekannt wurde Walter Freiwald vor allem als Moderator der Sendung "Der Preis ist heiß". 2015 war Freiwald in der neunten Dschungelcamp-Staffel zu sehen und hielt es lange aus im Dschungel: 13 Tage war Freiwald im australischen Outback, bevor er vom Publikum rausgewählt wurde. Mit von der Partie waren damals unter anderem auch Aurelio Savina, Jörn Schlönvoigt, Maren Gilzer, Rolfe Scheider und Tanja Tischewitsch.

Mitte November 2019 machte Freiwald seine schwere Krebserkrankung öffentlich. Nur wenige Tage drauf starb er im Alter von 65 Jahren.

Gunter Gabriel (†75)

Gunter Gabriel (2017). Foto: Axel Heimken, picture alliance/dpa

Gunter Gabriel erlangte in erster Linie als Country- und Schlagersänger Berühmtheit. 2016 war er in der zehnten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu sehen. Lange ausgehalten hat er es damals allerdings nicht im Camp, denn bereits nach vier Tagen trat er freiwillig die Heimreise an.

Kurz vor seinem 75. Geburtstag im Juni 2017 stürzte Gabriel und zog sich einen dreifachen Bruch des ersten Halswirbels zu. Nur wenige Tage später starb er in einem Krankenhaus in Hannover.

Rolf Zacher (†76)

Rolf Zacher (2009). Foto: Robert Schlesinger, picture-alliance/ dpa

Rolf Zacher war ein bekannter Schauspieler; an rund 100 Kinofilmen und 200 deutschen Fernsehproduktionen wirkte er mit. Zacher war genauso wie Gunter Gabriel 2016 in der zehnten Ausgabe des deutschen Dschungelcamps zu sehen. Auch er verließ das Camp vorzeitig - allerdings erst nach acht Tagen, aus gesundheitlichen Gründen. Anfang 2018 verstarb Zacher im Alter von 76 Jahren.

Jens Büchner (†49)

Jens Büchner (2017). Foto: Andreas Arnold, picture alliance/dpa

Sein Dschungelcamp-Auftritt liegt am kürzesten zurück: Kult-Auswanderer Jens Büchner zog im Jahr 2017 ins australische Outback und nahm damit an der elften Staffel der Sendung teil. Der Titelgewinn war sein großes Ziel - nach 13 Tagen war allerdings Schluss für Büchner, da er nicht genügend Anrufe bekam.

Bereits im Dschungel hatte Büchner von seiner Schockdiagnose erzählt: 2014 wurde bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert. Im Nachhinein war dann zwar von einer Fehldiagnose die Rede, doch 2018 wurde Büchner wieder von der Krankheit eingeholt und verstarb am 17. November 2018 an den Folgen von Lungenkrebs. Er wurde 49 Jahre alt.