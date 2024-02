"Diese Ochsenknechts": Folgen, Sendetermine und alle Infos zu Staffel 3

Staffel 3 von "Diese Ochsenknechts" läuft 2024 bei Sky. Hier haben haben wir alles Wissenswerte rund um Stream, Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer für Sie.

Das TV- und Streaming-Programm setzt immer wieder auf Serien, die über das Leben ganzer Familien berichten. "Die Geissens" haben sich in der TV-Landschaft schon lange etabliert und gehen mit ihrer Reality-Serie bereits in Staffel 22. Auch wenn es bis Staffel 22 noch etwas hin ist, erfreut sich "Diese Ochsenknechts" bei den Zuschauern ebenfalls großer Beliebtheit. Die Serie um Familie Ochsenknecht geht in diesem Jahr in die mittlerweile 3. Staffel.

Die neuen Folgen gewähren den Zuschauern wieder tiefe Einblicke in das Privat- und Familienleben der Ochsenknechts. Zwischen Arbeit, Party und Familienzuwachs versucht die Familie um Mutter Natascha, die Kinder Wilson Gonzalez und Cheyenne mit Ehemann Nino sowie Großmutter Bärbel, den Alltag zu meistern.

Nähere Informationen rund um Start, Stream, Folgen, Besetzung und Trailer zu Staffel 3 von "Diese Ochsenknechts" finden Sie hier.

Staffel 3 von "Diese Ochsenknechts": Wann war der Start?

Die dritte Staffel der Sendung rund um Familie Ochsenknecht läuft im ersten Quartal des Jahres von Februar bis April. Der offizielle Start von "Diese Ochsenknechts" war am 12. Februar 2024.

"Diese Ochsenknechts": Übertragung im Stream

Staffel 3 von "Diese Ochsenknechts" wird ähnlich wie "Westworld" vom Streaming-Anbieter Sky übertragen. Die aktuellen Folgen laufen seit dem Start wöchentlich auf Sky One. Außerdem sind die acht Folgen von Staffel 3 auf Abruf über Sky in der Mediathek verfügbar. Dort sind auch die kompletten Staffeln 1 und 2 der Sky-Serie verfügbar.

Das sind die Folgen von "Diese Ochsenknechts", Staffel 3

Insgesamt gibt es acht neue Episoden von "Diese Ochsenknechts", die seit dem Start immer montags um 20.15 Uhr verfügbar sind. Auf Sky One läuft jede Woche eine neue Folge, die auch auf Abruf verfügbar ist. In den neuesten Folgen gewährt die Familie um Natascha Ochsenknecht, ihren Sohn Wilson und Tochter Cheyenne mit Ehemann Nino erneut einen Einblick in ihre privaten Momente. Die Themen reichen von Familienzuwachs über eine Party auf Ibiza, das Leben auf Tour als Rockstar, Familienstreitereien bis hin zu Versöhnungen. Zudem tritt ein weiteres Familienmitglied in Erscheinung: Großmutter Bärbel.

Hier sind die Sendetermine und Folgentitel von Staffel 3 im Überblick:

Folge 1 am 12. Februar 2024 ("Kein Neuanfang")

Folge 2 am 19. Februar 2024 ("Unerwartete Komlikationen")

Folge 3 am 26. Februar 2024 ("Ein Schritt zurück")

Folge 4 am 4. März 2024 ("Auf Tour")

Folge 5 am 11. März 2024 ("Unter Zugzwang")

Folge 6 am 18. März 2024 ("Unhappy")

Folge 7 am 25. März 2024 ("(K)ein Missverständnis")

Folge 8 am 1. April 2024: (Titel ist noch nicht bekannt)

Staffel 3 von "Diese Ochsenknechts": Worum geht es?

Staffel 2 von "Diese Ochsenknechts" stand ganz unter dem Motto "Hochzeit", denn Cheyenne und Nino haben sich das Ja-Wort gegeben - und das bei schlechten Wetterbedingungen. Wie das Wetter kippte auch die Stimmung innerhalb der Familie und es kam öfter zu Streiterein, sodass Jimi in Staffel 3 nicht dabei ist und die Versöhnung mit der Familie weiterhin ausbleibt. Dennoch wird in der neuen Staffel viel gefeiert. Trotz Unstimmigkeiten in der Familie versuchen Natascha und Cheyenne den Kontakt zu Yeliz zu halten, denn die Enkelin (und Nichte) Snow gehört zur Familie und wird von ihrer Oma in Hannover besucht.

Cheyenne und Nino bereiten sich außerdem auf die Geburt des zweiten Kindes vor. Allerdings gibt es bei der Geburt des Babys unerwartete Komplikationen. Um etwas abschalten zu können reist die gesamte Familie nach Ibiza. Im Urlaub müssen die Ochsenknechts versuchen, mehrere Meinungen und Wünsche unter einen Hut zu bekommen, was sich nicht als leichtes Unterfangen darstellt.

Wilson ist mit seiner Band beschäftigt und reist durch ganz Italien. Während Natascha mit ihrer eigenen Beauty-Linie durchstarten möchte, ist Cheyenne mit ihrem Leben als Influencerin, Mutter und Landwirtin äußerst zufrieden. Oma Bärbel ist dabei neue Tänze zu lernen, um die Männer auf sich aufmerksam zu machen.

Das ist die Besetzung von "Diese Ochsenknechts": Wer ist dabei?

Die Hauptakteure in der 3. Staffel von "Diese Ochsenknechts" im Überblick:

Mutter Natascha

Wilson Gonzalez

Cheyenne mit Ehemann Nino

Großmutter Bärbel

"Diese Ochsenknechts": Trailer zu Staffel 3

Alle, die sich gerne einen ersten Eindruck zur 3. Staffel von "Diese Ochsenknechts" machen möchten, haben auch die Möglichkeit dazu. Hier gibt es den Trailer zu sehen:

Trailer Staffel 3 "Diese Ochsenknechts"