Diese Promis haben das Dschungelcamp freiwillig verlassen

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist nichts für schwache Nerven. Damit die Situation im australischen Busch nicht völlig außer Kontrolle gerät, gibt es eine Vielzahl an Dschungelcamp-Regeln. Doch diese sind selbst nicht selten Anstoß für großes Ärgernis im Camp. Denn nicht jeder Promi ist es gewohnt, sich den Anweisungen anderer zu fügen. Im Laufe der Zeit haben so schon einige Kandidaten freiwillig die Heimreise angetreten. Diese Option steht bekanntlich jedem Promi offen - wie schon der Titel der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" offenbart.

Zu einem freiwilligen Verlassen des Camps kommt es allerdings recht selten. Häufig vergehen ganze Staffeln, ohne dass der Satz an einem der Sendetermine des Dschungelcamps fällt. Manchmal kommt es aber dazu, dass in einem Jahr gleich mehrere Promis aufgeben. Auch in der 17. Staffel im Jahr 2024 kam es unter den zwölf Kandidaten zu einem freiwilligen Austritt.

Doch in welchen Staffeln wurde "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gerufen? Und wer waren die Promis, die daraufhin freiwillig das Dschungelcamp verlassen haben? Wir haben Ihnen hier eine Liste mit allen IBES-Kandidaten zusammengestellt, die das Camp freiwillig verlassen haben.

Das Dschungelcamp: Diese Promis haben die Show freiwillig verlassen

Schon seit dem Jahr 2004 sorgt RTL dafür, dass die Übertragung des "Dschungelcamps" immer wieder mit neuen Staffeln weitergeht. Die Show hatte lediglich nach der 2. Staffel im Jahr 2004 bis 2008 pausiert, ehe die Staffel 3 ausgestrahlt wurde. Bis 2020 erschien dann jedes Jahr eine neue Dschungelcamp-Staffel mit einer Ausnahme im Jahr 2010. Auch im Corona-Jahr 2021 musste IBES pausieren. Als 2022 der gewohnte Dschungelcamp-Drehort in Australien ausfiel, machten die Produzenten weiter und schickten die Promis kurzerhand nach Südafrika. Die Staffeln in den Jahren 2023 und 2024 fanden dann wieder in Australien statt - 2025 geht es abermals nach Australien.

Trotz des Titels der Sendung ist ein freiwilliges Aussteigen äußerst selten. Oftmals waren es auch gesundheitliche Gründe, die die Stars zum vorzeitigen Abbruch gezwungen haben. Andere gerieten so heftig mit ihren Mitcampern aneinander, dass sie es im Dschungel nicht mehr aushielten. Hier finden Sie eine vollständige Liste aller Promis, die das Dschungelcamp im Laufe der Zeit freiwillig verlassen haben:

Dustin Semmelrogge (Staffel 1, 2004): Der allererste Camp-Aussteiger war der Sohn von Schauspieler Martin Semmelrogge. Dustin hielt es gerade einmal drei Tage im Dschungelcamp aus, bevor er die Show freiwillig verließ.

Harry Wijnvoord (Staffel 2, 2004): Der Moderator hat in den letzten Jahren ein kleines TV-Comeback geschafft und ist wieder mit "Der Preis ist heiß" bei RTL zu sehen. Im Dschungelcamp hielt er es hingegen nicht lange aus und schmiss aufgrund des schlechten Essens nach elf Tagen hin.

Dolly Buster (Staffel 2, 2004): Sie geriet heftig mit ihrer Camp-Mitbewohnerin Desireé Nick aneinander und verließ daraufhin nach lediglich 48 Stunden die Show.

Guilia Siegel (Staffel 4, 2009): Die Rückenprobleme der DJane sorgten dafür, dass sie nach fünf Jahren ohne freiwilligen Exit die erste Kandidatin war, die IBES aus freien Stücken verließ.

Sarah Knappik (Staffel 5, 2011): Die ehemalige GNTM-Kandidatin schaffte es, das gesamte Camp gegen sich aufzubringen. Nachdem einige der anderen Promis mit einem Boykott der Sendung gedroht hatten, zog Sarah Knappik schließlich freiwillig aus.

Martin Kesici (Staffel 6, 2012): Für den IBES-Kandidaten Martin Kesici war das "Eingesperrtsein" im Camp zu viel. Nach nur einer Woche entschied er, dass er die Sendung verlassen musste.

Michael Wendler (Staffel 8, 2014): Der Schlagersänger führte gesundheitliche Probleme für sein frühes Ausscheiden an. Er rechtfertigte sich auch damit, dass er ja noch andere Showtermine zu absolvieren habe und sich daher keine Infektionen leisten könne.

Angelina Heger (Staffel 9, 2015): Auch die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin führte gesundheitliche Gründe dafür an, dass sie nach nur einer Woche die Heimreise antrat.

Gunter Gabriel (Staffel 10, 2016): Aufgrund seines bereits weit fortgeschrittenen Alters stellte sich die Teilnahme am Dschungelcamp als eine zu große Belastung heraus. Der Musiker musste nach relativ kurzer Zeit vom Camp direkt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rolf Zacher (Staffel 10, 2016): Aufgrund seines angeschlagenen Gesundheitszustandes musste Zacher die Show frühzeitig verlassen.

Giuliana Farfalla (Staffel 12, 2018): Auch diese ehemalige GNTM-Kandidatin zog es vor, das Dschungelcamp freiwillig zu verlassen. Sie hielt es insgesamt sechs Tage in der Sendung aus.

Ansgar Brinkmann (Staffel 12, 2018): Das umfangreiche Regelwerk war dem ehemaligen Profi-Fußballer zu viel. Daher machte er seiner Teilnahme mit den Worten "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ein Ende.

Günther Krause (Staffel 13, 2020): Der ehemalige Verkehrsminister war der erste Spitzenpolitiker, der bei dem Format mitmachte. Aufgrund seines Gesundheitszustandes musste er das Camp allerdings schon nach nur wenigen Stunden wieder verlassen.

Cora Schuhmacher (Staffel 17, 2024) : Die Rennfahrerin musste den Dschungel aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Trotz Unterstützung der Produktion ging es ihr körperlich nicht gut, wie sie auf dem Instagramkanal von "Ich bin ein Star" mitteilte. Auch in ihrer privaten Instagram-Story äußerte sie sich zu ihren gesundheitlichen Problemen.

Hanka Rackwitz (Staffel 17, 2024): Hanka, die durch „Big Brother“ bekannt geworden war, ging in Staffel 17 als zweite Kandidatin nach Schuhmacher. Zuvor hatte sie sich mit Elena Miras gestritten. Sie selbst betitelt ihren Ausstieg als „mutigste Entscheidung meines Lebens“ .