vor 17 Min.

Diese Promis haben das Dschungelcamp freiwillig verlassen

Mit den Worten "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" haben schon so einige Promis das "Dschungelcamp" freiwillig verlassen.

IBES hat schon so manchen Promi in die Knie gezwungen. Hier erfahren Sie, welche Stars das Dschungelcamp in der Vergangenheit freiwillig verlassen haben.

Von Kevin Lange