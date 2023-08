"Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann": Start, Übertragung und Handlung der ZDF-Doku

Hier erfahren Sie alles rund um den Start und die Übertragung der ZDF-Doku "Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann"

Eduard Zimmermann hat einen bleibenden Eindruck auf eine ganze Generation von Deutschen gemacht. Der Journalist hatte 1967 nämlich eine bahnbrechende Idee: Er brachte ein True-Crime-Format ins Fernsehen. Das war in den 60ern noch eine Weltneuheit und entsprechend fesselnd für das Publikum. Doch er hatte nicht etwa die Idee für irgend eine True-Crime-Sendung - er erfand das bis heute laufende Erfolgsformat " Aktenzeichen XY... ungelöst"! Die Sendung brachte den Zuschauern nicht nur reale Verbrechen näher, sondern bat sogar um deren Mithilfe beim Lösen der Kriminalfälle. Es war also zugleich eine interaktive Fernsehsendung, die die Menschen so noch nicht kannten.

Entsprechend groß war im Nachkriegsdeutschland das Interesse an der Show. Ganze 30 Jahre lang moderierte Zimmermann die Sendung selbst, bevor er an seinen Nachfolger abgab. Damit hatte er einen nicht unerheblichen Einfluss auf die kulturelle Entwicklung einer ganzen Generation. Diesen Einfluss analysiert nun die Regisseurin Regina Schilling in ihrer neuen Dokumentation "Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann".

Wann und wo ist die Dokumentation zu sehen? Was genau ist die Motivation hinter der Doku über eine alte Fernsehserie? Die Antworten darauf finden Sie hier bei uns.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Zuletzt leuchtete eine Supernova in unserer Galaxie vor mehr als 400 Jahren auf. Umso sehnsüchtiger warten Sternengucker darauf, dass es erneut zu einem so spektakulären Ereignis kommt. Beteigeuze könnte eine solche Show bald bieten. Vielleicht. Video: dpa

"Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann" - Start der TV-Doku

Bei "Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann" handelt es sich eine für das öffentlich-rechtliche Fernsehen produzierte Dokumentation. Als solche wird sie im August im ZDF gezeigt. Der exakte Termin der Erstausstrahlung ist am Donnerstag, dem 10. August 2023. Los geht's passend zum Titel spätabends um 23.00 Uhr.

"Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann": Übertragung der Dokumentation im TV und Stream

Dokumentationen dieser Art werden in Deutschland meistens im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gezeigt. Dabei ist besonders der Spartensender ZDFInfo für die Ausstrahlung solcher Sendungen geeignet. "Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann" hat es allerdings bis ins Hauptprogramm geschafft und wird spätabends im ZDF gezeigt.

Wem die Ausstrahlung um 23.00 Uhr zu spät ist, der kann aber auch wie gewohnt auf das Angebot in der ZDF-Mediathek zurückgreifen. Dort wird die "Aktenzeichen XY"-Dokumentation nämlich nicht nur parallel zur abendlichen TV-Ausstrahlung im Live-Stream gezeigt, sondern ist auch auf Abruf verfügbar. Bereits ab 10.00 Uhr am Ausstrahlungstag ist "Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann" dort hinterlegt.

Handlung der ZDF-Doku "Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann"

Die Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" kennen die meisten. Besonders viele der im Nachkriegsdeutschland aufgewachsenen Menschen haben die Sendung regelmäßig gesehen. Solche Kult-Sendungen prägen die Zuschauer dabei allerdings oftmals weit mehr als ihnen bewusst ist. Diese These vertritt auch Regina Schilling, die Regisseurin von "Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann". Sie meint, dass die Sendung von Eduard Zimmermann ganz bestimmte Wertvorstellungen vermittelt hat, auch bezüglich der Opfer. Das betrifft das Verhältnis zu bestimmten Bevölkerungsgruppen wie Frauen im allgemeinen, aber auch spezifischeren Gruppen wie Prostituierten oder Homosexuellen. Im Spiel mit den Ängsten der Zuschauer hat die True-Crime-Sendung so gewisse konservative Idealbilder der Gesellschaft reproduziert. Diese Art der Prägung der Zuschauer möchte die selbst zu den Babyboomern gehörende Regisseurin nun kritisch aufarbeiten.