Staffel 5 von "Disenchantment": Start, Stream und Handlung der finalen Staffel

Mit Staffel 5 endet die Serie "Disenchantment" von Matt Groening. Alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream finden Sie hier.

Die Animationsserie "Disenchantment" kann mittlerweile auf vier Staffeln zurückblicken. Mit der anstehenden fünften Staffel kommt das Geschehen mit einem letzten Kampf um Dreamland nun zum Ende. Hinter der Story um Königin Bean steckt kein geringerer als Comic-Autor und Produzent Matt Groening, der auch die "Simpsons" und "Futurama" ins Leben rief.

Wir stellen Ihnen alle wichtigen Informationen zum fünften und letzten Teil von "Disenchantment" vor. Dazu gehört natürlich der Starttermin, der Stream der jeweiligen Folgen, die eigentliche Handlung der Serie als auch die Besetzung, die den Charakteren der Serie die Stimme leiht. Zu guter Letzt servieren wir Ihnen noch einen ersten Trailer zur kommenden Staffel 5 von "Disenchantment".

Start der 5. Staffel "Disenchantment": Ab wann läuft die Serie im Stream?

Staffel 5 von "Disenchantment" steht in den Startlöchern. Nachdem die vierte Staffel im Februar 2022 veröffentlicht wurde, kündigte der Streaming-Dienst Netflix an, dass die finale fünfte Staffel am 1. September erscheinen wird. Damit kommt die in Dreamland spielende Geschichte endgültig zum Ende. Eine weitere Staffel wird es nicht geben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Seit fast 100 Tagen herrscht in Hollywood der Ausstand. Die Drehbuchautoren streiken, auch die Schauspieler haben sich dem Arbeitskampf angeschlossen. Doch wann kommt der Durchbruch? Video: dpa

"Disenchantment", Staffel 5: Folgen im Stream

Anders als bei den Simpsons und Futurama, die ebenfalls von Matt Groening stammen und auf Disney+ laufen, findet sich die Animationsserie "Disenchantment" auf Netflix wieder. Ein monatliches Abonnement fängt bei 4,99 Euro an. Mit dem Start der fünften und letzten Staffel gehen insgesamt zehn neue Folgen einher. Deren Titel sind allerdings noch nicht bekannt. Sobald sich dies ändert, erfahren Sie die Folgentitel an dieser Stelle:

Folge 1: Titel noch unbekannt

Folge 2: Titel noch unbekannt

Folge 3: Titel noch unbekannt

Folge 4: Titel noch unbekannt

Folge 5: Titel noch unbekannt

Folge 6: Titel noch unbekannt

Folge 7: Titel noch unbekannt

Folge 8: Titel noch unbekannt

Folge 9: Titel noch unbekannt

Folge 10: Titel noch unbekannt

Story von "Disenchantment": Das ist die Handlung von Staffel 5

In der fünften Staffel von "Disenchantment" führt die Handlung zu einer finalen Schlacht um Dreamland. Dabei möchte die trinkfeste Königin Bean Dreamland von Königin Dagmar, ihrer Mutter, befreien. Laut einer Prophezeiung muss Bean auf diesem Wege eine Person töten, die sie liebt. Doch darüber hinaus müssen die Protagonisten sich zudem ihrer wahren Bestimmung stellen. Dabei treffen die Serienhelden unter anderem auf Satan, eine kopflosen Leiche und einen bösen Wissenschaftler. Königin Bean, ihr temperamentvoller Elfenkamerad Elfo und ihr persönlicher Dämon Luci treten also ein letztes Mal in Aktion.

Cast von "Disenchantment": Das ist die Besetzung in Staffel 5

Welche Rollen durch die Darsteller synchronisiert werden, können Sie dieser Übersicht entnehmen:

Lesen Sie dazu auch

Abbi Jacobson als Königin Bean

als Königin Bean Eric Andre als Luci

als Nat Faxon als Elfo

John DiMaggio als König Zøg Grunkwitz

Tress MacNeille Königin Oona

Königin Oona Maurice LaMarche als Premierminister Odval

Rich Fulcher als Sir Turbish

Meredith Hagner als Mora

David Herman als Der Herald

Sharon Horgan als Königin Dagmar

Lucy Montgomery als Bunty

Billy West als Sorcerio

Trailer zu Staffel 5 von "Disenchantment"

Wie versprochen findet sich hier ein erster Trailer zur kommenden Staffel 5 von "Disenchantment":