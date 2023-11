Dominik Stuckmann bei "Promi Big Brother" 2023: Der Ex-Bachelor spielte früher Tischtennis auf Leistungsniveau

Der ehemalige "Bachelor" Dominik Stuckmann ist unter den Promis, die 2023 ins "Promi Big Brother"-Haus ziehen. Hier stellen wir ihn im Porträt vor.

Dominik Stuckmann hatte erst vor Kurzem sein TV-Debüt. Anfang des Jahres 2022 war er der begehrte Junggeselle in der Datingshow " Der Bachelor". Seitdem war er jedoch in einer Vielzahl von weiteren Sendungen zu sehen. Nun kommt auch noch das Kult-Format "Promi Big Brother" mit dazu.

Das Format passt allerdings nicht so recht in das bisherige TV-Schema des Jungunternehmers. Spannend ist daher, wie er sich mit den übrigen Kandidaten bei "Promi Big Brother" arrangieren wird. Auch die ununterbrochene Überwachung durch die Vielzahl an Kameras ist etwas ganz anderes, als es Dominik Stuckmann von Shows wie "Der Bachelor" gewohnt ist. Schließlich wird seit neuestem alles bei " Promi Big Brother" in einem 24 Stunden Livestream rund um die Uhr gezeigt.

Was gibt es sonst noch über den Ex-Bachelor zu wissen? Was macht Dominik Stuckmann, wenn er gerade nicht im Fernsehen zu sehen ist? Wir stellen Ihnen den Kandidaten hier im Porträt etwas genauer vor.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Dominik Stuckmann bei "Promi Big Brother" 2023: Der Ex-Bachelor im Porträt

Dominik Stuckmann wuchs in Deutschland auf und besuchte ab seinem 12. Lebensjahr eine Sportschule. Dort machte er sein Abitur und studierte Sportwissenschaft und Sportmanagement. Seine berufliche Zukunft sah er jedoch im IT-Bereich, in dem er heute als Unternehmer aktiv ist. Heute berät er Start-Up-Unternehmen und investiert im Immobilienbereich.

Hier sind die wichtigsten Eckdaten zu Dominik Stuckmann in einem kurzen Steckbrief zusammengefasst:

Name: Dominik Stuckmann

Alter : 31 Jahre

: 31 Jahre Geburtsdatum : 21. Januar 1992

: 21. Januar 1992 Geburtsort : Frankfurt am Main

: Beruf : Unternehmer

: Unternehmer Social Media: Instagram @dominik. stuckmann

Bekannt wurde Dominik Stuckmann aber selbstverständlich nicht durch seine Beratertätigkeit, sondern durch sein Reality-TV-Debüt. Dieses gab er 2022 bei "Der Bachelor", als er im Fernsehen seine große Liebe suchte. Diese fand er mit Anna Rossow tatsächlich und die beiden sind seitdem ein Paar.

Dominik Stuckmann spielte früher Tischtennis auf Leistungsniveau

Seine schulische Ausbildung absolvierte Dominik Stuckmann an einer guten Sportschule. Besonders im Tischtennis zeigte er großes Talent und betrieb den Sport auf hohem Niveau. Doch bekanntlich sah er seine Zukunft nicht darin, Tischtennis auf Profiniveau zu spielen. Nach ersten Erfolgen als Unternehmer, nahm er daher eine TV-Karriere in Angriff.

Obwohl er diese erst 2022 startete, war Dominik Stuckmann bereits in einer beachtlichen Anzahl an Shows zu sehen. Die Formate sind dabei wild gemischt - vom "ZDF Fernsehgarten" über "Wer weiß denn sowas?" bis hin zu "Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands" war einiges dabei. Behält man sich die Vielseitigkeit der TV-Auftritte Dominik Stuckmanns im Hinterkopf, scheint seine Teilnahme bei "Promi Big Brother" schon nicht mehr so ungewöhnlich.

Dennoch ist das neue Format sicherlich eine Herausforderung für den leidenschaftlichen Tischtennis-Spieler. Kein Wunder also, dass er sich vor der Show auf Instagram dabei zeigte, wie er sich auf die Bedingungen bei "Promi Big Brother" vorbereitet hat.