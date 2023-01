"Dr. Bob's Australien": Alle Infos über Termin und Gäste beim "IBES"-Spinoff

"Dr. Bob's Australien" läuft auf RTL. Wir liefern Ihnen hier die Infos zum Termin, über die Gäste und zur Übertragung im TV oder Stream.

RTL bittet in seinem Spinoff zum Dschungelcamp 2023 zu einem Roadtrip der ganz besonderen Art. Dr. Bob, der legendäre Sani aus dem Dschungelcamp, greift sich den diensthabenden Dschungelkönig Filip Pavlović sowie dessen Vorgänger Prince Damien und nimmt die beiden mit auf eine spektakuläre, 4.000 Kilometer lange Reise nach West-Australien. Paramedic "Dr." Bob macht die beiden Kings of the Jungle mit australischen Traditionen vertraut und enthüllt ihnen auch das eine oder andere kuriose Detail aus Down Under. Haben wir Sie neugierig gemacht? Begleiten Sie uns!

Termin von "Dr. Bob's Australien"

RTL hat die Ausstrahlung von "Dr. Bob's Australien" für heute, Sonntag, dem 15. Januar 2023, angekündigt. Sendezeit ist die Primetime, also 20.15 Uhr.

"Dr. Bob's Australien": Die Gäste

Filip Pavlović Foto: Stefan Menne/RTL, dpa (Archivbild)

Filip Pavlović

Filip Pavlović ist der bis zum Ende der Ausgabe 2023 amtierende Dschungelkönig von "IBES". Er wurde am 21. Juni 1994 in Hamburg geboren. Der Reality-TV-Darsteller besitzt einen kroatischen und einen bosnischen Pass.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Pavlović wuchs gemeinsam mit einer drei Jahre älteren Schwester in seiner hanseatischen Heimatstadt auf und startete eine zunächst recht aussichtsreiche Fußballer-Karriere in der Jugendmannschaft des HSV. Für die Bosnisch-herzegowinische Nationalmannschaft absolvierte er fünf U-17- und drei U-19-Länderspiele, bevor er die angestrebte Profi-Laufbahn wegen diverser Verletzungen aufgeben musste. Anschließend brach er die Ausbildungen zum Kfz-Mechatroniker und Glaser jeweils ab. Laut bild.de arbeitete er anschließend als Fitness-Trainer und als Geschäftsführer im Gebäudereinigungs-Betrieb seiner Mutter.

2018 nahm er an der serbischen TV-Show "Parovi" teil. Das ist eine ursprünglich aus Israel stammende Reality-Show, deren deutsche RTL-Version unter dem Titel "Das Sommerhaus der Stars" läuft. Hierzulande wurde Pavlović allerdings erst durch seine Teilnahme an "Die Bachelorette" richtig bekannt, bei der er 2018 den dritten Platz eroberte.

Lesen Sie dazu auch

Filip Pavlović ist bei "IBES" als Mehrfachtäter aus dem Rahmen gefallen. 2021 siegte er im coronabedingten Heimspiel "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" und ergatterte sich damit ein „Goldenes Ticket“ zur Teilnahme an der nächsten - regulären - Staffel. Im Januar bzw. Februar 2022 gewann er auch diese Runde. Die beiden Siege brachten ihm ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 150.000 Euro.

Prince Damien Foto: Stefan Menne/RTL, dpa (Archivbild)

Prince Damien

Prince Damien hat einen recht umfangreichen bürgerlichen Namen: Messiah Prince Sheridan Damien Ritzinger. Der deutsch-südafrikanische Sänger, Tänzer, Choreograf und Tanzlehrer wurde am 12. Dezember 1990 in Johannesburg geboren. Im Mai 2016 gewann er die 13. Staffel der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar". Im Januar 2020 wurde er bei "IBES" zum Dschungelkönig gekrönt und ist in dieser Funktion der legitime Vorgänger von Filip Pavlović.

Sein bisheriger Lebenslauf regt die Fantasie zum Mitschwingen an - die Mutter stammt aus seinem Geburtsland Südafrika, der Vater mit dem vielversprechenden Namen Messiah Ritzinger hingegen aus München. Der Herr Papa hat als Gastronomie-Leiter auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet, unter anderem auf dem Nobel-Dampfer "Norwegian Juwel". Das Schiff stammt übrigens von der Helling der deutschen Meyer-Werft in Papenburg und wurde 2005 von keiner Geringeren als Melania Trump getauft. So viel Zeit musste jetzt sein.

Prince Damiens Familie wurde später durch eine indonesische Stiefmutter und eine neun Jahre jüngere Halbschwester ergänzt. Nach seinem Abi 2011 studierte er Musikproduktion und Tontechnik an der deutschen Pop-Akademie in München. Von 2007 bis 2012 fungierte er als Leadsänger beim Hip-Hop-Trio "B-Cool" (später "Absolut Raw "), bis die Band sich auflöste. Seit dem Abschluss seines Studiums im Jahr 2013 arbeitet er als Sänger, Songwriter und Musikproduzent und unterrichtet an verschiedenen Tanzschulen Hip-Hop und Streetjazz.

Der Künstler hat schon an mehreren Casting-Shows teilgenommen - unter anderem "The X-Factor" in Großbritannien. 2015 erhielt er bei "DSDS" von der Jurorin Michelle eine der "Goldenen CDs", die ihm den direkten Weg zum Recall in Jamaika eröffnete. Das Finale am 7. Mai 2016 in Düsseldorf verließ er als Sieger - mit einer halben Million Euro Preisgeld und einem Plattenvertrag.

Übertragung von "Dr. Bob's Australien" im TV und Stream

Im linearen TV-Programm können Sie "Dr. Bob's Australien" auf die herkömmliche Weise zur angegebenen Sendezeit auf Ihrem Fernsehgerät bei RTL verfolgen.

Möchten Sie lieber ein digitales Endgerät verwenden? Dann gibt es dafür ebenfalls eine elegante Problemlösung - den Stream von RTL+. Der kostet Sie nach einem Test-Zeitraum von 30 Tagen allerdings Geld, denn für Live-Übertragungen verlangt RTL einen Obolus. Die Version "Premium" zum Beispiel kostet 4,99 Euro pro Monat (Stand: 30. Dezember 2022). Aktuelle Konditionen des Streaming-Dienstes finden Sie auf der Website des Anbieters.

Gibt es eine Wiederholung von "Dr. Bob's Australien"?

Aber selbstverständlich gibt es die - ebenfalls bei RTL+. Dort steht "Dr. Bob's Australien" noch für eine ganze Zeit zum Abruf für Sie bereit.