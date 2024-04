"Drei gegen Einen - Die Show der Champions" heute: Sendetermine und Übertragung

"Drei gegen Einen - Die Show der Champions": Alle Infos rund um Sendetermine, Challenges, Übertragung im TV & Stream, Wiederholung und Promis finden Sie hier.

"Drei gegen Einen - Die Show der Champions" läuft demnächst bei RTL. In einer Mischung aus sportlichen Höchstleistungen, mentalen Herausforderungen und skurrilen Aufgaben wagt ein Promi-Trio aus Tim Mälzer, Jens "Knossi" Knossalla und Elton gemeinsam den Wettstreit gegen Champions aus dem wahren Leben: Weltrekordhalter, Olympiasieger oder Weltmeister. Was sie zusammenführt, ist ihr unerschütterlicher Ehrgeiz und ihre Leidenschaft für den Wettkampf. Die Moderation der Show liegt in den bewährten Händen von Laura Wontorra.

"Drei gegen Einen - Die Show der Champions": Sendetermine

Der Sender hat zwei Sendetermine angekündigt: Samstag, 20. April 2024, und Samstag, 27. April 2024. An beiden Tagen läuft die Show zur besten Sendezeit: um 20.15 Uhr bei RTL.

Promis bei "Drei gegen Einen - Die Show der Champions"

Diese drei Promis bilden die "Drei":

Tim Mälzer ist ein renommierter Koch und Fernsehmoderator. Bekannt für seine leidenschaftliche und dynamische Persönlichkeit, ist er ein Experte in der Küche und hat eine beeindruckende Karriere in der Gastronomiebranche gemacht. Seine fachkundige Herangehensweise und sein Engagement für kulinarische Exzellenz haben ihn zu einem beliebten Fernsehgesicht und einer Autorität in der deutschen Kochszene gemacht.

Jens "Knossi" Knossalla ist eine vielfarbige Persönlichkeit im deutschen Unterhaltungsbetrieb, insbesondere bekannt als Twitch-Streamer und Entertainer. Mit seinem charismatischen Auftreten und seiner humorvollen Art hat er sich eine große Fangemeinde aufgebaut. "Knossi" ist für seine spontane und unkonventionelle Herangehensweise an Unterhaltung bekannt und hat eine vielseitige Karriere, die von Streaming über Musik bis hin zu Fernsehauftritten - wie bei " Let's Dance " - reicht.

Der in Berlin als als Alexander Duszat geborene Elton ist ein vielseitiger Entertainer und Moderator, der durch seine charmante und witzige Persönlichkeit bekannt ist. Er hat in verschiedenen Bereichen der Unterhaltungsbranche gearbeitet, darunter Fernsehen , Radio und Live-Events. Elton ist für seine Fähigkeit bekannt, das Publikum zu begeistern und mit seinem lockeren Charme für gute Stimmung zu sorgen.

Das Spielprinzip von "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" - worum dreht sich die Show?

Das Trio aus den Prominenten tritt als Team gegen eine Gruppe echter Champions an. Insgesamt müssen sie sich in neun verschiedenen Herausforderungen gegen neun Champions beweisen. In der abschließenden zehnten Challenge stellt sich das Trio André Ortolf, dem Deutschen mit den meisten Weltrekorden, in drei weiteren Herausforderungen.

In jeder Folge sind 50.000 Euro im Spiel: Wenn das Trio eine Challenge gewinnt, erhält es 2.500 Euro pro Challenge. Gewinnt jedoch ein Champion eine Challenge, landen die 2.500 Euro bei ihm oder ihr. Am Ende der Show wird noch einmal ein zusätzlicher Betrag von 25.000 Euro ausgeschüttet, und zwar an das siegreiche Team, sei es nun das Dreamteam oder die Champions.

"Drei gegen Einen - Die Show der Champions" - was sind die Challenges?

RTL wird die "Drei" in Show 1 vor diese Herausforderungen stellen:

Challenge 1: " Tischtennis XXL" gegen Para-Olympiasieger Valentin Baus

1: " XXL" gegen Para-Olympiasieger Challenge 2: "Zungenakrobatik" gegen Chanel Tapper , Weltrekordhalterin "Längste Zunge"

2: "Zungenakrobatik" gegen , Weltrekordhalterin "Längste Zunge" Challenge 3: "Feuerwehr-Challenge" gegen Deutschlands erfolgreichste Fire-Fighterin Marie Schumann

3: "Feuerwehr-Challenge" gegen erfolgreichste Fire-Fighterin Challenge 4: "Drei gegen Eis" gegen Lukas Schomann (13), Deutscher Kinder-Gedächtnismeister

4: "Drei gegen Eis" gegen (13), Deutscher Kinder-Gedächtnismeister Challenge 5: "Car Flipping" gegen Dennis Kohlruss, den stärksten Mann Deutschlands

5: "Car Flipping" gegen Dennis Kohlruss, den stärksten Mann Challenge 6: "Ballons zerbeißen" gegen Jack Russel Terrier Bailey

6: "Ballons zerbeißen" gegen Terrier Bailey Challenge 7: "Äpfel teilen" gegen die deutsche Meisterin im Arm-Drücken, Anna Chernova

7: "Äpfel teilen" gegen die deutsche Meisterin im Arm-Drücken, Anna Chernova Challenge 8: "Der künstliche Gegner" gegen Chat GPT

8: "Der künstliche Gegner" gegen Chat GPT Challenge 9: "Kanu-Rennen" gegen Ruder-Olympiasieger Sebastian Brendel

9: "Kanu-Rennen" gegen Ruder-Olympiasieger Challenge 10: "Erbsen pusten", "Eis essen" und "Nasse T-Shirts" gegen den Deutschen mit den meisten Weltrekorden: André Ortolf

Übertragung von "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" im TV & Stream

"Drei gegen Einen - Die Show der Champions" wird wie üblich zur festgelegten Sendezeit im linearen TV-Programm von RTL ausgestrahlt. Falls Sie keine Zeit oder einfach etwas anderes vorhaben, ist das kein Problem - dank des RTL+ Streams können Sie die Sendung ganz bequem zu jeder selbstgewählten Zeit anschauen. Die Basisversion von RTL+ "Free" ist vollkommen kostenlos. Hier haben Nutzer die Möglichkeit, die Highlights der Sendergruppe mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung kostenfrei anzusehen. Eine einfache Registrierung genügt dafür. Für die "Premium"-Version, die für Live-Übertragungen erforderlich ist, wird eine monatliche Gebühr von 6,99 Euro erhoben (Stand: April 2024). Aktuelle Informationen zu Preisen und Bedingungen finden sich jederzeit auf der Website des Anbieters

Gibt es eine Wiederholung von "Drei gegen Einen - Die Show der Champions"?

Ob die Show im linearen TV-Programm von RTL wiederholt wird, ist bisher nicht bekannt. Neben dem Live-Stream bietet RTL+ wie bereits erwähnt die Möglichkeit, "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" auch in der Wiederholung zu sehen. Der Streaming-Dienst hält die Show noch eine ganze Weile online verfügbar.