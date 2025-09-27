„Drei gegen Einen – Die Show der Champions“: Wer übernimmt die Nachfolge von Elton?

„Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ geht in die nächste Runde. Nach vier Ausgaben mit Elton als Teil des festen Trios übernehmen nun Jens „Knossi“ Knossalla und Tim Mälzer gemeinsam mit Jan Köppen die Herausforderung. Köppen, bekannt aus Formaten wie „Ninja Warrior Germany“, dem „Dschungelcamp“ und „Top Dog“, ersetzt Elton in der fünften und sechsten Ausgabe der Show.

In „Drei gegen Einen“ treten die drei Prominenten gegen einzelne Spitzenathletinnen und -athleten, Rekordhalter oder Spezialistinnen und Spezialisten ihres Fachs an. Die Aufgaben reichen von körperlich anspruchsvollen Duellen über Gedächtnisleistungen bis hin zu ungewöhnlichen Rekorden – auch Kinder oder Tiere können als Gegner auftreten. Pro Sendung sind bis zu 50.000 Euro Gewinn möglich. Moderiert wird die Show weiterhin von Laura Wontorra.

Die Sendetermine von „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“

Der Sender hat für Show 5 und 6 diese Sendetermine angekündigt:

Show 5 „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“: Samstag, 27. September 2025, 20.15 Uhr, RTL . Vorab verfügbar bei RTL+ ab 20. September 2025

Show 6 „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“: Samstag, 4. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL . Vorab verfügbar bei RTL+ ab 27. September 2025

Teilnehmer bei „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“

RTL hat diese drei Champions angekündigt:

Knossi

Knossi Foto: RTL / Jörn Strojny

Jens „Knossi“ Knossalla ist als Entertainer und Livestreamer bekannt. Er bringt seinen Humor sowie seine Energie in das Show-Trio von „Drei gegen Einen“ ein. In der Sendung stellt er sich gemeinsam mit seinen Kollegen Herausforderungen gegen wahre Experten auf ihrem Gebiet.

Jan Köppen

Jan Köppen Foto: RTL / Jörn Strojny

Jan Köppen, Moderator und „Dschungelcamp“-Gesicht, ersetzt Elton im Team und ergänzt das Trio ab September 2025. Mit seiner Erfahrung aus Formaten wie „Ninja Warrior Germany“ bringt er sportliche Vielseitigkeit und Leichtigkeit in die Show.

Tim Mälzer

Tim Mälzer Foto: RTL / Jörn Strojny

Tim Mälzer, TV-Koch und Show-Veteran, ist seit Beginn fester Bestandteil von „Drei gegen Einen“. Seine kämpferische Art und mediale Präsenz machen ihn zu einem zentralen Akteur im Wettbewerb gegen Weltrekordhalter und Olympiasieger.

Welche Challenges gibt es „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“?

Für Show 5 am 27. September um 20.15 Uhr auf RTL (vorab bei RTL+ am 20. September) hat der Sender diese Herausforderungen für die „Drei“ angekündigt:

Challenge 1: „Speed Darts“ gegen Jayden Walker (12), laut RTL „Virales Wunderkind“, bezwang den Weltranglisten-Ersten

Challenge 2: „Softball“ gegen Jana Sistig (18), Nationalspielerin und dreifache Deutsche Meisterin

Challenge 3: „Flipper“ gegen Amy Ziegenhagen (20), Deutsche Meisterin 2023

Challenge 4: „Hammerschlag“ gegen Moritz Fiebig (29), Weltmeister der funktionalen Fitness

Challenge 5: „Abschreiben“ gegen Erika Just (85), Deutsche Meisterin im Tastenschreiben der Senioren

Challenge 6: „Angespannt“ gegen Torsten Wiltfang (55), Amtierender deutscher Meister (2024) im Caravan-Geschicklichkeitsfahren

Challenge 7: „Fechten“ gegen Anne Kleibrink (33), zwölffache Deutsche Meisterin

Challenge 8: „Wo bin ich?“ gegen Lennard Kothe (24), Top 10 der Worldleague 2023 der Standortbestimmung

So funktioniert die Übertragung von „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ im TV oder Stream

Die klassische Nutzung des linearen Fernsehens erfolgt wie gewohnt: Zuschauer schalten zur festgelegten Sendezeit von „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ den Fernseher ein und wählen den entsprechenden RTL-Knopf. Wer Inhalte zeitunabhängig oder über verschiedene Endgeräte abrufen möchte, hat alternativ die Möglichkeit, den Streaming-Dienst RTL+ zu nutzen.

Die kostenfreie Version von RTL+ stellt zahlreiche Sendungen aus dem Programm der RTL-Gruppe bereit, die nach der TV-Ausstrahlung für mindestens sieben Tage online verfügbar sind. Für den Zugriff ist lediglich eine Registrierung erforderlich. Live-Übertragungen sind hingegen nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement der „Basic“-Variante möglich, das aktuell ab 5,99 Euro pro Monat angeboten wird (Stand: September 2025). Weitere Informationen zu den aktuellen Angeboten sind auf der offiziellen Website von RTL+ verfügbar.

„Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ ist eine Produktion von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Potatohead Pictures im Auftrag von RTL Deutschland.

Gibt es eine Wiederholung von „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“?

Eine Wiederholung von „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ im linearen TV-Programm hat der Sender bisher nicht angekündigt. Doch auch in dieser Hinsicht können Sie auf RTL+ vertrauen – die Show bleibt noch für geraume Zeit zum Streamen verfügbar.