„Drei gegen Einen – Die Show der Champions“: Sendetermine, Übertragung und Teilnehmer

In der RTL-Primetime-Show „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ treten Tim Mälzer, Jens „Knossi“ Knossalla und Elton als Team gegen erfahrene Profisportler und Rekordhalter an. Dabei stellen sie sich unterschiedlichsten Herausforderungen – von sportlichen Höchstleistungen bis hin zu anspruchsvollen Geschicklichkeitsaufgaben. Moderiert wird das Format von Laura Wontorra.

Das Konzept der Sendung sieht vor, dass die drei Promis in jeder Runde gegen einen Experten in seiner Spezialdisziplin antreten. Ziel ist es, gemeinsam Vorteile für die letzte Herausforderung zu gewinnen. Allein sind die Aufgaben kaum zu bewältigen, weshalb von den Kandidatinnen und Kandidaten Teamwork gefragt ist.

Wie läuft die Übertragung von „Drei gegen Einen - Die Show der Champions“ im TV und Stream? Alle Infos rund um Sendetermine, Teilnehmer und Wiederholung gibt es hier.

„Drei gegen Einen“: Sendetermine auf RTL

Staffel 1 von „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ umfasst eigentlich vier ganze Folgen. Allerdings gibt es im Free-TV auf RTL ausschließlich Folge 3 und 4 zu sehen. Die ersten zwei Folgen standen bereits im Voraus beim hauseigenen Streaming-Dienst RTL+ zum Abruf bereit.

Hier haben wir die Sendetermine von „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ auf RTL für Sie aufgelistet:

Folge 3: Samstag, 22. März 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4: Samstag, 29. März 2025, 20.15 Uhr, RTL

Auf RTL+ stehen die Folgen jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.

Immer einen Tag vor „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ läuft übrigens Staffel 18 von „Let‘s Dance“ bei RTL über die Bildschirme.

Übertragung von „Drei gegen Einen“ im TV und Stream

Der Sender RTL zeigt die dritte und vierte Folge von „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“. Zeitgleich zur TV-Ausstrahlung laufen die Folgen auch im kostenpflichtigen Live-Stream bei RTL+.

Die ersten beiden Episoden wurden nicht im Fernsehen ausgestrahlt, sondern sind exklusiv bei RTL+ verfügbar. Für den Zugriff ist mindestens das kostenpflichtige Basic-Abonnement von RTL+ erforderlich, das ab 5,99 Euro pro Monat erhältlich ist.

„Drei gegen Einen – Die Show der Champions“: Teilnehmer und Challenges

In den ersten beiden Shows müssen Elton, Tim Mälzer und Knossi jeweils zehn Herausforderungen meistern. In den Shows 3 und 4 warten insgesamt neun Aufgaben auf die drei TV-Persönlichkeiten. Wir haben für Sie eine Übersicht aller Teilnehmer und Challenges aus den Episoden 3 und 4 von „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ zusammengestellt:

„Drei gegen Einen“: Teilnehmer und Challenges in Folge 3

Challenge 1: „Badminton“ gegen Mira Tai Loi (9) – Hamburger Meisterschafts-Gewinnerin

Challenge 2: „Axtwerfen“ gegen Harald Schuster – Deutscher Meister Einzel und Vizemeister DM Team 2024

Challenge 3: „Sumo Ringen“ gegen Ichinojo Takashi –Sieger des Top Division Championship 2022

Challenge 4: „Nicht lang fackeln“ gegen Christopher Lindenberg (16) – Juniorenrekordhalter in der Disziplin „Images“

Challenge 5: „Parkour“ gegen Border Collie Ninja mit Dominik Arend – Gewinner Top Dog Germany 2023 und Petfluencer 2022

Challenge 6: „Blindenfußball“ gegen Serdal Celebi – Deutscher Meister und ehemaliger Nationalspieler

Challenge 7: „Baggern“ gegen Robin Müller – amtierender Europameister

Challenge 8: „Kegeln“ gegen André Laukmann – 20-facher Weltmeister im Sportkegeln

Challenge 9: „Steine heben“ gegen Sandra Bradley – aktuelle und vierfache „Germanys Strongest Woman“

Knossi und Tim Mälzer beim Versuch, gegen Serdal Celebi im Blindenfußball bei „Drei gegen Einen – Die Show der Champions" zu gewinnen. Foto: RTL

„Drei gegen Einen“: Teilnehmer und Challenges in Folge 4

Challenge 1: „Basketball“ gegen Svenja Brunckhorst – Olympiasiegerin im 3x3 Basketball 2024

Challenge 2: „Tetris“ gegen Alex Thach (15) – mehrfacher Tetris-Rekordhalter und aktueller Weltmeister

Challenge 3: „Pirouetten“ gegen Denise Biellmann, Eiskunstläuferin – elffache Profiweltmeisterin und Europameisterin im Einzellauf

Challenge 4: „Exit“ gegen Fabian Saal – zweifacher Weltrekordmeister im Gedächtnissport

Challenge 5: „Würfelturm“ gegen Maximiliano Pugliese – Weltrekordhalter, Europa- und Deutscher Meister

Challenge 6: „Schlammfußball“ gegen Felix Kroos – Fußball-Experte und ehemaliger Fußballer

Challenge 7: „Minigolf“ gegen Yannick Müller – amtierender doppelter Europameister

Challenge 8: „Kartoffeln schälen“ gegen Maria Clahsen – schält hauptberuflich seit elf Jahren Kartoffeln

Challenge 9: „Seilspringen“ gegen Lilith Schultheis – Rekordhalterin und Europameisterin 2024

Elton, Tim Mälzer und Knossi treten bei „Drei gegen Einen" gegen den amtierenden doppelten Europameister im Minigolf Yannick Müller an. Foto: RTL

Wiederholung von „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ im TV und Stream

Wer am 22. und 29. März 2025 um 20.15 Uhr keine Zeit hat, kann die Show auch zu einem späteren Zeitpunkt bei RTL in der Wiederholung sehen. Die Folgen werden jeweils ein paar Stunden nach der ursprünglichen Ausstrahlung mitten in der Nacht wiederholt. Die Wiederholungstermine im Überblick:

Folge 3: Sonntag, 23. März 2025, 02.30 Uhr: RTL

Folge 4: Sonntag, 30. März 2025, 03.00 Uhr: RTL

Im Stream bei RTL+ können die Folgen ebenfalls nachträglich abgerufen werden.