"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" 2023 im TV: Sendetermine des Klassikers

Auch 2023 ist "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zur Weihnachtszeit im TV zu sehen. Sendetermine, Handlung und alle Infos zur Übertragung im Stream gibt es hier.

Manche Dinge gehören einfach zur Weihnachtszeit. Dazu zählt neben dem Plätzchenbacken und dem Aufstellen des Weihnachtsbaums für viele auch das Schauen des Weihnachts-Klassikers "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Bereits seit 1973 ist die deutsch-tschechische Produktion zur besinnlichen Jahreszeit im deutschen Fernsehen zu finden. Diese Tradition wird auch in diesem Jahr fortgesetzt.

Wann sind die Sendetermine von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" 2023? Welche Sender übertragen den Klassiker? Und worum geht es in dem Film überhaupt? Die Antworten auf all diese Fragen finden Sie hier bei uns.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im TV: Sendetermine 2023

Mit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" verhält es sich zur Weihnachtszeit ein wenig wie mit "Dinner for One" an Silvester: Wer den Film einmal verpasst hat, muss nicht traurig sein. Denn er wird immer wieder auf verschiedenen Sendern gezeigt. Und da die (Vor-)Weihnachtszeit doch recht lang ist, kommen so einige Sendetermine für den Weihnachts-Klassiker zusammen. Los geht's dieses Jahr am 3. Dezember.

Das sind die Sendetermine von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" 2023:

3. Dezember 2023, 15:00 Uhr, ARD

10. Dezember 2023, 12:30 Uhr, hr

10. Dezember 2023, 14:00 Uhr, RBB

10. Dezember 2023, 15:40 Uhr, SWR

16. Dezember 2023, 12:35 Uhr, NDR

17. Dezember 2023, 15:50 Uhr, MDR

24. Dezember 2023, 13:15 Uhr, ARD

24. Dezember 2023, 15:05 Uhr, NDR

24. Dezember 2023, 20:15 Uhr, WDR

25. Dezember 2023, 9:40 Uhr, ARD

25. Dezember 2023, 16:35 Uhr, MDR

25. Dezember 2023, 23:00 Uhr, SWR

26. Dezember 2023, 16:35 Uhr, RBB

31. Dezember 2023, 12:00 Uhr, KiKa

31. Dezember 2023, 20:15 Uhr, hr

6. Januar 2024, 11:15 Uhr, BR

Handlung von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Worum geht es im Weihnachtsfilm?

Wie sich am Namen des Märchens bereits leicht erkennen lässt, handelt es sich bei "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" um eine Abwandlung des Aschenputtel-Märchens der Gebrüder Grimm. Die Geschichte stammt von der tschechischen Schriftstellerin Božena Němcová. Es geht wie im Original um ein junges Mädchen, das unter der Tyrannei ihrer Stiefmutter und Stiefschwestern leidet. Sie bekommt durch ihr zufälliges Treffen mit einem Prinzen jedoch die Chance darauf, ihr Schicksal zu ändern. Das gelingt ihr dann auch mit der Hilfe dreier verzauberter Haselnüsse und tierischer Unsterstützung.

Besetzung von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Das sind die Darsteller des Films

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" stammt aus dem Jahr 1973. Damals wurde der Film als Kooperation zwischen der DDR und der damaligen Tschechoslowakei gedreht. Unter den Darstellern finden sich daher sowohl deutsche als auch tschechische Schauspieler.

Das ist die Besetzung von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel":

Rolle Schauspieler Aschenbrödel Libuše Šafránková Prinz Pavel Trávníček Stiefmutter Carola Braunbock Dora Dana Hlaváčová König Rolf Hoppe Königin Karin Lesch Präzeptor Jan Libíček Knecht Vinzek Vladimir Mensik Jäger Milos Vavruska Kamil Vítězslav Jandák Vitek Jaroslav Drbohlav Wirtschafterin Míla Myslíková Küchenjunge Jiří Růžička

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im Stream auf Netflix und Amazon Prime Video

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wird in der Weihnachtszeit vielfach im TV wiederholt. Wer sich aber lieber selbst aussuchen möchte, wann er den Film sieht, der kann auch auf einen Stream zurückgreifen. Wie schon im vergangenen Jahr, wird "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auch 2023 wieder sowohl auf Netflix als auch auf Amazon Prime angeboten. Wer also über ein Netflix-Abo verfügt bzw. Prime-Mitglied ist, der kann den Film aus dem Jahr 1973 auch ganz modern streamen.