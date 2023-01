Dschungelcamp 2023: Bolo-Gate sorgt für Stress zwischen Gigi und Claudia

Mit Bolo-Gate haben Claudia Effenberg und Djamila Rowe für Zündstoff im Camp gesorgt. Das Thema erhitzt besonders das Gemüt von Gigi Birofio. Aber auch andere Camper zeigen sich enttäuscht.

An Tag 13 im Dschungelcamp kam die Wahrheit über die mittlerweile berüchtigtste Bolognese bei RTL, wenn nicht im ganzen deutschen TV, auf den Tisch. Die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen hatten bei der Verkündung des Rauswurfs von Jana URKRAFT Pallaske bereits Vorarbeit geleistet, als sie Claudia Effenberg das Bolo-Gate wieder in Erinnerung riefen.

Die Müchnerin hatte gemeinsam mit Djamila Rowe bei einer Schatzsuche Chips-Tüten für alle Camper erspielt. Im Übermut gaukelte sie den anderen Kandidaten jedoch vor, dafür das Angebot einer Bolognese ausgeschlagen zu haben. Es war als kleine Retourkutsche für Cosimo Citiolo und Gigi Birofio gedacht, die nach einer Challenge die vier für das Camp erspielten Eier freiwillig herausrückten und sich dafür zu zweit eine saftige Pizza schmecken ließen.

Zwei Männer und eine Pizza: Gigi Birofio (l.) und Cosimo Citiolo mussten bei diesem Anblick nicht lange überlegen. Foto: RTL

So weit, so gut. Doch wurde die Flunkerei dann nicht mehr aufgelöst. Einige der Camper ließen Claudia für ihren vermeintlich selbstlosen Bolo-Verzicht hochleben. Lediglich Cosimo und Lucas Cordalis waren bereits eingeweiht. Jolina Mennen, Cecilia Asoro, Papis Loveday und Gigi sollten nun aber auch erfahren, dass sie lediglich an der Nase herumgeführt wurden.

Dschungelcamp 2023: Bolo-Gate kommt auf den Tisch - Claudia bietet Entschuldigung an

Während Claudia für wohl durchaus unangenehme Einzelgespräche plädierte, wollte Djamila die Sache allerdings möglichst schnell hinter sich bringen. "Gigi, du hast das mitbekommen mit der Bolognese? Es gab kein Angebot", wandte sich die Dschungel-Nachrückerin kurz und bündig an den Schwaben. Claudia fügte hinzu: "Wir wollten einfach nur einen Gag machen. Wir haben uns nichts dabei gedacht!"

Doch beim pizza-geschädigten Gigi kam das nicht gut an. "Witzig ist was anderes", stellte er klar und sorgte auch dafür, dass das Bolo-Gate der ganzen Runde serviert wurde. So breitete Claudia die ganze Geschichte noch einmal vor allen aus und endete mit dem Hinweis: "Wir wollten euch eine Retourkutsche geben, war vielleicht nicht okay von uns. Da können wir uns auch gerne entschuldigen, wenn ihr das möchtet!

Das wiederum war das Stichwort für Djamila, die sich nicht so einfach vor den Karren spannen lassen wollte: "Naja, eigentlich war es ja deine Idee, aber wir haben es beide gemacht. Jetzt muss aber mal Ende sein, denn ich höre seit Tagen nur noch Pizza und Bolognese!" Und das kann im Dschungel ganz schön auf den Magen schlagen.

Dschungelcamp 2023: Gigi sieht Bolo-Gate als "Provokation" an

Zu den Akten gelegt war Bolo-Gate damit aber noch lange nicht. Denn auch Papis hatte einiges, was ihm auf dem Herzen lag. Er sei menschlich enttäuscht, verdeutlichte das Model: "Ich habe echt gedacht, moralisch sehr geil von euch gemacht. Das hat mich so mitgenommen. Es wäre schön gewesen, wenn ihr das direkt danach gesagt hättet!"

Dann wäre Bolo-Gate wohl niemals zu einem so großen Skandal hochgekocht. So aber droht eine Spaltung im Camp. Denn Gigi machte Claudia unter vier Augen klar: "Für mich war das eine Provokation. Deswegen gehen wir uns einfach aus dem Weg!" Eine echte Herausforderung im Dschungel.

Claudia merkte spätestens jetzt, dass ihr vermeintlicher Scherz nach hinten losgegangen war. Im Gespräch mit Djamila schimpfte sie: "Ich hätte ja auch sagen können, die Pizza habt ihr ja wirklich gegessen. Was ist jetzt schlimmer? Wenn man jemand veräppelt oder wirklich etwas isst?"

Zur Rede gestellt: Gigi Birofio und Claudia Effenberg haben Redebedarf wegen Bolo-Gate. Foto: RTL

Dschungelcamp 2023: König Filip staunt über Claudias Verhalten nach der Lüge

Schließlich brachte Cecilia das Thema am Lagerfeuer noch einmal zur Sprache. "Ihr habt ihnen so ein schlechtes Gewissen mit der Pizza gemacht, und dann kommt ihr mit der Bolognese", warf die Reality-TV-erprobte Camperin den beiden Bolo-Gate-Auslöserinnen vor.

Doch damit ebnete sie nur den Weg zu einer weiteren emotionalen Bolo-Diskussion, die es wohl in jeden Dschungelcamp-Rückblick schaffen wird. Und Material für die kommenden IBES-Folgen bieten dürfte.

Auch in der RTL-Sendung "Die Stunde danach" wurde die Bolognese noch einmal durchgekaut. Dabei zeigte sich Filip Pavlovic vor allem von Claudia enttäuscht und war zugleich erstaunt: "Sie lügt so krass, dass sie ihre eigene Lüge glaubt."

Was ihm besonders aufstößt: "Sie verzieht keine Miene. Unangenehm." Zugleich bewies der amtierende Dschungelkönig aber Humor und stellte fest: "Aber Respekt, dass eine Bolo mehr Sendezeit hat als Lucas Cordalis."