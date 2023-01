Dschungelcamp 2023: Gigi bei der "Alptraumfahrt" - sind das noch Käfer oder schon "Dinosaurier"?

Apollo lässt grüßen: An Tag 11 werden Papis, Lucas und Gigi in Raketen-Käfige gepfercht, doch nicht Sauerstoffmangel ist das Problem, sondern fieses Krabbelgetier.

Krabbel- und Ekelalarm an Tag 11 im Dschungelcamp 2023 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES) - Infos zu allen Sendeterminen von Staffel 16 lesen Sie hier. Für drei Teilnehmer der noch verbleibenden Kandidatinnen und Kandidaten beim Dschungelcamp hat sich RTL etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Eine Prüfung als Hommage an die berühmten drei Astronauten von Apollo 11. Nur ist dieser Fall ein wenig anders gelagert. Denn Lucas Cordalis, Papis Loveday und Gigi Birofio kämpfen nicht gegen Außerirdische oder Sauerstoffmangel, sondern gegen fiese Insekten und allerlei sonstige Schalentiere, oder sind das schon "Dinosaurier"?

Tag 11 im Dschungelcamp 2023: Wer muss zur Dschungelprüfung antreten?

Mit von der Partie sind Lucas Cordalis, Gigi Birofio und Style-Ikone Papis Loveday. Während sich Papis als engagierter Tröster am Lagerfeuer mit Hang zum Moral-Apostel aufgeschwungen hat, stehen Lucas und Gigi mitunter wegen Ego-Vorwürfen in der Schusslinie. Nicht für beide gleichermaßen erwartbar. Denn anders als Schwaben-Macho Gigi, der mit der "Pizza-Gate"-Affäre seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter gegen sich aufgebracht hat und sich auch sonst bislang noch nicht als Freund von gepflegtem Teamgeist hervorgetan hat, sieht sich der Mallorca-Schlagerstar und Ehemann von Daniela Katzenberger in eine ganz falsche Ecke gestellt.

Nach ein paar harmlosen Sex-Anspielungen, über die man aus dem Munde Gigis nur achselzuckend geschmunzelt hätte, musste sich der anständige Lucas in Camp und Netz heftige Kritik anhören. Gegenüber Kandidatin Djamila Rowe weigerte er sich zudem nach einer vorhergegangenen Nachtwache erneut am nächtlichen Lagerfeuer Platz zu nehmen. Wie kann er es wagen, der Lucas? Er wird sich also ranhalten müssen und versuchen mit Sternen wieder Sympathien einzuspielen, wenn er sich wirklich Papas einstige Krone aufsetzen will.

Dschungelcamp 2023: Welche Prüfung hat sich RTL an Tag 11 ausgedacht?

RTL hat in einer ersten Preview einen kurzen Ausschnitt gezeigt, der für Papis, Lucas und Gigi nichts Gutes ahnen lässt. Übereinander - Papis unten, in der Mitte Lucas und oben Großschnauze Gigi - sind sie dort in beengten Käfigen einer mindestens 6 Meter hohen Raketen-Apparatur zu sehen, die Stück für Stück mit 70tausend ekligen Insekten, Schlangen und Schalentieren geflutet wird, genauer: Es beginnt mit Nashornkäfern, wie das Moderatoren-Team um Sonja Zietlow und Jan Köppen amüsiert von der Seitenlinie einwirft. Von unten nach oben müssen Sterne aus kleinen, an die Käfige der Rakete angeschlossene Kabinen gefischt bzw. zunächst herausgedreht werden. Das Problem: Überall stören sich kleine bis große Dschungelbewohner - Python oder Krabben mit riesigen Schnapparmen - an den Eindringlingen mit fünf Fingern.

Die ganze Idee ist angelehnt an die Raumfahrtmission der Apollo 11. Bis auf günstige Zahlenspiele gibt RTL mit dem Anlass der Raumfahrt-Hommage allerdings noch Rätsel auf. Vielleicht ist es heroischer Mut, der sie alle eint, Raumfahrer... und "Stars" aus dem Dschungel.

Wie schlagen sich die Kandidaten bei der Prüfung?

Erwartbar kitzelig und unangenehm berührt fühlt sich der Zuschauer auf der heimischen Couch, während die Kandidaten unter hektischen Abwehrversuche den unausweichlichen Nahkontakt mit dem Krabbel- und Schlangengetier zu vermeiden suchen. Dass das kaum gelingt, bezeugen Schreie aus allen Käfigen und dann Gigis verzweifelter biologischer Kategorisierungsversuch: "Ey, das sind Dinosaurier und keine Ameisen."

Ey, wer hat überhaupt von Ameisen gesprochen? Gigi hat Glück, dass er oben seinen Dienst verrichten darf, so erspart er sich Papis Rolle in der untersten Etage. Wie die Dschungelprüfung an Tag 11 ausgeht und alles weitere zur Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream der Staffel 16, erfahren Sie heute Abend an derselben Stelle. Los geht's ab 22.15 Uhr.