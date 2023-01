Dschungelcamp 2023: Gigi vergießt Tränen wegen "Perle"

Der Schwaben-Macho verdrückt Tränen wegen seiner "Perle". Das Netz rätselt, ein Freund weiß mehr. Und wie schlägt sich Gigi bei der Dschungelprüfung an Tag 11?

Großspurig ließ Gigi Birofio vor dem Einzug ins Dschungelcamp 2023 vor laufenden RTL-Kameras verlauten, er wolle der Erste sein, der Sex im Dschungel hat. Dass es dazu noch nicht gekommen ist und überhaupt vor lauter veganer Streitlust und Insolvenz-Dramatik in der diesjährigen Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" noch überhaupt keine Erotik aufgekommen ist, mal beiseite gestellt.

Doch dann das: In Folge 10 fiel Gigi's Macho-Nummer für einen Moment in sich zusammen. Nach einem aufreibenden Tag, an dem er und Cosimo die Mitstreiterinnen und Mitstreiter beim "Pizza-Gate" gegen sich aufgebracht hatten und Gigi um einen Spaziergang mit Playboy-Model Cecilia bat, wurde es richtig emotional. Der 23-Jährige konnte nicht mehr an sich halten. Doch der Reihe nach.

Dschungelcamp 2023: Gigis Machogehabe und die "Pizza-Gate"-Affäre

Mit feinfühligem Benehmen und überhaupt einem taktvollen Auftreten hat der Performance des 23-Jährigen im Dschungel bislang wenig zu tun. Immer präsentierte sich der Italo-Schwabe als Großschnauze, die kein Blatt vor den Mund nimmt und mit trockenem Humor und absurder Situationskomik die Lacher garantiert auf ihrer Seite hat. Dass sich immer auch ein leichtes Gefälle auftat, zwischen dem, was Gigi sagte und dem, was er tat, konnten die Zuschauer bereits hier und da ahnen.

Denn seinem markigen Spruch vorab der Show: "Stierhoden? Gib ihm!", ließ der Schwabe genauso wenig Taten folgen wie seiner Sex-Ankündigung. Bei der ersten Dschungelprüfung, läppischer Schweinepenis stand auf dem Speiseplan, übermannte ihn der Würgereiz bevor er überhaupt von dem Dschungel-Schmaus probieren konnte. Auch in einer zweiten Prüfung an Tag 10 zusammen mit Buddy Cosimo konnte Gigi kaum überzeugen. Im Gegenteil, bei der sogenannten "Pizza-Gate"-Affäre tauschte er die magere Camp-Ausbeute von vier Eiern lieber gegen eine leckere Pizza ganz für sich und Cosimo allein. Die Empörung der Bewohner war groß. Hat sich da womöglich doch etwas angestaut? Und was ist mit dem Liebesgeständnis?

Dschungelcamp 2023: "Ich vermisse mein Perle"

Die Stimmung im Camp war einigermaßen düster, als Gigi um einen Spaziergang mit Cecilia bat - und dabei so emotional wurde wie noch nie. "Boah, moruk ich komm gar nicht klar", "was für ein komischer Ort", prangerte er die Verhältnisse im Dschungelcamp an. Als Cecilia - bei der Dschungelprüfung wenig zuvor exzellent abgeliefert - auf die Herausforderungen im Camp zu sprechen kam und ihnen etwas abgewinnen wollte, fühlte sich Gigi nur zu noch mehr Wut herausgefordert: "Ich werd hier komplett behindert, nicht neu."

Dann kam Gigi auf noch etwas anderes zu sprechen, dass ihm anscheinend wie ein Stein auf dem Herz lag: "Ich hab’ gesagt, ich werd’ niemals emotional und so", und auf einmal: "ich bin ehrlich, sie fehlt mir sehr." Die Rede war anscheinend von einer weiblichen Person, einer Sehnsuchts-Dame: "Sie ist mir das Wichtigste momentan im Leben."

In der RTL-Dschungelhütte, die extra für emotionale Angefasstheit geschaffen wurde, verdrückte der einstige Macho dann eine dicke, ehrliche Träne: "Ich vermisse mein Perle, mein kleines Diamant."

Dschungelcamp 2023: Wer ist die Freundin von Gigi? Mitgereister Freund Mike Heiter weiß mehr

Das Netz rätselt währenddessen, um wen es sich bei der "Perle" handeln könnte, die so ganz unerwartet aus dem Hut gezaubert wirkte. Noch bis vor ein paar Tagen hatte Gigi's mitgereister Kumpel Mike Heiter den ausbleibenden Dschungel-Beischlaf in lässiger Manier als Ergebnis fehlender Auswahl beiseite gewischt: "Wenn da jetzt jemand gewesen wäre, der in sein Beuteschema gepasst hätte, dann bin ich mir schon sehr sicher, dass da was passiert wäre." Hä?

Das Portal Promiflash will indessen herausgefunden haben, wegen wem Gigi im Dschungel seine Tränen vergoss. Es soll sich demnach um Dana Feist handeln, eine Influencerin und ehmalige "Love-Island"-Teilnehmerin, die vor allem mit lasziven Bildern auf ihrem Instagram-Account auf sich aufmerksam macht. Als Paar hatten sie sich laut dem Portal vor einer Weile aber noch nicht bezeichnen wollen. "Sie macht mich auch glücklich, aber alles entspannt", hatte Gigi damals erklärt.

Anscheinend hat sich das nun geändert. Der Dschungel ist wohl doch ein Ort, der "Neues" zutage fördert. Mike Heiter hält sich dagegen bedeckt, grinsend gibt er der RTL-Kamera zu verstehen: "Ob er vergeben ist oder nicht, kann ich gar nicht beantworten. Er hat aber anscheinend jemanden und die Person tut ihm gut."

Dschungelprüfung in Folge 11: Kann sich Gigi nach "Pizza-Gate" neue Sympathien einspielen?

Ob sich Gigi neben emotionalen Ausbrüchen und Machogehabe auch in den Dienst des Teams stellen kann, wird unter anderem die heutige Dschungelprüfung zeigen. Zusammen mit Lucas Cordalis und Papis Loveday wird er sich auf eine "Alptraumfahrt", in eine Rakete voller Krabbeltiere und Insekten begeben. Welche Dschungelprüfung sich RTL an Tag 11 für die drei "Astronauten" ausgedacht hat, lesen Sie hier.