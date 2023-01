Dschungelcamp 2023: Lucas Cordalis über Vater Costa - "Den letzten Atemzug habe ich miterlebt"

Rückblick auf Tag 5 im Dschungelcamp 2023: Lucas Cordalis erzählt von seinem Vater Costa und Jana URKRAFT Pallaske holt sechs Sterne.

Tag 5 im Dschungelcamp 2023: Lucas Cordalis spricht im Camp über seinen verstorbenen Vater Costa. Jana URKRAFT Pallaske ist nicht nur naturverbunden, sondern auch schwindelfrei und holt bei der Dschungel-Prüfung sechs Sterne. Und in der Nacht überfallen Killerfrösche das Camp. Ein Rückblick auf Tag 5.

IBES 2023: Lucas Cordalis über den Tod seines Vaters Costa

Bisher hat Lucas Cordalis im Camp kaum über seinen verstorbenen Vater gesprochen: Den Sänger Costa Cordalis, den das RTL-Publikum 2004 zum ersten Dschungelkönig in der Geschichte von IBES gewählt hat. Doch das hat sich jetzt geändert.

Am Lagerfeuer mit Cosimo Citiolo spricht Lucas von dem Tag, an dem sein Vater gestorben ist. "Ich habe meinen Vater immer für unsterblich gehalten", sagt er. "Er hat immer gesagt: Er wird mindestens 110. Der Tod kam ziemlich unerwartet."

Doch bei den letzten Stunden von Costa konnte Lucas dabei sein. "Den letzten Atemzug habe ich miterlebt", sagt er zu Cosimo. Und kurz danach: "Das reißt dir richtig das Herz raus."

"Ich kann das nicht hören", sagt Cosimo zuerst. "Das tut mir so weh." Doch dann schafft er es, die traurige Stimmung mit einem Witz aufzuheitern. Costa Cordalis schaue bestimmt vom Himmel auf Lucas und ihn herunter und denke sich: Was machen die Idioten da?

IBES 2023: Jana URKRAFT Pallaske holt sechs Sterne

"Ich hätte Schiss in der Buxe", sagt Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen und schaut nach oben zu Jana URKRAFT Pallakse. Sie klettert in über 20 Metern Höhe auf dem "Fliesenrad" herum. Ein Rundparcour mit Wippen und Leitern, der an einem Kran befestigt ist, über dem Dschungelboden schwebt und sich dabei dreht.

Bei der Dschungelprüfung an Tag 5 muss man schwindelfrei sein. Man sollte nicht zu oft nach unten schauen und ein gutes Körpergefühl haben. Pallaske ist all das und holt sich nicht nur sechs Sterne, sondern auch den Respekt von Dschungel-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen. Auf dem Weg zurück ins Camp dankt Pallaske dann noch all ihren "Feen, Helfern und Dschungel-Spirits".

Dschungelcamp 2023: Jolina Mennen hat Angst vor Fröschen

Angriff der Killerfrösche: In der Nacht geht ein Schrei durchs Camp. Jolina Mennen hat einen Frosch entdeckt. Bei den Ekel-Prüfungen verzieht Mennen normalerweise keine Mine. Egal, was auf dem RTL-Teller liegt. Doch mit Fröschen scheint sie ein Problem zu haben. "Mir dreht sich komplett der Magen um", sagt sie. "Ich kriege am ganzen Körper kalten Schweiß."

Kurz danach beklagt sich auch Djamila Rowe. Gerade als sie sich schlafen legen wollte, seien Frösche in ihr Bett gesprungen. "Hat die jemand geworfen?", fragt Rowe. "RTL traue ich alles zu."

Morgen geht es weiter im Dschungel: Die Dschungelcamp-Sendetermine 2023 gibt es nämlich täglich.