Dschungelcamp 2023: Familie von Papis Loveday weiß nichts über sein Leben

Papis Loveday outet sich im Fernsehen. Nun zeigt er im Dschungelcamp noch mehr von seinem Inneren und spricht über die belastende Beziehung zu seinem Vater.

An Tag drei im Dschungelcamp 2023 mussten Tessa und Cosimo bei der Dschungelprüfung "Shitstorm" antreten. Da die Prüfung ziemlich in die Hose ging, es gab nur zwei Sterne für die beiden, kamen sie dementsprechend dreckig wieder. Papis Loveday, der an dem Tag Teamchef ist, bringt erstmal nach dem Aufruhr etwas Ruhe in das Camp bei allen Dschungelcamp-Kandidaten: "Es ist nur eine Prüfung. Wir entspannen uns jetzt erst einmal alle." Die anderen Dschungelcamp-Teilnehmenden sind sofort von Papis Gespür für das Team und seiner Autorität beeindruckt.

Dschungelcamp 2023: Papis kämpft mit den Tränen als er über seinen Vater spricht

Jolina Mennen lobt daraufhin Papis auch sofort: "Ich weiß nicht, wie ich reagiere, wenn ich so ein Scheißprüfung machen muss, aber das war gerade ein bisschen viel Chaos. Deine Ansage war eine 10 von 10. Du hast auch eine gute Autorität" Papis wird daraufhin etwas verlegen: "Ich bin nicht gewöhnt, Komplimente zu bekommen. Normalerweise mache ich immer die Komplimente." Woher seiner Meinung nach diese Autorität kommt, erzählt der Dschungelcamp-Kandidat dann auch gleich: "Ja, diese Autorität kommt von meinem Vater. Mein Vater ist Militärarzt." Doch wenn er an seinen Vater denkt, wird das Model emotional. "Ich muss zugeben, ich rede nicht oft von meinem Vater. Er war auch nicht sehr oft da als Vater für mich. Habe ich einen Vater vermisst? Eine maskuline Figur hat mir als Kind sehr gefehlt. Und ich hätte mir gewünscht, dass er mich anruft und fragt: 'Na, wie geht es dir? Alles gut?' oder 'Ich bin stolz auf dich' oder einfach mehr von innen.... ich will mehr Liebe.... ich weiß nicht", erzählt Papis weiter, während er mit den Tränen kämpft. "Aber wenigstens habe ich diese Autorität, also etwas von ihm bekommen und ich glaube da bin ich auch ein bisschen stolz drauf." Zum Schluss sagt er dann "Es wird alles gut werden." und schließt damit das Thema.

Papis Loveday erzählt am Dschungelcamp-Lagerfeuer über seine Familie - die wissen nichts von seinem Leben

Bereits an Tag zwei im Dschungel erzählt Papis Loveday mehr aus seiner Vergangenheit, weil Gigi neugierig ist und mehr über ihn erfahren will. Auch da kam bereits heraus, dass das Verhältnis zu seinem Vater etwas schwierig ist. Zunächst erzählt der Topmodel-Coach über seine Familie und Werdegang: "Mein Vater hat drei Frauen und wir sind 26 Kinder." Gigi ist zunächst über die vielen Kinder sprachlos und meint dann nur, dass es in einer großen Familie immer Probleme gäbe. "Ja, deswegen bin ich auch von Senegal nach Frankreich", so Papis und bezieht sich zunächst auf seine Sportlerkarriere. "Ich habe eine Anfrage aus Mailand bekommen, um Model zu werden. Dann habe ich den Job akzeptiert in Mailand", berichtet er weiter. Und so begann Papis Modelkarriere. Er modelte für Gucci, Armani, Cavalli und verdiente "schön Geld". Aber seiner Familie hat er nicht erzählt, dass er modelt. "Ich habe das versteckt, weil es nicht gut gesehen worden wäre in Senegal, wenn ein Mann Model ist. Das habe ich geheim gehalten vor meiner Familie, weil es meine Familie nicht akzeptieren würde. Mein Stamm ist sehr konservativ. Die sind Jäger, die sind antik, die sind sehr männlich."

Dschungelcamp 2023: Papis Loveday berichtet über seine schwierige Situation mit seiner Familie und seinem Heimatland

Er hat viel und hart gearbeitet, seiner Mutter ein Haus gekauft, das Haus seines Vaters renoviert. Er wollte sie stolz machen. "Ich mache alles für meine Familie, für meine Mutter, meinen Vater, für meine Halbbrüder." Aber dennoch ist die Akzeptanz für Papis und seinen Lebensstil schwierig: "Es gibt immer noch die Homophobie in Senegal und ich möchte keine Schande sein für meine Mama. Ich habe mich nicht bewusst dafür entschieden, schwul geboren worden zu sein. Wenn ich in Senegal mich so anziehen würde wie hier auf dem Red Carpet, ich würde sofort dort ins Gefängnis kommen." Gigi merkt sofort, dass Papis zwar nach außen strahlt, auch im Dschungelcamp, er aber im Inneren sehr traurig ist und da scheint sie recht zu haben, denn Papis sagt selbst, dass er das Gefühl nicht kenne, auf sich selbst stolz zu sein und das sehr wehtun würde.

Bereits bei Promi Big Brother öffnete sich Papis Loveday langsam der Öffentlichkeit und outete sich dort sogar. Es scheint fast so, als ob er sich mit jedem TV-Format noch mehr öffnen und Einblicke zu geben scheint, denn über sein Privatleben ist ansonsten sehr wenig bekannt. Wir sind gespannt, was im Lagerfeuer am Dschungelcamp noch von sich erzählen wird.

