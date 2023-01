Dschungelcamp 2023: Vegane Prüfungen? Anouschka Renzi äußert sich zum Streit

Sollte es vegane Prüfungen geben? Über diese Frage haben bei "Der Stunde danach" Olivia Jones und Anouschka Renzi gesprochen. Ein Rückblick auf die Diskussion.

Sollte es vegane Dschungel-Prüfungen geben? Über diese Frage haben die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerinnen Olivia Jones und Anouschka Renzi bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus - Die Stunde danach" diskutiert. Der Auslöser dafür war der Sojabohnenstreit zwischen Verena Kerth und Jana URKRAFT Pallaske aus Folge 3 und 4. Ein Rückblick auf die Diskussion.

IBES 2023: Der Bohnenstreit zwischen Pallaske und Kerth

An Tag 3 im Dschungel lagen die Nerven blank. Cosimo Citiolo und Tessa Bergmeier erspielten nur zwei Sterne und RTL servierte zum Abendessen am Lagerfeuer Krokodilfuß. Ein Gericht, das Verena Kerth so eklig fand, dass sie lieber die Beilage gegessen hätte: Edamame, Sojabohnen. Doch die Sojabohnen hatten sich schon Jana URKRAFT Pallaske und Tessa geschnappt, die beiden Veganerinnen im Camp.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Dass sie vegan leben, hatten Pallaske und Tessa vorab bei RTL angemeldet und auch den anderen Campern mitgeteilt. Kerth beschwerte sich trotzdem bei ihnen. Und plötzlich eskalierte die Situation. Die sonst so friedliche Pallaske sagte zu Kerth: "Endlich spricht du es einmal an und sagst es nicht nur hinter meinem Rücken." Kerth und Pallaske warfen sich gegenseitig "Regelverstöße" vor. Die Wörter "Madamchen" und "Psycho-Show" fielen.

Dschungelcamp 2023: Ist die Essensverteilung gerecht?

Seit dem Sojabohnenstreit diskutiert das Camp immer wieder über die Essensverteilung. Hätten Tessa und Pallaske die anderen Camper fragen sollen, ob sie die Sojabohnen nehmen dürfen? Auch, wenn klar war, dass sie kein Fleisch essen? Ist es fair, dass die Veganerinnen bei den Ekelprüfungen nicht mitmachen, wenn Warzenschweinhoden, Fischaugen und Kudupenis auf dem RTL-Teller liegen? Mittlerweile kann man fast davon sprechen, dass sich im Camp ein Team Pallaske und Team Kerth gebildet hat.

IBES 2023: Anouschka Renzi über die Ekelprüfungen

Auch bei der vierten Folge von der "Stunde danach" wurde über fleischfreie Ekel-Prüfungen diskutiert. Die Schauspielerin und IBES-2022-Teilnehmerin Anouschka Renzi sagte: "Ich verstehe nicht, warum es keine Prüfungen für Veganer gibt, die genauso ekelig sind." Olivia Jones fiel als veganes Ekel-Essen sofort die Kotzfrucht ein. Daraufhin meldete sich auch Angela Finger-Erben zu Wort, die zusammen mit Jones die "Die Stunde danach" moderiert. "Die Kotzfrucht ist das schlimmste überhaupt", sagte Finger-Erben. "Als ich die einmal gerochen habe, musste ich mich fast wirklich übergeben."

Andererseits, sagte Finger-Erben, hätten die meisten Dschungel-Prüfungen etwas mit Tieren zu tun. Renzi ruderte daraufhin zurück und sagte, dass sie es nicht in Ordnung finde, wenn die Veganer gar keine Prüfungen machen und nur im Camp herumsitzen. Olivia Jones konterte: Wenn jemand sage "Das ist meine Grenze" und bei allen anderen Prüfungen mitmache, sei das eine Entscheidung, die man akzeptieren müsse.

Am Ende kann vermutlich nur RTL darüber entscheiden, ob es bei IBES irgendwann nur noch vegane Ekel-Prüfungen geben wird. Der Streit, den das Thema im Camp auslöst, spricht wohl eher dagegen.

Wann die nächste Folge Dschungelcamp kommt, lesen Sie in unserer Sendeübersicht nach.