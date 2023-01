Dschungelcamp 2023: Fake-Vorwürfe gegen Lucas - ist alles nur gespielt?

Ein Streit im Dschungelcamp eskaliert und Fake-Vorwürfe gegen Lucas werden laut. Doch empfinden das die Dschungelcamp-Zuschauer?

An Tag 12 eskaliert ein Streit so richtig im Dschungelcamp und die große Frage ploppt auf - auch bei den Zuschauern auf Twitter - ob Lucas Cordalis "fake" ist.

Alles fing damit an, dass Cecilia Asoro gehen musste. Die Stimmung im Camp war am Boden und Gigi Birofio sauer, dass seine engste Vertraute gehen muss und nicht Claudia Effenberg, die die ganze Zeit rumjammere. Er fährt sie an und Lucas ist sauer und beschwert sich bei Cosimo Citolo über Gigi, dass das Verhalten gar nicht ginge. Gigi sieht es letzten Endes selbst ein, bittet bei Claudia um Verzeihung und er, Lucas und Papis Loveday ziehen frohen Mutes in die Dschungelprüfung.

Papis Loveday und Lcuas Cordalis in einer Essensprüfung im Dschungelcamp. Foto: RTL

Dschungelcamp: Nach der Dschungelprüfung bricht der Streit zwischen Lucas, Papis und Gigi los

Die Essensprüfung läuft ordentlich, auch wenn sie besser hätte laufen können. Lucas Cordalis kaut im Schneckentempo auf Anus und Hoden herum, dass man als Zuschauer tatsächlich fast einschläft, während Papis alles ratzfatz runterbekommt. Einen Stern bekommen die drei aber nur, wenn beide aufessen. Gigi schafft die Hühnerherzen mit Papis ohne Probleme und die Getränke schaffen alle zu drei schlucken. Folglich gibt es fünf von sieben Sternen. Papis, der alles geschafft hat und sogar Schwein, das er normalerweise aus religiösen Gründen nicht isst, püriert für das Team trinkt, ist dementsprechend enttäuscht - verständlicherweise.

Und auch Gigi ist betrübt. Als dieser im RTL-Interview gefragt wird, woran es lag, dass sie nur fünf und keine sieben Sterne erhalten haben, meint er nur "Lucas konnte nicht schlucken, das ist schon ärgerlich. Es hätten sieben Sterne sein können". Eigentlich nur eine Wiederholung von Lucas Worten, die aber das Fass zum Überlaufen bringt und die "Fake-Vorwürfe" in Gang setzt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Dschungelcamp 2023: Spielt Lucas Cordalis nur den "Netten" im Camp?

Anschließend merkt man richtig, dass es in Costa Cordalis Sohn zu brodeln beginnt: "Man gewinnt und verliert als Teams. Ich könnte jetzt auch 1000 Sachen über euch sagen, mache das aber nicht." Das wollen Papis und Gigi so nicht stehen lassen, fragen nach, was er meine und er solle doch ehrlich sagen, was er denkt. Er solle doch nicht immer nur nett sein, wenn er anders denkt. Da beide aber so aufgebracht sind, dringen sie zu Lucas nicht durch, der sich nur mit "Ich suche immer nach dem Guten" verteidigt.

Die beiden gehen, nachdem Lucas noch weiter Interviews gibt, ins Camp zurück. Lucas, der nachträglich folgt, versucht die beiden bei den anderen Dschungelcamp-Bewohnern und Bewohnerinnen schlecht zu machen, was Papis und Gigi richtig zum Ausrasten bringt. "Du bist falsch! Sprich mich nicht mehr an!" und "Erzähle halt wie es wirklich war! Du spielst so das Opfer!" brechen aus Papis und Gigi raus. Danach geraten Lucas und Gigi so aneinander, dass man schon fast eine Faust nach Lucas Aussage "Denk an deine Erziehung!" fliegen sieht. Auch ein Vermittlungsversuch von Jolina Mennen schlägt fehl, die wieder Frieden im Dschungelcamp schaffen will. In der Dschungelcamp-Wiederholung auf RTLPlus oder im kurzen Ausschnitt bei RTL, sehen sie noch einmal den Streit, der alles zum Eskalieren bringt.

Dschungelcamp: Was sagen Peter Klein und Cecilia Asoro zu den Fake-Vorwürfen gegen Lucas?

Gut, fassen wir zusammen: Der Unmut von Papis und Gigi ist verständlich, da Lucas echt keine Glanzleistung beim Essen abgeliefert hat. Danach reagiert Lucas über, da er alles etwas zu eng sieht. Gleichzeitig ist der extrem emotionale Ausbruch von Papis und Gigi auch etwas heftig. Lucas scheint abzuwägen, was er sagt und was nicht - kann man jetzt schlecht und falsch, oder auch als durchdacht empfinden, weil vielleicht nicht immer alles gleich rausmuss. Lucas Darstellung im Camp bzw. dass er versucht, die anderen auf seine Seite zu ziehen? Auch nicht glücklich. Also beide Seiten haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Aber ist Lucas nun wirklich fake?

Dschungelcamp 2023: Papis Loveday ist sauer auf Lucas Cordalis Foto: RTL

Laut Schwiegerpapa Peter Klein, ist er es definitiv nicht, wie er in "Dschungelcamp - Die Stunde danach" im Interview erzählt: "Lucas ist ein sehr bedachter Mensch, aber nicht fake." An der Kautechnik müsse er aber arbeiten. Auch Cecilia, die an diesem Tag gehen musste, meint: "Für mich ist Lucas gar nicht fake!" Beim Streit könne sie aber beide Seiten verstehen. Und sie habe Lucas auch oft angesehen, wenn ihm etwas nicht gepasst habe und gefragt, warum er es nicht anspreche. Er habe aber nur seinen Teil gedacht, weil er es nicht eskalieren lassen wollte. Das sei aber nicht fake für sie, erzählt Cecilia im RTL-Interview. Da stimmt ihr Peter Klein zu.

Dschungelcamp 2023: Empfinden die Zuschauer Lucas Cordalis als fake?

Während die RTL-Zuschauer, zu 68 Prozent "ja" finden, sind die Dschungelcamp-Zuschauer auf Twitter zwiegespalten, auch wenn die Tendenz eher leicht Richtung "fake" geht. Von "Ich sag's, wie es ist. Ich bin Team Papis und Gigi. Ist mir egal, wie die über das Ziel rausgeschossen sind. Ich wäre angesichts von Lucas' Selbstdarstellung auch ausgerastet. Diese Opferrolle regt mich auf", über "Ich bin kein Lucas Fan, aber er hat nicht gelogen. Er hat doch alles offen gesagt, was soll er denn noch sagen?" bis hin zu "Im #Dschungelcamp hat im Endspurt #Gigi es geschafft das ich ihn unsympathisch finde" ist alles dabei. Aber auch solche Meinungen sind dabei: "Jetzt bin ich endlich drauf gekommen, was mich so an Lucas stört: Der verhält sich so, als hätte er einen Anspruch auf die Krone, und das nervt gewaltig."

Letzten Endes werden wir sehen, welche Meinung sich durchsetzt - anhand davon, wie lange die drei Kandidaten im Dschungelcamp bleiben und ob einer der drei Dschungelkrone holt. Für die Zuschauer war es aber auf jeden Fall mal eine Abwechslung zum "Bolognese Gate" von Claudia Effenberg.