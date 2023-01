Dschungelcamp 2023: Oliver Pocher kommentiert Streit zwischen Pallaske & Kerth

Zoff um die Bohne: Im Dschungelcamp 2023 gerieten Jana URKRAFT Pallaske und Verena Kerth aneinander. Was Oliver Pocher und Marc Terenzi dazu sagen, lesen Sie hier.

Eigentlich ruht sie tief in sich, meditiert und gibt Atemtipps: Die Schauspielerin Jana URKRAFT Pallaske . Doch an Tag 3 im Dschungelcamp 2023 gab es Stress. Pallaske und Moderatorin Verena Kerth gerieten aneinander. Es ging: um Bohnen.

Jana URKRAFT Pallaske gegen Verena Kerth: Was ist passiert?

Jana URKRAFT Pallaske und Tessa Bergmeier essen kein Fleisch. Das haben sie vorher bei RTL angemeldet. Statt den erspielten Fleischrationen bekommen sie deswegen eine vegane Alternative.

An Tag 3 waren das Edamame, Sojabohnen. Pallaske und Tessa schnappten sich die Bohnen sofort und aßen sie abseits vom Lagerfeuer. Das gefiel Verena Kerth überhaupt nicht. Sie hätte gerne mitgegessen. Denn den Krokodil-Fuß, den Cosimo Citiolo und Tessa erspielten hatten, wollte sie nicht anrühren. Kerth beschwerte sich.

Die Antwort von Pallaske kam sofort: "Endlich spricht du es einmal an und sagst es nicht nur hinter meinem Rücken." Ein Streit entbrannte. Man warf sich gegenseitig "Regelverstöße" vor.

IBES 2023: Cosimo will Streit zwischen Pallaske und Kerth schlichten

Pallaske nannte Kerth am Ende "Madamchen" und sagte: "Du tust mir echt leid, da ist so viel Unsicherheit. Die ganze Zeit: Senden, senden, senden." Kerth darauf: "Was ist das für eine Psycho-Show hier? Ich muss lachen. Ich kann es nicht mehr ernst nehmen."

Selbst Cosimo, der zwar keinen starken Magen, aber dafür ein großes Herz hat, konnte den Streit nicht schlichten. Er bot noch an: "Ich esse nichts mehr. Ihr könnt meinen Anteil nehmen." Aber man überhörte ihn.

Dschungelcamp 2023: Oliver Pocher erwartet mehr

Auch bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus - Die Stunde danach" war der Streit zwischen Pallaske und Kerth Thema. Ex-Dschungelkönig Prince Damien sagte halb ernst, halb ironisch: "Ich bin total geschockt, was da jetzt alles abgeht wegen diesen Bohnen."

Oliver Pocher war hingegen nicht so beeindruckt: "Zum Reinsteigern war das ganz in Ordnung. Aber da erwarte ich, dass da noch ein bisschen nachgelegt wird." Man sei doch nicht bei Anne Will, sondern im Dschungelcamp.

Dabei verriet Pocher auch, wie oft er schon für den Dschungel angefragt wurde: "Kein einziges Mal."

Marc Terenzi über den Streit zwischen Verena Kerth und Pallaske

Bei der "Stunde danach" wurde auch Kerths Partner und Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi zugeschaltet. Im Interview mit "Dschungel-Klatsch-Expertin" Julian F. M. Stoeckel zeigte sich Terenzi diplomatisch. Er könne schon verstehen, dass es im Dschungel zu Streit komme. Man kriege wenig Schlaf, wenig Essen.

Aber eine kleine Spitze erlaubte sich Terenzi dann doch. Er sagte: Es nerve schon, wenn jemand bei den Team-Aufgaben nicht mitmache und sich aus allem herausnehme.

Wann die nächste Folge Dschungelcamp kommt, lesen Sie in unserer Sendeübersicht nach.