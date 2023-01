Dschungelcamp 2023: Tessa Bergmeier schießt gegen GNTM-Model-Mama Heidi Klum

Tessa Bergmeier lästert im Dschungelcamp mit Papis fleißig über Heidi Klum. Sie reden von "Machtmissbrauch", Heidi als "Teufel" und dem Stinkefinger-Foto.

Die TV-Fans, die nicht nur das Dschungelcamp gucken, sondern auch mal in andere Shows wie beispielsweise "Germany's Next Topmodel" schauen, kennen vermutlich Tessa Bergmeier noch. Sie nahm 2009 an der vierten GNTM-Staffel teil und wurde nicht nur durch ihre Zickereien bekannt, sondern auch durch das berüchtigte Stinkefinger-Foto. Wie es dazu wirklich kam, erzählt sie nun in einer Nachtwache im Dschungelcamp.

Papis Loveday und Tessa Bergmeier sitzen zusammen am Lagerfeuer bei ihrer Dschungelcamp-Nachtwache - und was macht man in so einer Situation? Na klar, "small talk". Daher fragt Papis, der Laufstegtrainer bei GNTM war, wie das Format denn so für Tessa gewesen sei. Und da bricht es richtig aus Tessa raus - als ob es nur darauf gewartet hat, herauszukommen.

Tessa Bergmeier spricht im Dschungelcamp über GNTM: "Die haben mich zu einem Monster dort gemacht!"

"Das war als ich 19 war. Die haben mich angerufen. Die kannten mich schon, weil ich andere Sachen gemacht habe. Die haben mich dort reingeholt. Ich hab mich nicht beworben. Aber was die dann aus mir gemacht haben?! Die haben mich zu einem Monster dort gemacht! Nur weil ich selbstbewusst bin und wusste, was ich konnte. Die haben das umgedreht, als arrogant, eingebildet. Dann haben sie mich auch als 'Bitch' hingestellt," so Tessa über ihre Zeit bei GNTM. Die Auswirkungen nach ihrem Ausscheiden aus der Modelshow waren immens: "Ich konnte in Hamburg nicht mehr weiter modeln, weil mich kein Kunde mehr haben wollte! Dann habe ich im Ausland weitergemacht. In Deutschland ist es auch immer noch so, dass Kunden mich nur buchen, wenn sie nicht wissen, wer ich bin. "

Dschungelcamp 2023: Papis Loveday und Tessa Bergmeier sitzen bei der Nachtwache am Lagerfeuer und reden über Heidi Klum. Foto: RTL

Aber das war noch nicht alles. Auch viel Hass schlug dem Model entgegen, da sie jeder kannte. Tessa kann dem Ganzen aber dennoch etwas Gutes abgewinnen: "Ich hatte die meisten Goolge-Einträge von allen. Binnen einer Woche. Damals hat man so noch 'Fame' gemessen. Die haben geschrieben, 'Tessa Bergmeier stiehlt Heidi Klum die Show.'"

Dschungelcamp: Tessa wirf Heidi Klum "Machtmissbrauch" vor und sieht sie als "Psycho"

Speziell an Heidi Klum lässt sie kein gutes Haar: "Der ist doch alles egal. Der sind die Mädchen egal, die Leben, die dahinter stecken. Die ist eiskalt. Business, Business, Business." Auch als "Fake" bezeichnet Tessa Heidi Klum. Aber es wird noch heftiger. "Sie hat keine Empathie" Sie fühlt nicht mit den Mädchen, die sie auslacht. Ich meine: Sie lacht kleine Mädchen aus! Alleine das muss man sich mal vorstellen!", so Tessa weiter.

"Das ist benutzen von Macht", so Papis. Woraufhin Tessa ihm zustimmt: "Machtmissbrauch! Wie so ein super-mega Psycho, der Dinge ohne Empathie entscheiden kann und auch Menschen quälen kann - ohne Schuldgefühl!" Für Tessa steckt der "Teufel" in Heidi, auch wenn sie nach außen hin immer so nett und freundlich tut.

Papis Loveday im Dschungelcamp über Heidi Klum: "Die denkt nur an sich!"

Auch Papis kennt die Model-Mama: "Ich hab sie auch professionell kennengelernt. Die denkt nur an sich! Und keiner darf mehr strahlen als sie." Das, vermutet Papis am Dschungelcamp-Feuer, sei auch der Grund, warum Bruce, Jorge, Armin, Peyman "rausgeschmissen" wurden, "weil sie stärker als sie waren."

"Hinterher, das war ja der Witz. Ich bin so mies rausgeschmissen worden. Und danach aber kam ein Brief bei mir an! Mit so einem Siegel mit rotem Wachs", setzt Tessa noch hinterher. Was drin war? Es war ein Brief von Günther Klum, der Tessa in die Modelagentur übernehmen wollte. Doch Tessa wollte nichts unterschreiben. In dem Zuge fand sie es sogar gut, wie die Geschichte mit dem Stinkefinger lief: "Da war ich echt froh, dass es so dargestellt wurde, als hätte ich den Finger ihr gezeigt. Weil den hätte sie verdient gehabt."

Das bedeutete der Stinkefinger wirklich: Tessa packt im Dschungelcamp aus. Foto: RTL

Dschungelcamp 2023: Tessa Bergmeier erzählt, was es mit dem Stinkefinger auf sich hatte

"Der Stinkefinger galt ja gar nicht Heidi Klum. Der Set-Fotograf hat Fotos von mir gemacht, weil ich geweint habe. Ich konnte es einfach nicht verstehen, warum er mich weinend fotografiert. Das fand ich so respektlos. Und deswegen habe ich so gemacht, damit er das Foto nicht benutzen kann, so 'hey, was machst du da? Das geht nicht'", erzählt Tessa im Dschungelcamp-Telefon und zeigt ihren Mittelfinger. Jetzt hat sie sich das Wort "Love" auf den Mittelfinger tätowieren lassen: "Er ist mit Liebe. Auch mit Liebe für Heidi Klum, weil alles, was sie braucht, ist Liebe."

Auch wenn Tessa noch ein "Peace Heidi!" hinter herschiebt, Freunde werden die beiden wohl nicht mehr. Immerhin trägt Tessas alter "GNTM-Fame" zu einer ordentlichen Dschungelcamp-Gage bei. Auch Papis konnte bestimmt durch seine Zeit mit Heidi mehr Gage verlangen. Also Ende gut, alles gut?

Wann und wo Sie die nächste Dschungelcamp-Folge ansehen können, finden Sie in unsere Übersicht zur Dschungelcamp-Übertragung.