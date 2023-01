Dschungelcamp 2023: Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Sie möchten das Dschungelcamp 2023 live im TV und Stream verfolgen? Dann sind Sie hier genau richtig: Wir haben alle Infos zur Übertragung und Wiederholung.

Das Dschungelcamp ist 2023 mit neuen Folgen ins TV-Programm von RTL zurückgekehrt. Die Rückkehr der Show ist gleichzeitig auch eine Rückkehr nach Australien: Endlich dürfen sich die Kandidatinnen und Kandidaten wieder im australischen Dschungel den Prüfungen und auch ihren Mitstreitern stellen. Die neuste Dschungelcamp-Ausgabe ist also auch mit einem Abschied vom Kruger Nationalpark in Südafrika verbunden - doch damit nicht genug: Auch Daniel Hartwich kehrt der Show den Rücken. Die Dschungelcamp-Moderatoren 2023 sind Sonja Zietlow und Jan Köppen, der unter anderem auch die RTL-Formate "Ninja Warrior Germany" und "Take Me Out" moderiert.

Wie läuft die Übertragung vom Dschungelcamp 2023? Hat sich gegenüber den vergangenen Staffeln etwas geändert? Kann man ganze Folgen der Reality-Show auch in der Wiederholung sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Dschungelcamp-Übertragung im TV und Stream haben wir hier für Sie.

Dschungelcamp 2023 live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die Sendetermine für das Dschungelcamp 2023 stehen fest und an der Übertragung hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht viel geändert: Los ging es am Freitag, dem 13. Januar 2023, um 21.30 Uhr bei RTL. In Staffel 16 wird es eine Folge mehr geben als in der vorangegangenen Staffel. Daher findet das Finale diesmal ein einem Sonntag statt, während das große Wiedersehen auf einen Montag fällt. Nach der ersten Episode verlagert sich die Sendezeit auf 22.15 Uhr. Die einzigen Ausnahmen sind das Finale, das es am 30. Januar 2023 um 20.15 Uhr zu sehen gibt und die anderen Freitags-Folgen, die ebenfalls um 21.30 Uhr laufen.

Neben der Übertragung im linearen TV-Programm von RTL, können Sie die neue Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" auch online im Stream verfolgen. Den Live-Stream von RTL gibt es bei der hauseigenen Streaming-Plattform RTL+ zu sehen. Allerdings ist das Angebot nicht kostenlos: Für ein Abo werden bei RTL+ 4,99 Euro pro Monat fällig. Neben dem Premium-Abo gibt es außerdem eine "Max"-Variante, die monatlich 9,99 Euro kostet und unter anderem zwei parallele Video Streams sowie den Zugriff auf Musik-Streaming ermöglicht.

Eine Folge vom Dschungelcamp 2023 verpasst? Wiederholungen im TV

Im vergangenen Jahr hat RTL alle Folgen von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" auch in der Wiederholung gezeigt und so wird es auch in Staffel 16 laufen. Es stehen sogar schon einige Sendetermine für die TV-Wiederholungen fest. Das sind die Termine der Wiederholungen im Überblick:

Dschungelcamp 2023: Ganze Folgen als Wiederholung im Stream

Neben dem Live-Stream stehen nach der Ausstrahlung auch die einzelnen Folgen der neuen Dschungelcamp-Staffel auf RTL+ zur Verfügung. In der Regel können neue TV-Inhalte bis zu eine Woche nach der Erstausstrahlung auch kostenlos angesehen werden. Um später auf die Folgen zugreifen zu können, oder wenn Sie die bisherigen Staffeln noch einmal sehen möchten, benötigen Sie genau wie für den Live-Stream ein Premium-Abo. (cge)