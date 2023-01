Dschungelcamp 2023 gestern am 27. Januar: Wer ist rausgeflogen?

Wer ist raus beim Dschungelcamp 2023? Gestern am 27. Januar 2023 musste ein weiterer Promi gehen. Hier erfahren Sie, wen es getroffen hat und wer noch dabei ist.

Nur noch fünf der Kandidaten im Dschungelcamp 2023 sind übrig: Da gestern am 27. Januar ein weiterer Teilnehmer rausgewählt wurde, hat sich das Feld der Bewohner ziemlich gelichtet. Wer ist raus bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (IBES)? Und wer kann sich weiterhin Hoffnung auf das Finale am Sonntag machen?

Dschungelcamp 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 27. Januar 2023?

Die anderen Kandidaten und Kandidatinnen sind sichtlich traurig, dass er gehen muss: Papis Loveday ist raus aus dem Dschungelcamp 2023. An Tag 15 bekam er einfach nicht genug Anrufe und muss IBES 2023 verlassen.

Papis Loveday selbst betonte trotzdem auch das Positive. "Ich hatte nicht erwartet, dass ich es so weit schaffe. Ich bin dankbar dafür", sagte er.

Dschungelcamp 2023: Wer ist raus?

Die Sendetermine vom Dschungelcamp 2023 gehen auf Finale zu. Daher sind schon viele Kandidatinnen und Kandidaten von IBES ausgeschieden. Zuerst traf es Verena Kerth und dann Markus Mörl. Es folgten in dieser Reihenfolge, Tessa Bergmeier, Jana URKRAFT Pallaske, Cecilia Asoro, Claudia Effenberg und nun eben Papis Loveday.

Das sind die ausgeschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Dschungelcamp 2023 noch einmal in der Übersicht.

Verena Kerth

Markus Mörl

Tessa Bergmeier

Jana Pallaske

Cecilia Asoro

Claudia Effenberg

Papis Loveday

Welche Kandidaten sind beim Dschungelcamp 2023 weiter?

Nach Tag 15 wird es nun langsam ernst bei IBES 2023: Am Sonntag werden die verbleibenden Kandidatinnen und Kandidaten darum kämpfen, zur Dschungelkönigin oder zum Dschungelkönig gekrönt zu werden. Als Anwärter auf den Thron sind diese Promis heute im Dschungelcamp-Halbfinale 2023 noch dabei:

Lucas Cordalis

Jolina Mennen

Cosimo Citiolo

Djamila Rowe

Luigi "Gigi" Birofio

Dschungelcamp 2023 gestern am 27. Januar 2023: Drei Folgen sind übrig

Das Dschungelcamp umfasst 2023 eine Folge mehr als in den vorherigen Jahren. Daher läuft das Finale nicht heute am Samstag, sondern erst morgen am Sonntag.

Wenn dann der Sieger feststeht, ist "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auch noch nicht ganz vorbei: Am Montag kommt es auf RTL noch zum "großen Wiedersehen" der Kandidatinnen und Kandidaten. Es ist nicht zu erwarten, dass das komplett harmonisch abläuft. Es gab nämlich immer wieder Streit beim Dschungelcamp 2023 - man denke nur ans Bolo-Gate. (sge)