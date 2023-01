Dschungelcamp 2023 gestern am 24. Januar: Wer ist rausgeflogen?

Im Dschungelcamp musste gestern am 24. Januar 2023 ein weiterer Promi gehen. Wer ist raus bei IBES? Hier erfahren Sie es und bekommen weitere Infos zur Folge.

Ein Drittel der Kandidaten beim Dschungelcamp 2023 ist bereits raus: Am 24. Januar musste der vierte Promi bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (IBES) gehen. Viele hatten eigentlich erwartet, dass es eine andere Kandidatin treffen würde. Wer ist raus aus dem Dschungelcamp 2023?

Dschungelcamp 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 24. Januar 2023?

Am Tag zuvor hatte Cecilia Asoro noch einmal Glück: Sie bekam die wenigsten Anrufe von den Zuschauern, ausnahmsweise musste aber niemand die Sendung verlassen. Die IBES-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen begründeten das damit, dass es 2023 eine Folge mehr gebe.

Eigentlich war Cecilia damit angezählt und viele hatten damit gerechnet, dass es sie dann am 24. Januar treffen würde. Doch es kam anders: Dieses Mal erhielt Jana URKRAFT Pallaske die wenigsten Anrufe.

Sie ist damit raus aus dem Dschungelcamp 2023. Sie zeigte sich nicht traurig und jubelte sogar - und zeigte Dankbarkeit für das Abenteuer.

Dschungelcamp 2023: Wer ist raus?

Vor Jana Pallaske mussten schon drei weitere Promis gehen: zuerst Verena Kerth und danach Markus Mörl und Tessa Bergmeier. Damit sind mittlerweile diese Kandidaten raus bei IBES 2023:

Verena Kerth

Markus Mörl

Tessa Bergmeier

Jana Pallaske

Welche Kandidaten sind beim Dschungelcamp 2023 noch dabei?

Zwei Drittel der Kandidatinnen und Kandidatinnen befinden sich noch im Rennen um die Dschungelkrone.

Diese Promis sind nach Tag 12 weiter dabei:

Claudia Effenberg

Lucas Cordalis

Jolina Mennen

Cosimo Citiolo

Cecilia Asoro

Papis Loveday

Djamila Rowe

Luigi "Gigi" Birofio

Dschungelcamp 2023 gestern: Was ist noch bei IBES an Tag 12 passiert?

Djamila Rowe und Cosimo Citiolo mussten zur Ekelprüfung antreten und dabei eine Art Memory spielen. Sie mussten sich 16 australische Bilder einprägen. Dann wurden die Bilder umgedreht und die Kandidaten mussten sich richtig erinnern - ansonsten ging es in einen Ekel-Tank, in dem unter anderen Fisch-Innereien verarbeitet waren.

Dabei stellten sich die beiden Kandidaten nicht besonders gut an und landeten ständig in der ekligen Masse. Am Ende holten sie nur zwei von neun möglichen Sternen. Djamila zeigte sich trotzdem zufrieden: "Aber wir haben es durchgezogen. Ich bin total stolz."

Ansonsten wurde sehr viel gelästert. Gigi Birofio zog zum Beispiel über Claudia Effenberg her: "Die meckert zu viel. Und wenn sie was macht, erzählt sie die nächsten drei Tage davon. Und diese Schleimerei." Und Jolina Mennen stieg mit ein: "Dieses andauernde Profilieren, das macht man nicht in einem Team." (sge)